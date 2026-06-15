H DEMO στο Top 3 των πιο ελκυστικών εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026

Σταθερή παρουσία της DEMO ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες

Newsbomb

H DEMO στο Top 3 των πιο ελκυστικών εργοδοτών στην Ελλάδα για το 2026
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Για ακόμη μια χρονιά, η DEMO, ηγέτιδα εταιρεία στον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, συγκαταλέγεται στους πλέον ελκυστικούς εργοδότες της χώρας, κατακτώντας την 3η θέση στην έρευνα Employer Brand 2026 της Randstad.

Ο Θανάσης Παλταδάκης, Διευθύνων Σύμβουλος της Randstad Ελλάδος, σχολίασε σχετικά: «Η διάκριση της DEMO, με την κατάκτηση της 3ης θέσης στην έρευνα Randstad Employer Brand, επιβεβαιώνει τη σταθερή της παρουσία ανάμεσα στους πιο ελκυστικούς εργοδότες στην Ελλάδα. Η φετινή αναγνώριση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς η εταιρεία συμπεριλαμβάνεται για τέταρτη φορά στη σχετική λίστα, γεγονός που αντικατοπτρίζει μια συνεπή και μακροχρόνια επένδυση στους ανθρώπους της, στην ανάπτυξή τους και στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που ενισχύει την εμπιστοσύνη και τις προοπτικές εξέλιξης. Συγχαίρουμε θερμά τη DEMO και όλους τους ανθρώπους της για αυτή τη σημαντική αναγνώριση».

Ο Κωνσταντίνος Κοτσίφης, HR Director της DEMO ABEE, δήλωσε: «Σύμφωνα με τη φετινή έρευνα, οι δυνητικοί εργαζόμενοι μάς αναδεικνύουν ως κορυφαίους εργοδότες αναγνωρίζοντας την τεχνολογία αιχμής, την ισχυρή ηγεσία και τις ίσες ευκαιρίες που διαθέτουμε. Νιώθω ιδιαίτερα υπερήφανος, καθώς αυτά τα τρία κριτήρια δεν αποτελούν απλώς στρατηγικό στόχο αλλά την ουσία της εργασιακής μας κουλτούρας. Τα τελευταία χρόνια, διατηρούμε μια σταθερή παρουσία ανάμεσα στους κορυφαίους εργοδότες, η οποία χρόνο με το χρόνο ενδυναμώνεται, κατακτώντας ολοένα και πιο σημαντικές διακρίσεις. Γεγονός που αποτελεί επιστέγασμα της αφοσίωσής μας, για τη δημιουργία και συντήρηση ενός εργασιακού οικοσυστήματος με τον άνθρωπο στο κέντρο».

Η Έρευνα Randstad Employer Brand (REBR) αποτελεί την πιο λεπτομερή έρευνα παγκοσμίως, μελετώντας την ελκυστικότητα των μεγαλύτερων εταιρειών σε αριθμό προσωπικού, έτσι όπως γίνεται αντιληπτή από το ευρύ κοινό, καθώς και τα κριτήρια προτίμησης των δυνητικών υποψηφίων σε έναν νέο εργοδότη.

Για την Ελλάδα, η έρευνα διεξάγεται για ένατο συνεχόμενο έτος, αξιολογώντας ένα δείγμα από τις 150 μεγαλύτερες εταιρείες σε αριθμό προσωπικού. Στο πλαίσιο της έρευνας, αναδεικνύονται σημεία που αφορούν στα κύρια κριτήρια επιλογής εργοδότη, τους λόγους παραμονής και αλλαγής εργασιακού περιβάλλοντος, τα κίνητρα επιλογής εργασίας ανά γενιά εργαζομένων, τους κλάδους που καταγράφουν τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς και την πρόταση αξίας των εργοδοτών.

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