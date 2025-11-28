Οργή στο Χονγκ Κονγκ: Η φονική πυρκαγιά φωτίζει «πληγές» δεκαετιών

Η πυρκαγιά που κατέστρεψε το συγκρότημα κατοικιών Wang Fuk Court στο Χονγκ Κονγκ εξακολουθεί να καίει, αλλά ήδη τίθενται ερωτήματα σχετικά με το τι σημαίνει η πιο φονική πυρκαγιά εδώ και δεκαετίες για την εξουσία του Πεκίνου στην αυτόνομη περιοχή, η οποία λειτουργεί υπό την αρχή «μία χώρα, δύο συστήματα», σημειώνει ο Guardian.

Ο αριθμός των νεκρών από την πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε επτά από τις οκτώ πολυώροφες πολυκατοικίες στο Wang Fuk Court, ένα συγκρότημα κατοικιών που στεγάζει 4.800 άτομα, εξακολουθεί να αυξάνεται. Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Αλλά καθώς οι πυροσβέστες θέτουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, η οργή μεγαλώνει μεταξύ των κατοίκων του Χονγκ Κονγκ σχετικά με τα αίτια της πυρκαγιάς. Η τραγωδία έχει επίσης εντείνει το κοινωνικό άγχος στο Χονγκ Κονγκ σχετικά με την προσιτή στέγαση, όπου οι υψηλές τιμές των ακινήτων σημαίνουν ότι πολλοί άνθρωποι ζουν σε πυκνά πολυώροφα διαμερίσματα που μπορούν να μετατραπούν σε «παγίδες θανάτου» σε περίπτωση καταστροφής.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο ηγέτης του Χονγκ Κονγκ, Τζον Λι, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα δημιουργήσει ένα ταμείο ύψους 38,5 εκατομμυρίων δολαρίων για να βοηθήσει τους κατοίκους και ότι το γραφείο ανάπτυξης της πόλης είχε συζητήσει την αντικατάσταση των ικριωμάτων από μπαμπού με μεταλλικές εναλλακτικές λύσεις. Είπε επίσης ότι οι εργολάβοι σε ολόκληρο τον ασιατικό χρηματοοικονομικό κόμβο θα έχουν επτά ημέρες για να υποβάλουν έγγραφα που να αποδεικνύουν τη χρήση υλικών επιβράδυνσης φωτιάς.

Ωστόσο, ορισμένοι κάτοικοι του Χονγκ Κονγκ είναι θυμωμένοι με την έμφαση που δίνεται στο μπαμπού ως πιθανό «ένοχο» για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Το απόγευμα της Πέμπτης, μεγάλο μέρος των ικριωμάτων από μπαμπού παρέμεινε όρθιο, ενώ το πράσινο πλέγμα ανάμεσα στους στύλους είχε αποτεφρωθεί.

Οι θυμωμένοι άνθρωποι πιστεύουν ότι η απόδοση ευθυνών στο μπαμπού - το οποίο η κυβέρνηση έχει ήδη δεσμευτεί να καταργήσει σταδιακά από τα δημόσια κατασκευαστικά έργα - αποσπά την ευθύνη από την πραγματική αιτία της πυρκαγιάς, η οποία παραμένει άγνωστη. Οι σκαλωσιές από μπαμπού θεωρούνται σημαντικό μέρος της τοπικής κληρονομιάς και είναι κάτι που διακρίνει το Χονγκ Κονγκ από την ηπειρωτική Κίνα, όπου οι χαλύβδινες σκαλωσιές χρησιμοποιούνται ευρέως στις κατασκευές.

Οι κάτοικοι στο συγκρότημα Wang Fuk παραπονιόντουσαν εδώ και μήνες για την απαράδεκτη συμπεριφορά της κατασκευαστικής εταιρείας, δήλωσε ο Mάικλ Μο, πρώην δημοτικός σύμβουλος του Χονγκ Κονγκ που τώρα ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γεννήθηκε στην περιοχή Tai Po όπου βρίσκεται το κτήριο Wang Fuk.

Πέρυσι, ένα email που φέρεται να προέρχεται από το τμήμα εργασίας του Χονγκ Κονγκ δημοσιεύτηκε σε μια ομάδα κατοίκων του Wang Fuk. Απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με τις εργασίες συντήρησης, το email ανέφερε ότι επειδή οι εργασίες δεν περιελάμβαναν φλόγα, «ο κίνδυνος πυρκαγιάς από τις σκαλωσιές είναι σχετικά χαμηλός». Ανέφερε ότι οι κανονισμοί του Τμήματος Εργασίας δεν κάλυπταν τα πρότυπα επιβράδυνσης φλόγας για τις σκαλωσιές.

Η αστυνομία του Χονγκ Κονγκ συνέλαβε τρία άτομα που συνδέονται με την εταιρεία συντήρησης κτιρίων που ήταν υπεύθυνη για το κτίσμα. Η αρμόδια αρχή για την καταπολέμηση της διαφθοράς του Χονγκ Κονγκ δήλωσε επίσης ότι θα ξεκινήσει ποινική έρευνα για τις εργασίες ανακαίνισης. Παραδοσιακά, το Χονγκ Κονγκ διεξάγει ανοιχτές έρευνες για μεγάλες τραγωδίες, συχνά με επικεφαλής έναν ανεξάρτητο δικαστή. Ωστόσο, πολλοί νομικοί εμπειρογνώμονες λένε ότι η δικαστική εξουσία του Χονγκ Κονγκ δεν είναι πλέον ανεξάρτητη, ειδικά σε θέματα που ασκούν κριτική στην κυβέρνηση.

«Δεν νομίζω ότι η κυβέρνηση θα συστήσει ανεξάρτητη επιτροπή για αυτό», είπε ο Μο. «Δεν το έκαναν για τον κορονοϊό. Αν πρόκειται να το κάνουν, ο Τζον Λι δε θα είναι ανεξάρτητος». Μετά την εκτεταμένη καταστολή του φιλοδημοκρατικού κινήματος στο Χονγκ Κονγκ από το Πεκίνο, η οποία περιελάμβανε πολλές βίαιες συγκρούσεις μεταξύ αστυνομίας και διαδηλωτών, η εμπιστοσύνη στις αρχές είναι χαμηλή.

«Από την εξάλειψη του φιλοδημοκρατικού στρατοπέδου και της κοινωνίας των πολιτών, δεν υπάρχει καμία αντιπολίτευση για να κρούσει αποτελεσματικά τα καμπανάκια κινδύνου», δήλωσε ο Μο. Είπε ότι πριν από το 2019, υπήρχαν προστατευτικά κιγκλιδώματα, αν και ατελή, στις αρχές. «Ελλείψει αυτών... δεν υπάρχει τρόπος να κάνουμε την κυβέρνηση πιο αποτελεσματική ή πιο υπεύθυνη».

Η αντίδραση του Πεκίνου στην πυρκαγιά ήταν άμεση. Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ, ζήτησε «ολοκληρωμένη προσπάθεια» για την κατάσβεση της πυρκαγιάς και την ελαχιστοποίηση των θυμάτων και των απωλειών. Κινεζικές εταιρείες, όπως οι BYD, Geely και Alibaba, έχουν δεσμευτεί να διαθέσουν δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές βοήθειας. Και ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός είναι έτοιμος να «προστατεύσει» το Χονγκ Κονγκ, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας.

Ο Λι άφησε επίσης να εννοηθεί την Πέμπτη ότι οι επερχόμενες εκλογές του Νομοθετικού Συμβουλίου, που έχουν προγραμματιστεί για τις 7 Δεκεμβρίου, θα μπορούσαν να αναβληθούν λόγω της καταστροφής. Οι εκλογές αναβλήθηκαν τελευταία φορά το 2020, φαινομενικά λόγω της Covid-19, αλλά χρησίμευσε επίσης ως τρόπος φίμωσης του φιλοδημοκρατικού στρατοπέδου.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, αυτό το στρατόπεδο έχει καταστραφεί, είτε από έναν συνδυασμό φυλάκισης νομοθετών είτε εξανάγκασής τους σε εξορία, είτε από την απόρριψη υποψηφίων που θεωρούνται άπιστοι προς το Πεκίνο. Οι φετινές εκλογές θα είναι μια ψηφοφορία «μόνο για πατριώτες», γράφει ο Guardian.

