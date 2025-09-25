Ο Σον Πεν επιστρέφει στη σκηνοθεσία με πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός και σκηνοθέτης, Σον Πεν, ετοιμάζεται να κάνει ένα διάλειμμα από την υποκριτική και να επιστρέψει στην καρέκλα του σκηνοθέτη, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Τομ Χάρντι.

Ο Σον Πεν, με αφορμή την πρεμιέρα της νέας του ταινίας One Battle After Another σε σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον, ανέφερε ότι μετά την πολυσυζητημένη του ερμηνεία στο φιλμ θα βρεθεί πίσω από την κάμερα για την πέμπτη σκηνοθετική του προσπάθεια, σε συνέντευξη στο Vanity Fair.

«Τώρα επικεντρώνομαι στη σκηνοθεσία και είναι δουλειά μου να προσφέρω το καλύτερο. Νομίζω ότι έχω κάνει καλή δουλειά στο να φέρνω κοντά εξαιρετικούς συναδέλφους, τις περισσότερες φορές. Ναι, είχα μία απαίσια εμπειρία ως σκηνοθέτης, αλλά μόνο μία», παραδέχτηκε ο πολυβραβευμένος ηθοποιός.

Ο Χάρντι πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην άτιτλη προς το παρόν ταινία του Πεν, με τα γυρίσματα να έχουν προγραμματιστεί για το επόμενο καλοκαίρι.

«Θα γυρίσω την ταινία το επόμενο καλοκαίρι, επειδή ο Tομ είναι απασχολημένος με τη μαφιόζικη σειρά (σ.σ. MobLand). Νομίζω ότι είναι εξαιρετικός», συμπλήρωσε.