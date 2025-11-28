Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς

Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά που έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, σύμφωνα με τις Αρχές

Οργή και θρήνος στο Χονγκ Κονγκ: Toυλάχιστον 128 οι νεκροί της πυρκαγιάς
Τουλάχιστον 128 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη φονική πυρκαγιά που έπληξε συγκρότημα κατοικιών στο Χονγκ Κονγκ αυτή την εβδομάδα, αναφέρουν οι αρχές. Εβδομήντα εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν, 16 σοροί βρίσκονται ακόμη μέσα στα απανθρακωμένα κτήρια, ενώ δεκάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, ανέφεραν οι υπεύθυνοι σε συνέντευξη Τύπου.

Οι συναγερμοί πυρασφάλειας και στους οκτώ ουρανοξύστες δεν λειτούργησαν αποτελεσματικά, σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, πιθανότατα επειδή είχαν απενεργοποιηθεί για τις εργασίες συντήρησης. Η αιτία της θανατηφόρας πυρκαγιάς δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, αλλά ο επικεφαλής ασφαλείας ωστόσο δήλωσε ότι το φελιζόλ που τοποθετήθηκε έξω από τα παράθυρα προκάλεσε την ταχεία εξάπλωσή της.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι η πυρκαγιά που έπληξε το συγκρότημα διαμερισμάτων την Τετάρτη ξεκίνησε από χαμηλότερο επίπεδο και μετακινήθηκε προς τα πάνω. Οι επιχειρήσεις πυρόσβεσης -στις οποίες έλαβαν μέρος περισσότεροι από 2.300 πυροσβέστες- έχουν πλέον ολοκληρωθεί στο σημείο. Πάνω από 30 ώρες αφότου ξεκίνησε η πυρκαγιά εδώ, υπήρχε ακόμη η αίσθηση ότι βρισκόταν κάθε άλλο παρά υπό έλεγχο. Σε διάφορες στιγμές κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι φλόγες ξεπηδούσαν από διαφορετικά παράθυρα, σαν η φωτιά να είχε βρει νέα ανάσα.

Το Χονγκ Κονγκ είναι μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο, και οι πυρκαγιές σε μέρη όπως αυτό έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο θανάτου. Αυτό σημαίνει επίσης ότι πολλοί άνθρωποι έχασαν τα σπίτια τους. Πάνω από 4.500 άνθρωποι ζούσαν μόνο στο συγκρότημα που κάηκε και χρειάζονται στέγη έκτακτης ανάγκης.

Στρατιές εθελοντών μοίρασαν τρόφιμα, νερό, κουβέρτες και ρούχα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είχαν επιλέξει να κοιμηθούν στο πάτωμα μιας κοντινής εμπορικής περιοχής. Ένα δικτυωτό πλέγμα, σκαλωσιές από μπαμπού και πολυστυρένιο που μπορεί να χρησιμοποιήθηκαν ως μέρος των εργασιών αναφέρθηκαν ως πιθανώς παράγοντες που επιταχύνουν την εξάπλωση. Τρεις εργολάβοι έχουν ήδη συλληφθεί.

Υπάρχει όμως η αίσθηση ότι η δυσπιστία προς τις αρχές γενικότερα είναι βαθιά ριζωμένη, αναφέρει το Sky News. «Είναι πολύ σοβαρό και οι άνθρωποι αρχίζουν να αισθάνονται έξαλλοι για την κατασκευαστική εταιρεία και τα υλικά κατασκευής», είπε μια γυναίκα που διατήρησε την ανωνυμία της. «Υπάρχουν τόσα πολλά επίπεδα θυμού μεταξύ των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αισθάνονται ότι κάθε μέρος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του».

Αστυνομικοί έψαξαν χθες (27/11) την εταιρεία συντήρησης κτηρίων που ήταν υπεύθυνη για το συγκρότημα κατοικιών, προχωρώντας στην κατάσχεση όλων των σχετικών εγγράφων. Η κυβέρνηση αναγνώρισε ότι ο εγγεγραμμένος ανάδοχο του έργου ήταν η Prestige Construction and Engineering Company Limited.

Η αστυνομία συνέλαβε δύο διευθυντές και έναν σύμβουλο μηχανικών της Prestige ως ύποπτους για ανθρωποκτονία εξ αμελείας σχετικά με την πυρκαγιά, πρόσθεσε. Εκτός από το προστατευτικό πλέγμα και τα πλαστικά καλύμματα των κτηρίων, τα οποία, όπως είπαν, μπορεί να μην πληρούν τα πρότυπα πυρασφάλειας, οι αρχές εντόπισαν αφρώδες υλικό που σφράγιζε ορισμένα παράθυρα σε ένα μη επηρεασμένο κτήριο, το οποίο είχε εγκατασταθεί σε εργασίες συντήρησης που διήρκεσαν ένα χρόνο.

