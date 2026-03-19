Στάση εργασίας και πορεία στο υπουργείο Υγείας από υγειονομικούς υπαλλήλους

Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Πέμπτης 19 Μαρτίου 24ωρη πανελλαδική πανυγειονομική απεργία αλλά και στάση εργασίας από τις 08:00 - 15:00 για την Περιφέρεια Αττικής με απόφαση της ΠΟΕΔΗΝ.

Υγειονομικοί υπάλληλοι πραγματοποίησαν συγκέντρωση στις 09:00 στο Υπουργείο Υγείας και με πορεία τους έφτασαν μέχρι το Υπουργείο Οικονομικών