ΗΠΑ: Αγοράζουν σπίτια με Τεχνητή Νοημοσύνη - Μεσίτες σε «κίνδυνο»

Ολοένα και περισσότεροι αγοραστές κατοικιών στη Φλόριντα ολοκληρώνουν αγορές χωρίς τη μεσολάβηση κτηματομεσίτη, βασιζόμενοι αντ’ αυτού σε συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που αναζητούν αγγελίες, συντάσσουν προσφορές και καταρτίζουν συμβόλαια.

Η τεχνολογική startup Homa αναφέρει ότι τουλάχιστον δέκα αγορές κατοικιών έχουν ήδη ολοκληρωθεί από άκρη σε άκρη μέσω της πλατφόρμας της, ενώ αρκετές ακόμη βρίσκονται σε στάδιο εκκρεμότητας. Η εξέλιξη αυτή ενδέχεται να ανατρέψει ένα σύστημα που βασίζεται στις προμήθειες, σε μια περίοδο που ο κλάδος των μεσιτών βρίσκεται ήδη σε αναταραχή μετά τη σημαντική συμφωνία της Εθνικής Ένωσης Μεσιτών (NAR) στις ΗΠΑ.

Η πλατφόρμα της Homa επιτρέπει στους αγοραστές να εκπροσωπούν οι ίδιοι τον εαυτό τους, παρακάμπτοντας την προμήθεια του μεσίτη αγοραστή, η οποία συνήθως κυμαίνεται από 2,5% έως 3%, και είτε να κρατούν τα χρήματα είτε να τα χρησιμοποιούν για τα έξοδα ολοκλήρωσης της αγοράς.

Τα ποσά που εξοικονομούνται δεν είναι αμελητέα. Ένας 32χρονος φαρμακοποιός από την περιοχή του Tampa Bay δήλωσε ότι αγόρασε κατοικία αξίας 420.000 δολαρίων μέσω της Homa, γλιτώνοντας 10.500 δολάρια από την προμήθεια μεσίτη. «Μόλις έμαθα γι’ αυτό, αποφάσισα να το δοκιμάσω», ανέφερε, σημειώνοντας ότι η διαδικασία είναι καθοδηγούμενη βήμα-βήμα.

Αντίστοιχα, η Vicki Lynn, βοηθός φυσικοθεραπείας που μετακόμισε από την Καλιφόρνια στο Vero Beach, αγόρασε σπίτι αξίας 313.000 δολαρίων και εξοικονόμησε περίπου 8.000 δολάρια, τα οποία χρησιμοποίησε για τα έξοδα μεταβίβασης. «Ήταν σαν το TurboTax – απλώς συμπληρώνεις τα κενά. Πολύ απλό», δήλωσε.

Η Homa συνιδρύθηκε από τον Arman Javaherian, πρώην ανώτερο στέλεχος προϊόντων της Zillow. Όπως εξήγησε, η ιδέα γεννήθηκε έπειτα από χρόνια παρατήρησης αγοραστών που έκαναν τη μεγαλύτερη δουλειά μόνοι τους, για να καταλήγουν οι μεσίτες να εισπράττουν προμήθειες δεκάδων χιλιάδων δολαρίων.

Η πρόσφατη συμφωνία της NAR, που υποχρεώνει τους αγοραστές να υπογράφουν συμβάσεις με μεσίτες πριν καν επισκεφθούν ακίνητα, λειτούργησε –σύμφωνα με τον ίδιο– ως καταλύτης. «Για πρώτη φορά οι αγοραστές βλέπουν ξεκάθαρα πόσα πληρώνονται οι μεσίτες τους», σημείωσε.

Το σύστημα της Homa συνδυάζει αναζήτηση ακινήτων, άμεσο προγραμματισμό επισκέψεων, ανάλυση τιμών μέσω AI και αυτοματοποιημένη δημιουργία συμβολαίων, επιτρέποντας την υποβολή προσφορών μέσα σε λίγες ώρες αντί για ημέρες.

Παρά τα πλεονεκτήματα, δεν λείπουν οι επιφυλάξεις. Μεσίτες προειδοποιούν ότι η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη κρίση, τη διαπραγματευτική εμπειρία και τη γνώση της τοπικής αγοράς που δεν αποτυπώνεται στα δημόσια δεδομένα.

Ο Ivan Chorney, μεσίτης στο Μαϊάμι, επισημαίνει ότι οι AI συμβουλές συχνά περιορίζονται σε γενικούς υπολογισμούς και αγνοούν κρίσιμες πληροφορίες, όπως μελλοντικά έργα ή ανεπίσημες εξελίξεις που μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την αξία ενός ακινήτου.

Παρόλα αυτά, για όσους χρησιμοποίησαν την Homa, η αυτονομία ήταν το βασικό πλεονέκτημα. «Ήθελα τον έλεγχο – και τον απέκτησα», δήλωσε η Lynn.

Προς το παρόν, η Homa δραστηριοποιείται μόνο στη Φλόριντα, ωστόσο σχεδιάζει επέκταση στο Τέξας και την Καλιφόρνια το επόμενο έτος. Το ερώτημα αν η τεχνητή νοημοσύνη θα παραμείνει εξειδικευμένο εργαλείο ή θα εξελιχθεί σε βασική εναλλακτική λύση στην αγορά ακινήτων παραμένει ανοιχτό.

