Οι γάτες έχουν εννιά ζωές; Αλήθεια ή μύθος; Επιστήμονες απαντούν

O ρόλος μιας παλιάς αγγλικής παροιμίας

Οι γάτες έχουν εννιά ζωές; Αλήθεια ή μύθος; Επιστήμονες απαντούν
Ερευνητές εξήγησαν την προέλευση του μύθου ότι οι γάτες έχουν εννέα ζωές.

Σύμφωνα με ερευνητές στο Πανεπιστήμιο Γουχάν (Κίνα), μία από τις πηγές του μύθου ήταν μια παλιά αγγλική παροιμία: «Μια γάτα έχει εννέα ζωές: τρεις παίζουν, τρεις περιπλανιούνται και τρεις μένουν στη θέση τους». Αρχικά, αυτή ήταν μια μεταφορική περιγραφή του κύκλου ζωής του ζώου - από ένα παιχνιδιάρικο γατάκι σε μια ήρεμη ενήλικη γάτα - αλλά με την πάροδο του χρόνου, η έκφραση άρχισε να ερμηνεύεται κυριολεκτικά.

Ο συμβολισμός του αριθμού εννέα έπαιξε επίσης ρόλο. Στην κινεζική κουλτούρα, συνδέεται με τη μακροζωία, στην ελληνική μυθολογία υπάρχουν εννέα μούσες και στη χριστιανική παράδοση, ο αριθμός συμβολίζει την τριάδα. Αυτό ενίσχυσε την μυστικιστική αντίληψη για τις γάτες ως ζώα με «πολλαπλές ζωές».

Επιπλέον, ο αριθμός των «ζωών» που έχει μια γάτα ποικίλλει από χώρα σε χώρα. Για παράδειγμα, στις αραβικές χώρες, λένε έξι ζωές, ενώ στην Ισπανία, την Ιταλία, την Ελλάδα και τη Βραζιλία, λένε επτά. Αυτή η ποικιλομορφία επιβεβαιώνει ότι πρόκειται για λαϊκές πεποιθήσεις, όχι για γεγονότα.

Τα επιστημονικά δεδομένα διαψεύδουν αυτόν τον μύθο. Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Scientific Reports διαπίστωσε ότι η νεφρική νόσος είναι μια από τις κύριες αιτίες θανάτου στις γάτες και η μέση διάρκεια ζωής των οικόσιτων γατών είναι περίπου 15 χρόνια.

Ταυτόχρονα, οι ειδικοί εξηγούν γιατί οι γάτες φαίνονται «άτρωτες». Έχουν αυτό που είναι γνωστό ως αντανακλαστικό ανόρθωσης - την ικανότητα να γυρίζουν το σώμα τους στον αέρα και να προσγειώνονται στα πόδια τους. Επιπλέον, η ευέλικτη σπονδυλική τους στήλη, ο μεγάλος αριθμός σπονδύλων και η καλά ανεπτυγμένη αίσθηση ισορροπίας τις βοηθούν να επιβιώνουν σε καταστάσεις που θα ήταν επικίνδυνες για άλλα ζώα.

Παρά τις επιστημονικές εξηγήσεις, ο μύθος των εννέα ζωών συνεχίζει να υπάρχει, παραμένοντας μέρος του παγκόσμιου πολιτισμού και σύμβολο της εκπληκτικής ζωτικότητας των γατών.

