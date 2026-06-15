Η σήραγγα 2 χλμ. που θα αλλάξει την ιστορία: Ορίστηκε ημερομηνία κατασκευής της

Η Νορβηγία προετοιμάζεται να ξεκινήσει την κατασκευή του πρώτου ναυτιλιακού τούνελ στον κόσμο, σχεδιασμένου ειδικά για κρουαζιερόπλοια και μεγάλα σκάφη.

Με το όνομα «Stad Ship Tunnel», το έργο βρίσκεται ακόμη σε φάση σχεδιασμού, αν και η έναρξη των εργασιών προβλέπεται για τις αρχές του επόμενου έτους, το 2027.

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