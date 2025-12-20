Πακιστάν: Σε κάθειρξη 17 ετών καταδικάστηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Ίμραν Χαν και η σύζυγός του

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν, Ιμράν Χαν, μιλάει με δημοσιογράφους σχετικά με την τρέχουσα πολιτική κατάσταση και τις εκκρεμείς υποθέσεις εναντίον του στην κατοικία του, στη Λαχόρη του Πακιστάν, την Πέμπτη 3 Αυγούστου 2023.

Δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρωθυπουργό του Πακιστάν, Ίμραν Χαν, και την σύζυγό του, Μπούσρα Μπίμπι, σε κάθειρξη 17 ετών για κατάχρηση εμπιστοσύνης και διαφθορά, σε σχέση με δώρα που είχε λάβει ο 73χρονος όταν βρισκόταν στην εξουσία.

Το ζευγάρι καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών για κατάχρηση εμπιστοσύνης και επτά ετών για διαφθορά. Ο Χαν βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά δικαστικών υποθέσεων αφότου η κυβέρνησή του εκδιώχθηκε το 2022. Ο 73χρονος βρίσκεται φυλακισμένος από το 2023, αρνείται κάθε σφάλμα και καταγγέλλει πολιτικά υποκινούμενες διώξεις.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν μιλάει κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Ισλαμαμπάντ, στις 23 Απριλίου 2022. AP

Βάσει του πακιστανικού νόμου, οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι πρέπει να δηλώνουν όλα τα δώρα που λαμβάνουν, όμως τους επιτρέπεται να τα κρατήσουν κάτω από μια ορισμένη αξία ή να τα αγοράζουν σε χαμηλότερη τιμή.

Η υπόθεση αφορά ένα σετ κοσμημάτων της ιταλικής μάρκας ειδών πολυτελείας Bulgari, το οποίο είχε προσφέρει ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στον Ίμραν Χαν και τη σύζυγό του τον Μάιο του 2021 και ο Πακιστανός ηγέτης είχε υποτιμήσει την αξία του.

Η συγκεκριμένη δίκη είναι ξεχωριστή από μια άλλη -που συνδεόταν με πολυτελή ρολόγια τα οποία είχε επίσης προσφέρει ο Σαουδάραβας πρίγκιπας- στο πλαίσιο της οποίας ο Ίμραν Χαν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη 14 ετών και η σύζυγός του σε κάθειρξη 7 ετών.

Ο πρώην πρωθυπουργός του Πακιστάν Ιμράν Χαν και η σύζυγός του Μπουσρά Μπιμπί στη Λαχόρη του Πακιστάν, στις 17 Ιουλίου 2023. AP

Σε μια ανάρτηση στο «Χ», το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού, το Pakistan Tehreek-e-Insaf, επιβεβαίωσε πως αυτή η καταδίκη από ένα «δικαστήριο μαριονέτα» στοχεύει μονάχα να παρατείνει την «παράνομη και άδικη φυλάκιση του Ίμραν Χαν».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Σιέντ Ζουλφίχαρ Μπουχαρί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως η απόφαση αγνοεί «τις θεμελιώδεις αρχές της δικαιοσύνης».

Από την πλευρά της, η οικογένεια του Ίμραν Χαν εντείνει τις προσπάθειές της να τραβήξει την προσοχή στις συνθήκες κράτησης του πρώην ηγέτη. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο γιος του, Κασίμ Χαν, υποστήριξε πως ο πατέρας του βρίσκεται «σε πλήρη απομόνωση» και δεν του επιτρέπεται καν να επικοινωνεί με τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

«Πρόκειται για κάθε είδους τακτική ψυχολογικών βασανιστηρίων. Δεν έχει καμία επαφή με την οικογένειά του, καμία επαφή με τον προσωπικό γιατρό του, τίποτα τέτοιο. Χρησιμοποιούν αυτές τις τακτικές προσπαθώντας να τον απομονώσουν πλήρως», σχολίασε.

Η πακιστανική κυβέρνηση έχει, επανειλημμένως, απορρίψει αυτούς τους ισχυρισμούς.