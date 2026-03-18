Έμοιαζε με ψάρι-φούσκα αντί για γάτα: Το viral γατάκι που κατάφερε να σωθεί

To μικρό αδέσποτο γατάκι από την Καλιφόρνια κατάφερε να συγκινήσει το διαδίκτυο, μετατρέποντας μια σοκαριστική περιπέτεια υγείας σε μια ιστορία με αίσιο τέλος.

Η μικρή Ζόε, που έγινε γνωστή ως «puff kitten», διαγνώστηκε με μια σπάνια ιατρική κατάσταση που την έκανε να μοιάζει περισσότερο με ψάρι-φούσκα παρά με γάτα. Σήμερα, ωστόσο, έχει πλέον αναρρώσει πλήρως.

Από αδέσποτη σε viral φαινόμενο

Η Ζόε μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Καταφύγιο Ζώων του Παλμ Σπρινγκς, όταν διασώστες παρατήρησαν ότι το σώμα της, φούσκωνε κυριολεκτικά μπροστά στα μάτια τους.

Το μικρό γατάκι, με χαρακτηριστικό τρίχωμα τύπου tortoiseshell, απέκτησε γρήγορα το παρατσούκλι «puff kitty» στα social media, με τα βίντεό της να συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες προβολές.

Η σπάνια πάθηση που την έκανε να «φουσκώσει»

Σύμφωνα με τον κτηνίατρο Δρ. Phil Caldwell, ιατρικό διευθυντή του καταφυγίου, η Ζόε έπασχε από υποδόριο εμφύσημα (subcutaneous emphysema) – μια σπάνια κατάσταση κατά την οποία αέρας διαρρέει από την τραχεία και παγιδεύεται κάτω από το δέρμα.

Όπως εξήγησε, το γατάκι έμοιαζε «σαν μπαλόνι», ενώ οι ακτινογραφίες έδειξαν ένα παχύ στρώμα αέρα ανάμεσα στο δέρμα και τους μύες της. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η κατάσταση προκλήθηκε από κάποιο τραύμα στον αεραγωγό.

Η σωτήρια επέμβαση

Για να τη σώσει, ο Δρ. Phil Caldwell προχώρησε σε μια πρωτότυπη αλλά απαραίτητη διαδικασία «αποσυμπίεσης». Με τη χρήση βελόνας και σύριγγας, αφαίρεσε χειροκίνητα τον παγιδευμένο αέρα από τον λαιμό, το στήθος και την πλάτη της.

«Είναι μία από τις πιο απίστευτες κτηνιατρικές περιπτώσεις που έχω δει εδώ και πολύ καιρό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σήμερα, η Ζόε έχει αναρρώσει και παίρνει βάρος με γρήγορους ρυθμούς. Όπως αποκάλυψε ο κτηνίατρος, «τρώει με όρεξη και δυναμώνει κάθε μέρα».

Tο καταφύγιο ανακοίνωσε ότι κυκλοφορεί μπλουζάκι με το πρόσωπό της, με όλα τα έσοδα να πηγαίνουν στο ταμείο στήριξης για ζώα που χρειάζονται επείγουσα φροντίδα.

Viral puff kitten that suffers from bizarre medical condition finally recovers https://t.co/KZ9Iu5IhA4 pic.twitter.com/Jo1DIscXyc — New York Post (@nypost) March 17, 2026

