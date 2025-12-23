Ανασκόπηση 2025: Τα 35+1 γεγονότα που άλλαξαν τον κόσμο - Aπό τον Τραμπ 2.0 στον «ιστό» της αράχνης

Η χρονιά ξεκίνησε με μεγάλες θεομηνίες, όπως οι φονικές πυρκαγιές στο Λος Άντζελες που υπενθύμισαν την αδυναμία μας απέναντι στη φύση, αλλά και την ιστορική επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο που σηματοδότησε την αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας τάξης.

Από τη μάχη της τεχνητής νοημοσύνης που ξεκίνησε με το κινεζικό DeepSeek, μέχρι τις πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και το πρωτοφανές μπλακ άουτ στην Ευρώπη, το 2025 υπήρξε ένα ατέλειωτο γαϊτανάκι γεγονότων που δοκίμασαν τα όρια της ανθρωπότητας και προκάλεσαν συγκίνηση, αγωνία και ελπίδα. Οι κορυφαίες στιγμές που καθόρισαν το έτος που πέρασε, αφήνοντας πίσω τους μια κληρονομιά προκλήσεων και προσδοκιών για το μέλλον:

Ιανουάριος: Φωτιές, ΑΙ και επιστροφή Τραμπ

7 Ιανουαρίου: Το Λος Άντζελες βίωσε τις πιο καταστροφικές πυρκαγιές στην ιστορία του στις αρχές του χρόνου. Από τις 7 έως τις 31 Ιανουαρίου 2025, 14 καταστροφικές πυρκαγιές σκότωσαν εκατοντάδες άτομα (31 έως 440 σύμφωνα με διαφορετικές εκτιμήσεις), κατέστρεψαν περισσότερα από 18.000 σπίτια και κατασκευές και έκαψαν συνολικά πάνω από 57.000 στρέμματα. Οι φλόγες επιδεινώθηκαν από τις συνθήκες ξηρασίας, τη χαμηλή υγρασία και τους ανέμους της Σάντα Άνα που σε ορισμένα σημεία έφταναν τα 160 χλμ/ώρα και έκαιγαν για μέρες ολόκληρες αφήνοντα πίσω απόλυτη καταστροφή. Στις πυρκαγιές κάηκαν ολοσχερώς τα σπίτια πολλών διασημοτήτων, όπως οι Tάιρα Μπανκς, Μελ Γκίμπσον, Πάρις Χίλτον και Άντονι Χόπκινς.

Τα ερείπια σπιτιών που υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά στη γειτονιά Palisades του Λος Άντζελες της Καλιφόρνια ΑΡ

20 Ιανουαρίου: Ο Ντόναλντ Τραμπ ορκίστηκε ως ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ, ξεκινώντας τη δεύτερη θητεία του σε μια ιστορική τελετή. Στην ατζέντα έθεσε θέματα μετανάστευσης, εμπορίου, φορολογίας και ενέργειας, ενώ υποσχέθηκε να «βάλει πρώτη την Αμερική». Μεταξύ άλλων ο Τραμπ δεσμεύθηκε για μία φιλόδοξη αποστολή στον Άρη, την κυριαρχία στη Διώρυγα του Παναμά, την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στα νότια σύνορα με το Μεξικό, ένα διάταγμα που θα βεβαιώνει οτι «υπάρχουν μόνο δύο φύλα, το θηλυκό και το αρσενικό» και πως τίποτα δεν θα σταθεί εμπόδιο στις ΗΠΑ. Η επιστροφή του στον Λευκό Οίκο αποτελεί κομβική στιγμή για την αμερικανική και παγκόσμια ιστορία, καθώς εγκαινίασε μία νέα περίοδο που ανέτρεψε την παγκόσμια τάξη η οποία διαμορφώθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

O πρόεδρος Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια κατά την τελετή ορκωμοσίας AP

20 Ιανουαρίου: Η κινεζική εταιρεία DeepSeek έγινε παγκοσμίως διάσημη εν μια νυκτί, όταν κυκλοφόρησε το πρώτο δωρεάν chatbot «made in China» που αναστάτωσε επιχειρήσεις και κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Η κυκλοφορία του μοντέλου ΑΙ DeepSeek R1 -η κινεζική απάντηση στο ChatGPT της OpenAI- άλλαξε τους όρους του παιχνιδιού στον τομέα της ΑΙ, διαγράφοντας μεταξύ άλλων ένα τρισ. δολάρια από την χρηματιστηριακή αξία της αμερικανικής Nvidia και άλλων κολοσσών μικροεπεξεργαστών. Η DeepSeek προέκυψε από ένα hedge fund υπό το όνομα High Flyer, το οποίο ιδρύθηκε από τον Λιάνγκ Γουενφένγκ το 2016. Και σύμφωνα με τους αναλυτές δεν το παρουσίασε τυχαία στο κοινό την ημέρα που ανέλαβε καθήκοντα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Φεβρουάριος: Θρήνος στη Σουηδία και διπλωματική ένταση

4 Φεβρουαρίου: Μια μαζική ένοπλη επίθεση συγκλόνισε το Έρεμπρο της Σουηδίας, όταν ένας δράστης άνοιξε πυρ σε κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων, με αποτέλεσμα τον θάνατο 11 ανθρώπων, πέραν του ίδιου του δράστη, και τον τραυματισμό 15. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ως η πιο αιματηρή μαζική ένοπλη επίθεση στην ιστορία της χώρας, φέρνοντας στην επιφάνεια τα ζητήματα της ασφάλειας και της βίας στη συνήθως ειρηνική Σουηδία. Η τραγωδία προκάλεσε σοκ και οδήγησε σε συζητήσεις για την ανάγκη ενίσχυσης των μέτρων πρόληψης, σε μια χώρα όπου τέτοιου είδους γεγονότα είναι εξαιρετικά σπάνια. Ο δράστης, ο 35χρονος Ρίκαρντ Aντερσον ήταν ένας μοναχικός και απομονωμένος άνθρωπος που ήταν άνεργος την τελευταία δεκαετία.

Λουλούδια και κεριά στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης AP

18 Φεβρουαρίου: Η Αίγυπτος ανακοίνωσε την ιστορική ανακάλυψη του τάφου του Φαραώ Τούθμωσι Β' από μια κοινή βρετανο-αιγυπτιακή ομάδα αρχαιολόγων. Πρόκειται για τον πρώτο βασιλικό τάφο που ανακαλύπτεται μετά τον Τουταγχαμών το 1922, κλείνοντας έναν ιστορικό κύκλο αναζητήσεων με τεράστια σημασία για την κατανόηση της ιστορίας και του πολιτισμού της αρχαίας Αιγύπτου. Σύμφωνα με τις αρχές, οι αρχαιολόγοι είχαν ανακαλύψει την είσοδο του τάφου πριν από τρία χρόνια και δυσκολεύτηκαν αρκετά στις ανασκαφές εξαιτίας των πλημμυρών που είχαν γίνει στο παρελθόν. Ο Τούθμωσις Β' ήταν πρόγονος του Τουταγχαμών και σύζυγός του ήταν η ετεροθαλής αδελφή του, Χατσεψούτ. Η ανακάλυψη προκάλεσε παγκόσμιο ενδιαφέρον και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για τα μυστήρια που κρύβει η περίφημη Κοιλάδα των Βασιλέων.

H είσοδος στον Τάφω του Φαραώ Τούθμωση ΄Β

28 Φεβρουαρίου: Η άνευ προηγουμένου συνάντηση που έλαβε χώρα μπροστά στις κάμερες ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο έκανε τον γύρο του κόσμου. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισκέφθηκε το Οβάλ γραφείο με την ελπίδα ότι θα υπάρξει συμφωνία για τις σπάνιες γαίες, κάτι που θα αποτελούσε και το πρώτο βήμα για τη λήξη του πολέμου με τη Ρωσία, έφυγε ωστόσο κακήν κακώς από τον Λευκό Οίκο. «Τζογάρεις με τον Γ`Παγκόσμιο Πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο Αμερικανός πρόεδρος στον συνομιλητή του, με τον τελευταίο να του απαντάει πως δεν πρέπει «να κάνει συμφωνία με τον δολοφόνο Πούτιν».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς παρενέβη, ρωτώντας το Ζελένσκι «εάν έχει ζητήσει ευχαριστώ από τις ΗΠΑ» για όσα έχουν κάνει για την Ουκρανία τα τελευταία χρόνια. Η συνάντηση τελείωσε με τον Τραμπ να λέει στον Ζελένσκι ότι θα έπρεπε να είναι ευγνώμων στις ΗΠΑ.

H τεταμένη συνάντηση στον Λευκό Οίκο

Μάρτιος: Πολιτική Αναταραχή και φυσικές καταστροφές

8 Μαρτίου: Επίθεση κοντά στη Λαττάκεια της Συρίας άνοιξε ξανά τα «τραύματα» του εμφυλίου, πυροδοτώντας τη χειρότερη βία από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν αντικαθεστωτικοί υπό την ηγεσία της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ ανέτρεψαν τον Μπασάρ αλ Άσαντ. Η αντεπίθεση κατά των δυνάμεων που παραμένουν πιστές στον Άσαντ στην περιοχή, που κατοικείται σε μεγάλο βαθμό από Αλαουΐτες, έσπειρε την καταστροφή σε πόλεις και χωριά. Οι δυνάμεις ασφαλείας της μεταβατικής κυβέρνησης της Συρίας πραγματοποίησαν εκτεταμένη καταστολή στην περιοχή των Αλαουιτών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 1.000 άνθρωποι, ανάμεσά τους πολλοί άμαχοι.Το περιστατικό έφερε ξανά στο προσκήνιο την ανθρωπιστική κρίση και τις βιαιότητες που συνεχίζονται στη Συρία στη μετά Άσαντ εποχή, προκαλώντας την ανησυχία της διεθνούς κοινότητας.

19 Μαρτίου: Η σύλληψη του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, με τις κατηγορίες της διαφθοράς και της τρομοκρατίας, πυροδότησε μαζικές διαμαρτυρίες σε όλη την Τουρκία, καθώς θεωρήθηκε από τους υποστηρικτές του -και όχι μόνον- ως πολιτική δίωξη και προσπάθεια φίμωσης της αντιπολίτευσης. Ο Ιμάμογλου συνελήφθη λίγο πριν ανακηρυχθεί επίσημα υποψήφιος πρόεδρος από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκο Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και ενώ θεωρείται ο πιο πιθανός αντίπαλος του προέδρου Ερντογάν. Ο ίδιος ο Ιμάμογλου αρνείται τις κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τη δίωξή του πολιτική και ένα είδος τιμωρίας εν όψει των εκλογών του 2028.

To ζεύγος Ιμάμογλου

28 Μαρτίου: Καταστροφικός σεισμός μεγέθους 7,7 Ρίχτερ έπληξε τη Μιανμάρ, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 5.000 ανθρώπων και τον τραυματισμό πάνω από 11.000. Η μεγάλη ένταση του σεισμού και η γεωγραφική του θέση οδήγησαν σε εκτεταμένες καταστροφές σε υποδομές και κατοικίες, καθιστώντας τον έναν από τους πιο φονικούς της χρονιάς. Η ισχυρή δόνηση λύγισε δρόμους, κατέστρεψε γέφυρες και ισοπέδωσε πολλά κτήρια στη Μιανμάρ, μια χώρα με περίπου 55 εκατομμύρια κατοίκους που θεωρείται από τις πιο «ενεργές» γεωλογικά περιοχές του κόσμου. Έκτοτε καταγράφηκαν περιφερειακές συγκρούσεις και προσπάθειες ανατροπής της στρατιωτικής χούντας που κυβερνά τη χώρα, καθώς οι εκατόμβες θυμάτων, ο διεθνής αποκλεισμός και η κατάρρευση των υποδομών προκάλεσαν κοινωνική αγανάκτηση, οργή και αναταραχές.

Επισκέπτες περπατούν κοντά στο κατεστραμμένο μοναστήρι Maha Aungmye Bonzan Monastery, κοινώς γνωστό ως Me Nu Brick Monastery, μετά τον σεισμό της Παρασκευής AP

Απρίλιος: Δασμοί, θάνατος Πάπα και μαζικό μπλακ-άουτ

2 Απριλίου: Οι «σαρωτικοί δασμοί» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά την «Ημέρα της Απελευθέρωσης», όπως ονομάστηκε, προκάλεσαν αναταράξεις στο παγκόσμιο εμπόριο.«Σήμερα είναι η Ημέρα της Απελευθέρωσης. Η 2α Απριλίου 2025 θα μείνει για πάντα στην ιστορία ως η ημέρα που η αμερικανική βιομηχανία αναγεννήθηκε, η ημέρα που το πεπρωμένο της Αμερικής διεκδικήθηκε και η ημέρα που αρχίσαμε να κάνουμε την Αμερική ξανά πλούσια» είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Η κίνηση αυτή προκάλεσε ιστορική πτώση στις τιμές του πετρελαίου και βύθισε τα παγκόσμια χρηματιστήρια, δημιουργώντας «πονοκέφαλο» στον πλανήτη. Ακολούθησε η αντίδραση των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ και μία κλιμάκωση στις γεωπολιτικές εντάσεις στον τομέα του εμπορίου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

O πρόεδρος Τραμπ ανακοινώνει τους δασμούς AP

21 Απριλίου: Ο Πάπας Φραγκίσκος, επικεφαλής της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας από το 2013 απεβίωσε σε ηλικία 88 ετών, στο δωμάτιό του στον ξενώνα της Αγίας Μάρθας, στο Βατικανό. Είχε πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο πριν από έναν μόλις μήνα και όλοι ήλπιζαν ότι θα κατάφερνε να ανακτήσει τις δυνάμεις του. Ο Αργεντίνος «Πάπας των φτωχών» όπως έγινε γνωστός παρέμεινε -μέχρι την τελευταία στιγμή- κοντά στους πιστούς. Πολλές χώρες κήρυξαν εθνικό πένθος, ενώ στην κηδεία του στις 26 Απριλίου παρευρέθηκαν αντιπροσωπείες από 164 χώρες, συμπεριλαμβανομένων 82 ηγετών, και ένα πλήθος χιλιάδων πιστών. Ο κατά κόσμον Χόρχε Μάριο Μπεργκόλιο άφησε πίσω του μια κληρονομιά μεταρρυθμίσεων και ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνικής δικαιοσύνης και διαθρησκευτικού διαλόγου.

Πιστοί αποχαιρετούν τον Πάπα στο κέντρο του Μπουένος Άιρες Associated Press

28 Απριλίου: Ένα μαζικό μπλακ άουτ πρωτοφανούς έκτασης έπληξε την Ισπανία, την Πορτογαλία και τμήματα της Γαλλίας, αφήνοντας εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα. Η αιτία ήταν η υπερφόρτωση του δικτύου και το ιστορικό μπλακ άουτ ήταν ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη που συνδέθηκε τόσο άμεσα με πρόβλημα υπέρτασης, αναδεικνύοντας την ευπάθεια των ενεργειακών δικτύων. Το γεγονός προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και την καθημερινότητα, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για αναβάθμιση των υποδομών. Το ευρωπαϊκό δίκτυο διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας επιβεβαίωσε σε πρόσφατη έκθεση ότι η μαζική διακοπή ρεύματος που έπληξε την Ιβηρική Χερσόνησο ήταν η πρώτη γνωστή διακοπή ρεύματος που προκλήθηκε από υπερβολική τάση.

Oικογένεια τρώει υπό το φως των κεριών στη Βαρκελώνη ΑΡ

Μάιος: Μερτς, Ινδία-Πακιστάν και νέος Πάπας

6 Μαΐου: Ο Φρίντριχ Μερτς εξελέγη καγκελάριος της Γερμανίας στον δεύτερο γύρο των κοινοβουλευτικών εκλογών, μετά από μια διαδικασία-θρίλερ και μια παταγώδη αποτυχία στον πρώτο γύρο. Ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία της μεταπολεμικής Γερμανίας που υποψήφιος καγκελάριος χρειάστηκε δεύτερη προσπάθεια για να εξασφαλίσει την έγκριση του κοινοβουλίου. Ο Μερτς, που γεννήθηκε το 1955 διετέλεσε αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού κόμματος (CDU) από τις 31 Ιανουαρίου του 2022. Είναι παντρεμένος, έχει τρία παιδιά και φέρεται να έχει στην κατοχή του δύο αεροπλάνα, τα οποία πιλοτάρει στον ελεύθερο χρόνο του. Ανέλαβε καθήκοντα σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους για τη Γερμανία από την επανένωση Ανατολικής και Δυτικής πριν από 35 χρόνια.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς AP

6 Μαΐου: Η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους σε πακιστανικό έδαφος ως απάντηση στην επίθεση στο Παχαλγκάμ στο ινδοκρατούμενο Κασμίρ με στόχο κυρίως Ινδουιστές τουρίστες, που είχε συμβεί δύο εβδομάδες νωρίτερα, κλιμακώνοντας τη μακροχρόνια ένταση μεταξύ των δύο πυρηνικών δυνάμεων. Ο στρατός της Ινδίας εξαπέλυσε πυραυλική επίθεση ακριβείας πλήττοντας εννέα τοποθεσίες στο Πακιστάν και στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ. Η Ινδία και το Πακιστάν βρέθηκαν στα όρια νέου πολέμου με πυραυλικά πλήγματα, πυρά πυροβολικού, επιδρομές drones και αερομαχίες, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθούσε με ανησυχία τις εξελίξεις, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση και διάλογο. Λίγα 24 ωρά αργότερα οι δύο χώρες συμφώνησαν σε «πλήρη και άμεση κατάπαυση του πυρός» με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ινδοί στρατιώτες στο Κασμίρ κατά τη διάρκεια άσκησης AP

7–8 Μαΐου: Σε τέσσερις ψηφοφορίες, 133 καρδινάλιοι επέλεξαν τον Ρόμπερτ Φράνσις Πρέβοστ ως διάδοχο του Πάπα Φραγκίσκου. Ο νέος Πάπας έλαβε το όνομα Λέων ΙΔ΄ και έγινε ο πρώτος πάπας από τη Βόρεια Αμερική, ο πρώτος με περουβιανή ή αμερικανική υπηκοότητα, και ο πρώτος από το Τάγμα του Αγίου Αυγουστίνου. Η εκλογή του Λέοντος ΙΔ΄ θεωρήθηκε ένα ιστορικό γεγονός, καθώς σηματοδότησε την επέκταση της επιρροής της Καθολικής Εκκλησίας προς τη Δύση και την ανάδειξη ενός ηγέτη με διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο, φέρνοντας νέες προοπτικές στο Βατικανό. Ο νέος Ποντίφικας έκανε το πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό, ένα «προσκύνημα» στην Τουρκία και τον Λίβανο, στο τέλος του χρόνου. Στο ιστορικό του ταξίδι προσευχήθηκε μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο και έστειλαν μηνυμα ενότητας και συμπόρευσης των Χριστιανών όπου Γης.

O Πάπας Λέων ο 14ος

Ιούνιος: Επιχείρηση «Ιστός Αράχνης» και πόλεμος Ιράν-Ισραήλ

1η Ιουνίου: Η Ουκρανία εξαπέλυσε μεγάλη επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον ρωσικών στρατιωτικών βάσεων, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ιστός Αράχνης». Χτυπήθηκαν τουλάχιστον πέντε αεροπορικές βάσεις, καταστράφηκαν δεκάδες βομβαρδιστικά, με την Ουκρανία να αναφέρει την απώλεια περίπου του 1/3 του στόλου των στρατηγικών βομβαρδιστικών της Ρωσίας. Ήταν μια από τις πιο τολμηρές και επιτυχημένες επιθέσεις του Κιέβου, καταδεικνύοντας την αυξανόμενη ικανότητά του να πλήττει στόχους σε μεγάλο βάθος εντός του ρωσικού εδάφους και να χρησιμοποιεί την τεχνολογία των drones ως στρατηγικό πλεονέκτημα. Το γεγονός κλιμάκωσε περαιτέρω τις εντάσεις στον συνεχιζόμενο πόλεμο, με τον Βλαντιμίρ Πούτιν να υπόσχεται εκδίκηση.

12 Ιουνίου: Η πτήση 171 της Air India, ένα Boeing 787 με προορισμό το Λονδίνο, συνετρίβη σε κτήριο μετά την απογείωσή του από το Αχμενταμπάντ της Ινδίας. Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 229 επιβατών, 12 μελών πληρώματος και 19 ατόμων στο έδαφος. Μόνο ένας επιβάτης επέζησε από τη συντριβή. Το γεγονός αυτό καταγράφηκε ως η πρώτη θανατηφόρα συντριβή και απώλεια ατράκτου που αφορούσε ένα Boeing 787 Dreamliner. Το αεροπορικό δυστύχημα οδήγησε σε εκτεταμένες έρευνες για τα αίτια της καταστροφής. Όπως αποδείχθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, και οι δύο διακόπτες ελέγχου καυσίμου του Boeing μετακινήθηκαν απότομα στη θέση «διακοπής», με αποτέλεσμα να σταματήσει η ροή καυσίμων προς τους κινητήρες και να προκληθεί πλήρης απώλεια ισχύος.

13 & 22 Ιουνίου: Οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή κλιμακώθηκαν επικίνδυνα. Στις 13 Ιουνίου, το Ισραήλ διεξήγαγε αεροπορικές επιδρομές εναντίον πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, σκοτώνοντας στρατιωτικούς διοικητές, συμπεριλαμβανομένου του Χοσεΐν Σαλαμί, με το Ιράν να ανταποδίδει. Στόχος του όπως είπε να εμποδίσει την Τεχεράνη να αποκτήσει ατομική βόμβα.

Ένας πύραυλος Zelzal εκτοξεύεται από τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης κατά τη διάρκεια των ελιγμών τους έξω από την πόλη Koμ του Ιράν. Fars News Agency

Κατά τις 12 ημέρες του πολέμου, το Ισραήλ έθεσε στο στόχαστρο πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Υψηλόβαθμοι στρατιωτικοί καθώς και επιστήμονες που εργάζονταν στην ανάπτυξη του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σκοτώθηκαν. Στις 22 Ιουνίου, οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν την επιχείρηση «Σφυρί του μεσονυχτίου», ισοπεδώνοντας τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις με βομβαρδιστικά Β-2. Το Ιράν ανταπέδωσε στις 23 Ιουνίου, εκτοξεύοντας πυραύλους σε αμερικανικές βάσεις στο Κατάρ και το Ιράκ, με την περιοχή να βρίσκεται στα πρόθυρα γενικευμένης σύρραξης.

Ιούλιος: Πυρκαγιές και πλημμύρες σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Ιούλιος: Το καλοκαίρι του 2025 χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες πυρκαγιές σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, σε συνδυασμό με ένα κύμα καύσωνα που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ. Οι χώρες που επλήγησαν περισσότερο ήταν η Ουκρανία, η Τουρκία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αλβανία και το Μαυροβούνιο, με την κλιματική κρίση να εκδηλώνεται με πρωτοφανή ένταση, θέτοντας σε κίνδυνο ζωές, περιουσίες και φυσικά οικοσυστήματα. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), έως τις 18 Αυγούστου 2025 είχαν καεί πάνω από 8,8 εκατομμύρια στρέμματα γης, αριθμός πολλαπλάσιος του μέσου όρου της περιόδου 2006-2024.

Πυροσβέστης κοντά στο Λεόν της Ισπανίας AP

4–7 Ιουλίου: Καταστροφική πλημμύρα έπληξε το κεντρικό Τέξας, στις ΗΠΑ, οδηγώντας στον θάνατο τουλάχιστον 135 ανθρώπων και αφήνοντας πάνω από εκατό αγνοούμενους. Η ξαφνική και μεγάλη ένταση των βροχοπτώσεων προκάλεσε άνοδο της στάθμης των υδάτων, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη καταστροφή υποδομών και σπιτιών. Το Χαντ του Τέξας δέχτηκε περίπου 16,5 εκατοστά βροχής μέσα σε μόλις τρεις ώρες, ένα φαινόμενο που στατιστικά εμφανίζεται μία φορά στα 100 χρόνια για την περιοχή. Στην κατασκήνωση θηλέων Camp Mystic 27 κατασκηνωτές και ομαδάρχες, ανάμεσά τους πολλά νεαρά κορίτσια, έχασαν τη ζωή τους, όταν ο ποταμός Γκουανταλούπε υπερχείλισε και κατέκλυσε την περιοχή. Η καθυστέρηση στην εκκένωση και η έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των υπευθύνων ήταν καθοριστικά στοιχεία που οδήγησαν στην απώλεια τόσων ζωών.

24 Ιουλίου: Ένοπλες συγκρούσεις ξέσπασαν μεταξύ της Καμπότζης και της Ταϊλάνδης, μετά την κλιμάκωση μιας μακροχρόνιας συνοριακής διαμάχης. Τουλάχιστον 39 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 100.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Η διεθνής κοινότητα κλήθηκε να μεσολαβήσει για την αποκλιμάκωση της κατάστασης και την εύρεση μιας διπλωματικής λύσης. Μετά την εύθραυστη εκεχειρία που υποστηρίχθηκε από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ η ένταση που σιγόβραζε μεταξύ των δύο χωρών βρέθηκε στο κόκκινο για ακόμη μία φορά στο τέλος του χρόνου, με εκατέρωθεν πυρά, μαζικούς εκτοπισμούς και νεκρούς. Η διαμάχη μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης ξεκίνησε πριν από περισσότερο από έναν αιώνα, όταν τα σύνορα των δύο χωρών χαράχθηκαν μετά τη γαλλική κατοχή της Καμπότζης.

Xιλιάδες οι εκτοπισμένοι στα σύνορα Ταϊλάνδης-Καμπότζης AP

Αύγουστος: Ειρήνη, Λιμός και Φονικός Σεισμός

8 Αυγούστου: Oι ηγέτες της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγιεφ υπέγραψαν ιστορική ειρηνευτική συμφωνία στην Ουάσιγκτον, με την παρουσία και διαμεσολάβηση του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, σηματοδοτώντας το τέλος των εδαφικών διενέξεων και ανοίγοντας τον δρόμο για μόνιμη ειρήνη μετά από δεκαετίες συγκρούσεων στο Νότιο Καύκασο. Η συμφωνία περιλαμβάνει δέσμευση για αμοιβαίο σεβασμό της εδαφικής ακεραιότητας και την αποφυγή μελλοντικών διεκδικήσεων, θέτοντας βάσεις για περιφερειακή σταθερότητα και οικονομική συνεργασία. Η εξέλιξη αυτή ήρθε έναν χρόνο μετά την αστραπιαία στρατιωτική επιχείρηση του Αζερμπαϊτζάν, τον Σεπτέμβριο του 2023, με την οποία το Μπακού ανέκτησε πλήρως τον έλεγχο της περιοχής. Έκτοτε, οι δύο πλευρές έκαναν σταθερά βήματα προς την ομαλοποίηση των σχέσεών τους.

22 Αυγούστου: Ο λιμός επιβεβαιώθηκε στην πόλη της Γάζας για πρώτη φορά, καθώς ο οργανισμός που υποστηρίζεται από τον ΟΗΕ (IPC) ανέβασε την ταξινόμηση της επισιτιστικής ασφάλειας στη Φάση 5, το υψηλότερο και χειρότερο επίπεδο. Η IPC ανέφερε ότι περισσότεροι από 500.000 άνθρωποι αντιμετωπίζουν πλέον «πείνα, φτώχεια και θάνατο». Η κατάσταση στη Γάζα αναδείχθηκε σε μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις της χρονιάς, επιβάλλοντας την άμεση διεθνή παρέμβαση για την παροχή επισιτιστικής βοήθειας. Ο λιμός στη Γάζα «θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί» χωρίς «τη συστηματική παρεμπόδιση του Ισραήλ», κατήγγειλε από τη Γενεύη ο υπεύθυνος συντονισμού ανθρωπιστικών υποθέσεων του ΟΗΕ Τομ Φλέτσερ. «Ο λιμός αυτός θα πρέπει να μας στοιχειώνει όλους», τόνισε.

Μητέρα στη Γάζα ταϊζει το μωρό της σε καταυλισμό προσφύγων AP

31 Αυγούστου: Ισχυρός σεισμός έπληξε το ανατολικό Αφγανιστάν, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 2.200 ανθρώπων και τραυματίζοντας χιλιάδες άλλους. Ο σεισμός αυτός ήταν ένας από τους φονικότερους της χρονιάς, αναδεικνύοντας την ανάγκη για καλύτερες υποδομές και μηχανισμούς αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών στην πολύπαθη χώρα. Το Αφγανιστάν έχει επηρεαστεί πολλές φορές από καταστροφικούς σεισμούς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα σε απομονωμένες περιοχές, επιβαρύνοντας τους περιορισμένους πόρους και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Τα κτήρια της χώρας είναι κατά κύριο λόγο χαμηλά, κατασκευασμένα από μπετόν και τούβλα, ενώ οι κατοικίες σε αγροτικές περιοχές είναι από πηλό και ξύλο και συχνά επισφαλώς δομημένες.

Γυναίκα στα ερείπια του σπιτιού της στο Αφγανιστάν AP

Σεπτέμβριος: Τραγωδία στην Πορτογαλία, κρίση στη Γαλλία και Τσάρλι Κερκ

3 Σεπτεμβρίου: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και πάνω από 21 τραυματίστηκαν μετά τον εκτροχιασμό του ιστορικού τελεφερίκ Glória στο κέντρο της Λισαβόνας, στην Πορτογαλία. Το περιστατικό προκάλεσε σοκ στη χώρα, καθώς το τελεφερίκ ήταν ένα από τα σύμβολα της Λισαβόνας. Οι νεκροί ήταν πέντε Πορτογάλοι, τρεις Βρετανοί, δύο Νοτιοκορεάτες, δύο Καναδοί, ένας Γάλλος, ένας Ελβετός, ένας Αμερικανός και ένας Ουκρανός.Το ιστορικό τελεφερίκ «Elevador da Glória» που από το 1885 εξυπηρετεί καθημερινά χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες, μετατράπηκε από σύμβολο της πόλης σε σημείο τραγωδίας και ανέδειξε το ζήτημα της ασφάλειας στα παλαιά τελεφερίκ της Ευρώπης.

8 Σεπτεμβρίου: Η γαλλική πολιτική κρίση κορυφώθηκε με την κατάρρευση της κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού, μετά την ήττα της σε διαδικασία παροχής ψήφου εμπιστοσύνης. Ο Φρανσουά Μπαϊρού, που διορίστηκε στη θέση του πριν από λιγότερο από ένα χρόνο μετά την απομάκρυνση του συντηρητικού πολιτικού και πρώην διαπραγματευτή του Brexit Μισέλ Μπαρνιέ, χαρακτήρισε την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης δοκιμασία πολιτικού θάρρους. Στην καρδιά της αντιπαράθεσης βρίσκονται τα εύθραυστα δημόσια οικονομικά της Γαλλίας. Το περσινό έλλειμμα ανήλθε στο 5,8% του ΑΕΠ, σχεδόν διπλάσιο του ανώτατου ορίου της ΕΕ του 3%, ενώ το εθνικό χρέος ανέρχεται πλέον σε πάνω από 3,3 τρισεκατομμύρια ευρώ, περίπου στο 114% του ΑΕΠ της Γαλλίας.

O Mπαϊρού με τον Εμανουέλ Μακρόν ΑΡ

10 Σεπτεμβρίου: Ο Τσάρλι Κερκ, Αμερικανός δεξιός ακτιβιστής και ισχυρός σύμμαχος του προέδρου Tραμπ, δολοφονήθηκε σε εκδήλωση στην πανεπιστημιούπολη στη Γιούτα. Το γεγονός προκάλεσε εκτεταμένες αντιδράσεις τόσο στο εσωτερικό της Αμερικής όσο και στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας τις εντάσεις και τον διχασμό στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Αμέσως μετα τη δολοφονία του, μέλη του σκληροπυρηνικού συντηρητικού κατεστημένου στις ΗΠΑ ζήτησαν σκληρή καταστολή κατά αριστερών οργανώσεων. Δεκάδες πολιτικοί ωστόσο από το Ρεπουμπλικανικό και το Δημοκρατικό Κόμμα, ανάμεσά τους και πιθανοί υποψήφιοι για τις προεδρικές εκλογές του 2028, καταδίκασαν την πολιτική βία και έκαναν έκκληση να πέσουν οι τόνοι από όλες τις πλευρές και να επικρατήσει νηφαλιότητα.

Ο Charlie Kirk, με την σύζυγό του Erika Frantzve και τα δύο τους παιδιά Instagram: Charlie Kirk

Οκτώβριος: Εκεχειρία στη Γάζα, ληστεία στο Λούβρο και γυναίκα πρωθυπουργός στην Ιαπωνία

9 Οκτωβρίου: Το Ισραήλ και η Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση μιας ειρηνευτικής συμφωνίας στη Γάζα, ανοίγοντας τον δρόμο για μια εκεχειρία, σχεδόν ακριβώς δύο χρόνια μετά την έναρξη της σύγκρουσης. Η συμφωνία προέβλεπε κατάπαυση πυρός, μερική αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, ανταλλαγή κρατουμένων και ανθρωπιστική βοήθεια υπό διεθνή επίβλεψη. Απέφυγε ωστόσο να απαντήσει στα πιο κρίσιμα ερωτήματα, όπως το ποιος θα κυβερνήσει τη Γάζα την επόμενη μέρα, ποιος θα επιβάλει τάξη, ποιος θα ελέγχει τα όπλα κοκ. «Είμαι πολύ υπερήφανος (...) Όλες οι πλευρές θα αντιμετωπιστούν δίκαια! Πρόκειται για μεγάλη ημέρα για τον Αραβικό και Μουσουλμανικό Κόσμο, το Ισραήλ, όλες τις γειτονικές χώρες και τις ΗΠΑ» δήλωνε ο Τραμπ.

Kαπνός υψώνεται από τη Λωρίδα της Γάζας μετά από ισραηλινή επίθεση AP

19 Οκτωβρίου: Ναπολεόντειοι θησαυροί ανεκτίμητης αξίας εκλάπησαν κατά τη διάρκεια μίας πρωτοφανούς ληστείας στη γκαλερί «Απόλλων» στο Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι. Η ληστεία «του αιώνα» όπως ονομάστηκε προκάλεσε παγκόσμιο συναγερμό αλλά και ερωτήματα για την ασφάλεια σε ένα από τα πιο διάσημα μουσεία του κόσμου. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών και την ανάκτηση των κλεμμένων αντικειμένων που «έκαναν φτερά» σε λιγότερο από τέσσερα λεπτά. Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε πολλές συλλήψεις, με πρώτα τα δύο βασικά στελέχη της σπείρας που εντοπίστηκαν από DNA και τρίχες, και αργότερα σε οκτώ άτομα συνολικά. Τα πανάκριβα κοσμήματα δεν είχαν βρεθεί μέχρι την ώρα που γραφόταν αυτό το κείμενο.

Η επεκτεινόμενη σκάλα που χρησιμοποιήθηκε από τους τρεις ληστές που μπήκαν ανενόχλητοι στη γκαλέρι Απόλλων στο Μουσείο του Λούβρου το πρωί της Κυριακής 19 Οκτωβρίου 2025 EPA

21 Οκτωβρίου: Η Σανάε Τακαΐτσι, επικεφαλής του κυβερνώντος ιαπωνικού Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP), έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας. Η εκλογή της σηματοδότησε ένα ορόσημο για τη χώρα, η οποία παραδοσιακά έχει χαμηλά ποσοστά γυναικείας συμμετοχής στην πολιτική. Η υπερσυντηρητική Τακαΐτσι ανέλαβε να αντιμετωπίσει τις οικονομικές προκλήσεις, τη γήρανση του πληθυσμού και τις γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή. Προκάλεσε ωστόσο διπλωματικό επεισόδιο με το Πεκίνο, λέγοντας ότι μια κινεζική επίθεση στην Ταϊβάν θα μπορούσε να αποτελέσει «μία κατάσταση απειλητική για την επιβίωση» της Ιαπωνίας που θα απαιτούσε τη χρήση βίας. Η διαμάχη υποδηλώνει ότι οι σχέσεις Ιαπωνίας-Κίνας ενδέχεται να μην είναι ομαλές.

H πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι AP

Νοέμβριος: Νέος δήμαρχος Νέας Υόρκης, φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ

4 Νοεμβρίου: Ο 34χρονος Ζόχραν Μαμντάνι κέρδισε τις εκλογές για τη δημαρχία της Νέας Υόρκης, σε μία αναμέτρηση που συσπείρωσε τους νέους και πυροδότησε συζητήσεις για το μέλλον του Δημοκρατικού Κόμματος των ΗΠΑ. Ο γεννημένος στην Ουγκάντα, Δημοκρατικός σοσιαλιστής Μαμντάνι νίκησε τον πρώην κυβερνήτη Άντριου Κουόμο, και έγινε ο νεότερος δήμαρχος της μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Η νίκη του θεωρήθηκε συμβολική επί μίας πολιτικής δυναστείας και μήνυμα αλλαγής, παράλληλα όμως προκάλεσε ανησυχίες στην οικονομική ελίτ και τα επιχειρηματικά συμφέροντα που εδρεύουν στη Νέα Υόρκη και έχουν μετατρέψει το Μανχάταν σε παγκόσμιο οικονομικό κέντρο, Προεκλογικά συγκρούστηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος απείλησε να διακόψει την ομοσπονδιακή χρηματοδότηση στο «Μεγάλο Μήλο», η πρώτη τους συνάντηση στον Λευκό Οίκο όμως χαρακτηρίστηκε και από τις δύο πλευρές «παραγωγική» και έγινε σε πολύ καλό κλίμα.

O Mαμντάνι με τη σύζυγό του, Ράμα Ντουβάιτζι AP

26 Νοεμβρίου: Μια τεράστια πυρκαγιά που έκαιγε επί τρεις ολόκληρες ημέρες κατέστρεψε το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ, σκοτώνοντας τουλάχιστον 160 άτομα και αφήνοντας πίσω πάνω από 150 αγνοούμενους. Το νεότερο θύμα ήταν μόλις ενός έτους και το γηραιότερο 97 ετών. Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνες για τα αίτια της πυρκαγιάς η οποία έφερε στο φως ζητήματα ασφάλειας και πυροπροστασίας στις πυκνοκατοικημένες περιοχές. Το συγκρότημα πολυκατοικιών είχε εγκαινιαστεί το 1983 με 1.984 διαμερίσματα και περισσότερους από 4.600 ενοίκους, οι οποίοι έχουν μείνει πλέον άστεγοι. Η αστυνομία ερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς στο κτηριακό συγκρότημα. το οποίο βρισκόταν σε διαδικασία ανακαίνισης και έχει συλλάβει τρία πρόσωπα - δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικό της κατασκευαστικής εταιρείας - ως ύποπτους για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή.

Η φωτογραφία σύμβολο της φονικής πυρκαγιάς στο Χονγκ Κονγκ

Νοέμβριος: Από τα κεντρικά υψίπεδα της Σρι Λάνκα μέχρι τις πλημμυρισμένες λεκάνες απορροής ποταμών της Ινδονησίας, ένα κύμα κυκλώνων και μουσώνων, που τροφοδοτούνται από την κλιματική αλλαγή, προκάλεσε ένα από τα πιο θανατηφόρα καιρικά φαινόμενα που έχει βιώσει η νότια και νοτιοανατολική Ασία εδώ και χρόνια, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.600 ανθρώπους, εκτοπίζοντας εκατοντάδες χιλιάδες και επηρεάζοντας εκατομμύρια. Από τα μέσα Νοεμβρίου, οι αλληλεπικαλυπτόμενες τροπικές καταιγίδες και τα εντεινόμενα συστήματα μουσώνων έχουν προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Σρι Λάνκα, την Ινδονησία, την Ταϊλάνδη, τη Μαλαισία και το Βιετνάμ. Σε όλη την περιοχή, σχεδόν 11 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν πληγεί, ανάμεσά τους 1,2 εκατομμύρια που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μεταφερθούν σε καταφύγια, ενώ δρόμοι, δίκτυα κοινής ωφέλειας και γεωργικές εκτάσεις παρασύρθηκαν από τα νερά.

Σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο στις πληγείσες περιοχές AP

Δεκέμβριος: Μακελειό στο Σίδνεϊ και Πιερρακάκης στο τιμόνι του Eurogroup

10 Δεκεμβρίου: Η Αυστραλία έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγόρευσε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 16 ετών, σε μια κίνηση που χαιρετίστηκε από γονείς και οργανώσεις για την προστασία των παιδιών, αλλά επικρίθηκε από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και υπέρμαχους της ελευθερίας του λόγου. Δέκα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες, ανάμεσά τους το TikTok, το YouTube και η Meta διατάχθηκαν να μπλοκάρουν παιδιά ή να αντιμετωπίσουν πρόστιμα έως και 49,5 εκατομμύρια δολάρια βάσει του νέου νόμου, ο οποίος παρακολουθείται στενά από τις ρυθμιστικές αρχές παγκοσμίως. Η νομοθεσία επηρεάζει περίπου 1 εκατομμύριο παιδιά που έσπευσαν να δημοσιεύσουν αποχαιρετιστήρια μηνύματα. «Τέλος στα social media... τέλος στην επαφή με τον υπόλοιπο κόσμο», έγραψε ένας έφηβος στο TikTok.

14 Δεκεμβρίου: Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε μαζική επίθεση με πυροβολισμούς από δύο ένοπλους στη δημοφιλή παραλία Μπόνταϊ στην Αυστραλία κατά τη διάρκεια εορτασμού για την έναρξη της εβραϊκής γιορτής Χανουκά. Από την πρώτη στιγμή η αστυνομία ανακοίνωσε ότι η επίθεση αντιμετωπίζεται ως τρομοκρατικό περιστατικό και «σχεδιάστηκε με στόχο την εβραϊκή κοινότητα του Σίδνεϊ». Οι μαζικές ένοπλες επιθέσεις είναι σπάνιες στην Αυστραλία και η επίθεση στην παραλία Μπόντι είναι η πιο αιματηρή στη χώρα από τη σφαγή στο Πορτ Άρθουρ το 1996. Η φονική επίθεση στην Τασμανία πριν από σχεδόν 30 χρόνια άφησε 35 νεκρούς και ήταν μια κομβική στιγμή για την Αυστραλία, ωθώντας την κυβέρνηση να επιβάλλει μερικά από τα αυστηρότερα μέτρα οπλοκατοχής στον κόσμο.