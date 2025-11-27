Τραγωδία στο Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 65 οι νεκροί από την πυρκαγιά - Στους 70 οι τραυματίες

Σε 65 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε την Τετάρτη (26/11) σε συγκρότημα ουρανοξυστών στο Χονγκ Κονγκ, στη χειρότερη τραγωδία που έχει γνωρίσει η ασιατική μητρόπολη εδώ και δεκαετίες.

Μέχρι τις 8:00 τοπική ώρα (14:00 ώρα Ελλάδας), «η πυρκαγιά είχε στοιχίσει τη ζωή σε 65 ανθρώπους και είχε τραυματίσει 70», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επικαλούμενος στοιχεία της πυροσβεστικής υπηρεσίας, στον τελευταίο προσωρινό απολογισμό που έδωσαν οι αρχές.

Πρόσθεσε ότι 10 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Σε βίντεο timelapse καταγράφηκε η εξάπλωση της καταστροφικής πυρκαγιάς στους ουρανοξύστες.

Esse time-lapse mostra como foi dramático o incêndio nos 3 edifícios em Hong Kong que vitimou mais de 40 mortos e 280 desaparecidos.



É uma tragédia que marcará os chineses por muito tempo. pic.twitter.com/4pMYfnZfNJ — Bruno Brezenski (@bbbrezenski) November 27, 2025

4.600 κάτοικοι στο συγκρότημα

Αξιωματούχοι δήλωσαν σήμερα το πρωί (27/11) ότι η πυρκαγιά έχει τεθεί υπό έλεγχο σε τέσσερα από τα κτήρια που επηρεάστηκαν και μέχρι το βράδυ ελπίζουν να σβήσουν τα υπόλοιπα πύρινα μέτωπα. Το συγκρότημα αποτελείται από οκτώ πύργους, ύψους 31 ορόφων ο καθένας, στεγάζει 1.984 διαμερίσματα και φιλοξενεί περίπου 4.600 κατοίκους, σύμφωνα με την κυβερνητική απογραφή του 2021. Δεν είναι σαφές πόσα άτομα βρίσκονταν στην πραγματικότητα στο συγκρότημα όταν ξέσπασε η πυρκαγιά.

Σχεδόν το 40% των κατοίκων ωστόσο που ζούσαν στους ουρανοξύστες Wang Fuk Court είναι τουλάχιστον 65 ετών ή μεγαλύτεροι, σύμφωνα με απογραφή του 2021. Μερικοί από αυτούς ζουν στο επιδοτούμενο συγκρότημα κατοικιών από τότε που χτίστηκε τη δεκαετία του 1980. Καθώς οι πυρκαγιές υποχωρούν, αυξάνονται τώρα τα ερωτήματα σχετικά με το πώς ξεκίνησε αρχικά η τραγωδία και ποιος πρέπει να λογοδοτήσει.

Πυρκαγιά σε οικιστικό συγκρότημα στο Χονγκ Κονγκ AP

Τρία στελέχη κατασκευαστικής εταιρείας συνελήφθησαν ως ύποπτα για ανθρωποκτονία εξ αμελείας που σχετίζεται με εύφλεκτα υλικά τα οποία πιθανότατα επέτρεψαν στην πυρκαγιά να εξαπλωθεί γρήγορα. Η αστυνομία ανέφερε ότι η πυρκαγιά μπορεί να πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις από επισφαλείς σκαλωσιές από μπαμπού και προστατευτικά πλέγματα που είχαν εγκατασταθεί για λόγους συντήρησης από κατασκευαστική εταιρεία.

Έλεγχοι σε όλα τα υπό ανακαίνιση κτήρια

Η κυβέρνηση του Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι θα επιθεωρήσει όλα τα συγκροτήματα κατοικιών που βρίσκονται υπό ανακαίνιση για να ελέγξει την «ασφάλεια των ικριωμάτων και των οικοδομικών υλικών», δήλωσε νωρίτερα ο επικεφαλής της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ σε ανακοίνωσή του στο Facebook.

Οι αρχές θα συνεχίσουν να διασώζουν τους παγιδευμένους κατοίκους και να παρέχουν υποστήριξη σε όσους έχουν πληγεί, παρέχοντας μεταξύ άλλων προσωρινή στέγαση, οικονομική βοήθεια και κοινωνικούς λειτουργούς, δήλωσε ο Λι. «Η κυβέρνηση θα σταθεί ενωμένη με όλους τους κατοίκους του Χονγκ Κονγκ και είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορέσουμε να το ξεπεράσουμε αυτό μαζί», πρόσθεσε.

Πυροσβέστες προσπαθούν να σβήσουν μια πυρκαγιά που ξέσπασε στο Wang Fuk Court, μια οικιστική περιοχή στην περιοχή Tai Po του Χονγκ Κονγκ, την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025. AP

Είναι η πιο φονική πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ εδώ και δεκαετίες. Έχει ήδη ξεπεράσει τον αριθμό των νεκρών από την πυρκαγιά του Αυγούστου 1962 στη γειτονιά Sham Shui Po, η οποία σκότωσε 44 ανθρώπους και άφησε εκατοντάδες ακόμη άστεγους στην πόλη. Περίπου 22,7 κιλά πυροτεχνημάτων που ήταν αποθηκευμένα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν την ταχεία εξάπλωση της φωτιάς στους επάνω ορόφους, ανέφερε η South China Morning Post (SCMP).

Τον Νοέμβριο του 1996, μια πυρκαγιά στο κτίριο Garley στο Kowloon σκότωσε 41 ανθρώπους και τραυμάτισε 81 άλλους. Η πιο θανατηφόρα πυρκαγιά που έχει καταγραφεί συνέβη το 1948 μετά από έκρηξη στο ισόγειο σε μια πενταόροφη αποθήκη που περιείχε «επικίνδυνα εμπορεύματα», σύμφωνα με την SCMP. Σκότωσε 176 ανθρώπους.

Κινέζοι τεχνολογικοί γίγαντες εν τω μεταξύ δεσμεύονται να κάνουν δωρεές για την υποστήριξη των πυρόπληκτων. Ανάμεσά τους, ο Όμιλος Alibaba, ο οποίος κατέχει τις πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου Temu και Taobao. Ο όμιλος λέει ότι θα δώσει 2,6 εκατομμύρια δολάρια για να βοηθήσει, ενώ οι εταιρείες τεχνολογίας Tencent, Xiaomi και ByteDance έχουν δεσμευτεί να προσφέρουν από 1,3 εκατομμύρια δολάρια.

