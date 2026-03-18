Θεοδωρικάκος για πόλεμο στο Ιράν: Προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα η κυβέρνηση

Όσα είπε ο υπουργός Ανάπτυξης για τον πόλεμο ΗΠΑ – Ισραήλ κατά του Ιράν και το σχέδιο της κυβέρνησης

Επιμέλεια - Παναγιώτης Βελισσάρης

Θεοδωρικάκος για πόλεμο στο Ιράν: Προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα η κυβέρνηση

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος.

SOOC.
Η κυβέρνηση έχει προετοιμαστεί για όλα τα ενδεχόμενα ήδη από την έναρξη του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ με το Ιράν, όπως διαβεβαίωσε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, κατά την τοποθέτησή του μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Blue Heritage Summit, στη Θεσσαλονίκη.

«Η κυβέρνηση απέδειξε πως διαθέτει αυξημένα αντανακλαστικά»

«Η πολεμική αναμέτρηση στην Περσία και στην ευρύτερη περιοχή της Μέση Ανατολής αναμφίβολα δημιουργεί έντονο κλίμα αβεβαιότητας και επηρεάζει τη διεθνή οικονομία, την ενέργεια, τις μεταφορές, τις εφοδιαστικές αλυσίδες. Δεν μπορεί κανείς να υποτιμήσει το μέγεθος αυτής της κρίσης και τις συνέπειές της για την ευρωπαϊκή και ασφαλώς και την ελληνική οικονομία, ιδιαίτερα αν η σύγκρουση παραταθεί. Απέναντι σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι διαθέτει ισχυρά αντανακλαστικά(...) Προετοιμαστήκαμε για όλα τα ενδεχόμενα από την αρχή και παρεμβαίνουμε όταν χρειάζεται με μέτρα που στηρίζουν την οικονομία και ασφαλώς την κοινωνία» υπογράμμισε ο υπουργός.

Πρόσθεσε ότι στη σύνθετη αυτή συγκυρία είναι ακόμη πιο επιτακτική η υλοποίηση του σχεδίου της κυβέρνησης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

«Αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να δημιουργήσουμε μια Ελλάδα ακόμη πιο ισχυρή, πιο ανθεκτική και πιο ανταγωνιστική. Με μια λέξη, μια Ελλάδα πιο ασφαλή, που μπορεί να υπερασπίζεται τον Ελληνισμό παντού, όπως αποδείχθηκε με τις πρόσφατες αποφάσεις του πρωθυπουργού με την αποστολή δυνάμεων αλληλεγγύης του ναυτικού και της αεροπορίας μας στην Κύπρο» τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Στη Βόρεια Ελλάδα το 70% των επενδύσεων του αναπτυξιακού νόμου

Υπενθύμισε δε ότι στο πλαίσιο της στρατηγικής του υπουργείου Ανάπτυξης για μια πιο ανταγωνιστική και ανθεκτική οικονομία, άλλαξαν και οι προτεραιότητες του αναπτυξιακού νόμου, ώστε αυτός να λειτουργεί σαν εργαλείο συμβολής στον παραγωγικό μετασχηματισμό, με ιδιαίτερη στόχευση στην περιφέρεια και με έμφαση στη μεταποίηση, στις μεγαλύτερες επενδύσεις, στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία.

«Αυτή τη στιγμή, υλοποιούνται 915 επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό 2,5 δισ. ευρώ, που επιχορηγούνται με 1,2 δισ. και από τα οποία δημιουργούνται 15.000 νέες θέσεις εργασίας. Το 70% από αυτές τις επενδύσεις είναι στη Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία μας και στη Θράκη (...) Για πρώτη φορά με τον νέο αναπτυξιακό νόμο δώσαμε ιδιαίτερο βάρος στις παραμεθόριες και στις πιο αδύναμες οικονομικά περιοχές της πατρίδας μας. Στα πρώτα δύο καθεστώτα εντάχθηκαν 112 επενδυτικά σχέδια, με συνολικό ύψος πάνω από 550 εκατομμύρια και δημόσια ενίσχυση περίπου 290 εκατομμύρια, επενδύσεις που δημιουργούν πάνω από 1.500 θέσεις εργασίας. Και είναι πολύ σημαντικό ότι περίπου οι μισές από αυτές είναι στη βόρεια Ελλάδα και ένα σημαντικό τους μέρος στη Θεσσαλονίκη» τόνισε.

Υπενθύμισε δε ότι παράλληλα υποστηρίζονται περισσότερες από 80 στρατηγικές και εμβληματικές επενδύσεις, με σημαντικές παρεμβάσεις σε κλάδους με ισχυρή εξωστρέφεια και σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση και τις εξαγωγές, αλλά και στην ανασυγκρότηση της αμυντικής βιομηχανίας της Ελλάδας, που αποτελεί «κατεπείγουσα ανάγκη», στη βιομηχανία αλουμινίου, στη χημική, ναυπηγική και ναυπηγοεπισκευαστική βιομηχανία, καθώς και σε κρίσιμες πρώτες ύλες και τεχνολογίες του μέλλοντος.

