Πυρκαγιά στο Χονγκ Κονγκ: 44 νεκροί – Εκατοντάδες εξακολουθούν να αγνοούνται – Δείτε live εικόνα
AP
Αυξήθηκε ο απολογισμός των θυμάτων της γιγαντιαίας πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει από την Τετάρτη σε συγκρότημα πολυκατοικιών στο Χονγκ Κονγκ, φτάνοντας τους 44 νεκρούς, όπως ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα) το πυροσβεστικό σώμα της μεγαλούπολης.

Εκατοντάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, υπογράμμισε εκπρόσωπος της πυροσβεστικής κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 36 νεκρούς και 279 αγνοούμενους.

Δείτε live εικόνα από το σημείο.

Ο Kινέζος πρόεδρος Σι Τζίνπινγκ ζήτησε από τις αρχές του Χονγκ Κονγκ να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία εξαπλώθηκε σε επτά από τα οκτώ πολυώροφα κτήρια του συγκροτήματος Wang Fuk Court που αριθμεί σχεδόν 2.000 διαμερίσματα.

Περισσότεροι από 800 πυροσβέστες με 140 οχήματα συμμετέχουν στην επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς στη συνοικία Τάι Πο, στο βόρειο τμήμα του Χονγκ Κονγκ.

