Από γάτες και σκύλους μέχρι μπαλαρίνες: 1 στα 5 βίντεο που προτείνει το YouTube είναι «AI slop»

Περισσότερο από το 20% των βίντεο που προτείνει ο αλγόριθμος του YouTube σε νέους χρήστες αποτελείται από «AI slop» – έναν όρο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει χαμηλής ποιότητας, μαζικά παραγόμενο περιεχόμενο που δημιουργείται με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και έχει ως μοναδικό στόχο τη μεγιστοποίηση των προβολών και των διαφημιστικών εσόδων.

Αυτό προκύπτει από νέα έρευνα της εταιρείας επεξεργασίας βίντεο Kapwing, η οποία ανέλυσε 15.000 από τα δημοφιλέστερα κανάλια του YouTube παγκοσμίως – τα 100 κορυφαία σε κάθε χώρα. Από αυτά, τουλάχιστον 278 κανάλια διαπιστώθηκε ότι φιλοξενούν αποκλειστικά AI slop περιεχόμενο.

Δισεκατομμύρια views και εκατομμύρια συνδρομητές

Τα συγκεκριμένα κανάλια συγκεντρώνουν συνολικά πάνω από 63 δισεκατομμύρια προβολές και 221 εκατομμύρια συνδρομητές, αριθμοί που τα καθιστούν από τα πιο επιτυχημένα - τουλάχιστον με όρους απήχησης - στο οικοσύστημα του YouTube. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Kapwing, τα ετήσια έσοδά τους αγγίζουν τα 117 εκατομμύρια δολάρια.

Η έρευνα επιχειρεί να αποτυπώσει ένα φαινόμενο που αναπτύσσεται ραγδαία και δεν περιορίζεται μόνο στο YouTube. Παρόμοιο περιεχόμενο κατακλύζει πλατφόρμες όπως το X (πρώην Twitter), το Facebook και το Instagram της Meta, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή ψηφιακής «παραγωγής χωρίς δημιουργία».

Τι βλέπει ένας νέος χρήστης στο YouTube

Οι ερευνητές δημιούργησαν έναν νέο λογαριασμό στο YouTube για να εξετάσουν τι προτείνει ο αλγόριθμος σε χρήστες χωρίς ιστορικό. Από τα 500 πρώτα προτεινόμενα βίντεο, τα 104 χαρακτηρίστηκαν AI slop, ενώ συνολικά το ένα τρίτο κατατάχθηκε στην κατηγορία «brainrot».

Ο όρος «brainrot» περιγράφει εθιστικό, αποπροσανατολιστικό και συχνά αλλοπρόσαλλο περιεχόμενο, το οποίο δεν βασίζεται σε αφήγηση ή πληροφορία, αλλά σε συνεχή ερεθίσματα που κρατούν τον χρήστη στην πλατφόρμα όσο το δυνατόν περισσότερο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι όλοι οι ήρωες του καναλιού, οι οποίοι είναι ανθρωπόμορφα αντικείμενα με αλλόκοτα ονόματα, όπως «Μπαλαρίνα-Καπουτσίνα».

Ποια είναι τα πιο κερδοφόρα «είδη»

Πολλά από τα πιο επιτυχημένα AI κανάλια φαίνεται να στοχεύουν παιδιά, με έντονα χρώματα, καρτουνίστικους χαρακτήρες και ήχους γέλιου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Pouty Frenchie, με έδρα τη Σιγκαπούρη, το οποίο παρουσιάζει τις περιπέτειες ενός γαλλικού μπουλντόγκ σε φανταστικά σκηνικά, όπως «δάση από καραμέλες» και «κρυστάλλινο σούσι». Το κανάλι έχει συγκεντρώσει 2 δισ. προβολές και εκτιμάται ότι αποφέρει σχεδόν 4 εκατ. δολάρια ετησίως.

Άλλα κανάλια κινούνται στον αντίποδα, αξιοποιώντας εικόνες καταστροφής και φτώχειας. Το The AI World, με έδρα το Πακιστάν, δημοσιεύει AI-generated βίντεο με πλημμύρες και καταστροφικά σενάρια, συνοδευόμενα από «χαλαρωτικούς» ήχους βροχής, συγκεντρώνοντας 1,3 δισ. προβολές.

Σουρεαλισμός χωρίς πλοκή, παγκόσμια απήχηση

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της τάσης αυτής είναι και το κανάλι Kitten Narrative, το οποίο βασίζεται αποκλειστικά σε AI-παραγόμενα βίντεο με ανθρωπόμορφες γάτες σε σουρεαλιστικά σκηνικά. Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει γατάκια που οδηγούν αυτοκίνητα, πετούν με αυτοσχέδια οχήματα, τρώνε τεράστια γλυκά ή εμπλέκονται σε παράλογες «περιπέτειες», χωρίς σαφή αρχή, μέση ή τέλος.

Το κανάλι έχει συγκεντρώσει εκατοντάδες χιλιάδες συνδρομητές και δεκάδες εκατομμύρια προβολές, αποτελώντας χαρακτηριστικό δείγμα του πώς το AI slop μπορεί να γίνει viral χωρίς παραδοσιακή αφήγηση ή παραγωγική αξία.

Σχεδόν όλα τα βίντεο συνοδεύονται από το ίδιο μουσικό μοτίβο: μια AI-παραλλαγή του τραγουδιού “Diamonds” της Rihanna, τραγουδισμένο από γάτες, σε επαναλαμβανόμενο loop. Ο συνδυασμός γνώριμης ποπ μελωδίας, αλλοιωμένης φωνής και κινούμενων ζώων λειτουργεί ως ισχυρό εργαλείο προσκόλλησης της προσοχής, ιδιαίτερα σε νεότερους θεατές και παιδιά.

Σύμφωνα με τη Rohini Lakshané, ερευνήτρια σε θέματα τεχνολογίας και ψηφιακών δικαιωμάτων, η επιτυχία τέτοιων καναλιών δεν είναι τυχαία. Όπως σημειώνει, ο συνδυασμός παραλογισμού, ανθρωπόμορφων χαρακτήρων, επαναλαμβανόμενων στερεοτύπων και πλήρους απουσίας πλοκής καθιστά το περιεχόμενο εξαιρετικά εύπεπτο και άμεσα προσβάσιμο. Πρόκειται για βίντεο που δεν απαιτούν κατανόηση γλώσσας ή πολιτισμικό πλαίσιο, γεγονός που τα κάνει ιδανικά για παγκόσμια κατανάλωση και για αλγοριθμική προώθηση.

Πού βρίσκονται οι θεατές

Η έρευνα καταγράφει τεράστια διείσδυση των AI καναλιών σε πολλές χώρες:

Στην Ισπανία , περίπου 20 εκατομμύρια χρήστες - σχεδόν ο μισός πληθυσμός – ακολουθούν τέτοια κανάλια

Στην Αίγυπτο, οι συνδρομητές φτάνουν τα 18 εκατ.

Στις ΗΠΑ, τα 14,5 εκατ.

Στη Βραζιλία, τα 13,5 εκατ.

Παρότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Ελλάδα, ειδικοί εκτιμούν ότι η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση από την παγκόσμια τάση. Το ελληνικό YouTube καταναλώνει σε μεγάλο βαθμό διεθνές περιεχόμενο, ενώ οι αλγόριθμοι προτείνουν τα ίδια AI-παραγόμενα βίντεο ανεξαρτήτως χώρας, ειδικά σε λογαριασμούς χωρίς ιστορικό.

Μια νέα ψηφιακή «βιομηχανία»

Πίσω από τα βίντεο κρύβεται ένα οργανωμένο οικοσύστημα δημιουργών που ανταλλάσσουν ιδέες, scripts και τεχνικές σε πλατφόρμες όπως Telegram, WhatsApp και Discord. Πωλούνται ακόμη και διαδικτυακά «μαθήματα» για το πώς μπορεί κανείς να παράγει AI slop που «πιάνει» στον αλγόριθμο.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Max Read, πολλοί από τους δημιουργούς προέρχονται από χώρες με μεσαία εισοδήματα – όπως η Ινδία, η Νιγηρία, η Κένυα, η Ουκρανία, η Βραζιλία και το Βιετνάμ – όπου τα έσοδα από το YouTube μπορούν να ξεπεράσουν τον μέσο μισθό.

Ωστόσο, πρόκειται και για έναν χώρο γεμάτο αβεβαιότητα και απάτες, καθώς όσοι πουλούν «συνταγές επιτυχίας» συχνά κερδίζουν περισσότερα από τους ίδιους τους παραγωγούς περιεχομένου.

Τι απαντά το YouTube

Σε δήλωσή του στον Guardian, εκπρόσωπος του YouTube τόνισε ότι: «Η γενετική τεχνητή νοημοσύνη είναι απλώς ένα εργαλείο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για ποιοτικό όσο και για χαμηλής ποιότητας περιεχόμενο. Παραμένουμε προσηλωμένοι στη σύνδεση των χρηστών με υψηλής ποιότητας βίντεο, ανεξαρτήτως του τρόπου παραγωγής τους».

Παρά τις πολιτικές κατά του «μη αυθεντικού περιεχομένου», η πραγματικότητα δείχνει ότι οι αλγόριθμοι λειτουργούν ως τεράστιες μηχανές A/B testing, προωθώντας ό,τι κρατά τον χρήστη περισσότερο στην οθόνη – ανεξάρτητα από την ποιότητα ή την κοινωνική του αξία.

