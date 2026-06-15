Θεαματικές εικόνες στον Λευκό Οίκο για τα γενέθλια Τραμπ - Οι αγώνες UFC σε οκτάγωνο κλουβί
Οι εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ συνδυάστηκαν με τα 80ά γενέθλια Τραμπ
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- Ο Ντόναλντ Τραμπ γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του με αγώνες UFC στον Νότιο Κήπο του Λευκού Οίκου, συνδυάζοντας την εκδήλωση με τα 250 χρόνια ανεξαρτησίας των ΗΠΑ.
- Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν εξέχουσες προσωπικότητες, όπως η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ, διευθύνοντες σύμβουλοι και Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες.
- Η διοργάνωση περιλάμβανε αγώνες σε οκτάγωνο κλουβί με στρατιωτική παρουσία και ζωντανή μετάδοση, ενώ η οργάνωση αντιμετώπισε καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών.
- Οι επτά αγώνες ολοκληρώθηκαν με τεχνικά νοκ
- άουτ, με τον Τζάστιν Γκέιτζι να ανακτά τον τίτλο στην κατηγορία ελαφρών βαρών.
- Το κόστος της εκδήλωσης εκτιμήθηκε στα 60 εκατομμύρια δολάρια, με χορηγούς να καλύπτουν τουλάχιστον το ήμισυ, και η δημοσιότητα θεωρείται σημαντική για το UFC.
Σε μία ιδιαίτερη όσο και φαντασμαγορική βραδιά γιόρτασε τα 80ά γενέθλιά του, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις για τη 250η επέτειο των ΗΠΑ.
Διοργάνωσε αγώνες Ultimate Fighting Championship (UFC) στήνοντας οκτάγωνο κλουβί στον κήπο του Λευκού Οίκου, τους οποίους παρακολούθησε από την πρώτη σειρά μαζί με την Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ και τoν διευθύνοντα σύμβουλο του UFC Ντάνα Γουάιτ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Μαρκ Ζούκερμπεργκ, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Paramount Ντέιβιντ Έλισον, Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες και μέλη της οικογένειας του προέδρου ήταν επίσης στο πλήθος.
Η βραδιά του αγώνα προκάλεσε ενθουσιασμό στους υποστηρικτές του Τραμπ, αλλά και επικρίσεις από τους αντιπάλους του, ως ανάρμοστο.
Πάντως, ο ίδιος ο Τραμπ το πρωί της Δευτέρας σε ανάρτησή του έκανε λόγο για ένα «απίστευτο» θέαμα .
«Το UFC στον Λευκό Οίκο χθες το βράδυ ήταν απίστευτο. Ο καιρός ήταν προγραμματισμένος να είναι φρικτός και αποδείχθηκε ΤΕΛΕΙΟΣ! Τόσο πολύ για την πρόγνωση του καιρού», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social το πρωί της Δευτέρας.
Οι αγώνες έγιναν σε μία αρένα σε σχήμα οκτάγωνου που περιβάλλεται από ένα μεταλλικό κλουβί. Πάνω από το κεφάλι ήταν μια ατσάλινη αψίδα ύψους 92 ποδιών και 600 τόνων που ονομαζόταν «glow».
Ο στρατός ήταν στενά ενσωματωμένος στον προγραμματισμό. Ο τραγουδιστής της κάντρι Ζακ Μπράουν τραγούδησε τον εθνικό ύμνο καθώς στρατιωτικά αεροσκάφη πετούσαν από πάνω, ενώ μπάντα των πεζοναυτών εμφανίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης και η τηλεοπτική εκπομπή του UFC έδειξε ζωντανά πλάνα των αμερικανικών στρατευμάτων να παρακολουθούν τους αγώνες από τις αποστολές τους στο εξωτερικό.
Επισήμως, η εκδήλωση αποτελεί μέρος του εορτασμού της 250ης επετείου της Αμερικής.
Περισσότεροι από 4,000 άνθρωποι κέρδισαν τα πιο πολυπόθητα εισιτήρια South Lawn, συμπεριλαμβανομένων μελών του στρατού.
Ο ζεστός, μουντός καιρός απείλησε να περιπλέξει την υπαίθρια εκδήλωση και ξεκίνησε με σχεδόν μία ώρα καθυστέρηση υπό την απειλή καταιγίδων. Το UFC είχε έναν μετεωρολόγο στο χώρο για να παρακολουθεί τους κεραυνούς, το μόνο πράγμα που λένε οι διοργανωτές ότι θα μπορούσε να είχε σταματήσει τη δράση.
Οι χορηγοί θα βοηθήσουν το UFC να ανακτήσει τουλάχιστον το ήμισυ του εκτιμώμενου κόστους των 60 εκατομμυρίων δολαρίων της εκδήλωσης και η δημοσιότητα από μόνη της θα μπορούσε να αξίζει πολύ περισσότερο.
Χιλιάδες παρευρισκόμενοι την Κυριακή, κυρίως άνδρες όλων των ηλικιών και εθνικοτήτων, περίμεναν στην ουρά για να παρακολουθήσουν τον αγώνα σε οθόνες βίντεο στο Ellipse, νότια του Λευκού Οίκου.
Στο αγωνιστικό κομμάτι και οι επτά αγώνες κατέληξαν σε τεχνικό νοκ-άουτ, με αποκορύφωμα τη νίκη του Αμερικανού Τζάστιν Γκέιτζι επί του Γεωργιανού-Ισπανού πρωταθλητή και μεγάλου φαβορί Ιλία Τοπούρια για να ανακτήσει τον τίτλο στην κατηγορία ελαφρών βαρών.