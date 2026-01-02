Καιρός: Σημαντική άνοδος της θερμοκρασίας από το Σάββατο - Πώς θα γιορτάσουμε τα Θεοφάνεια

Άστατος καιρός χωρίς κάποιο έντονο ψύχος αναμένεται να είναι το σκηνικό του καιρού μέχρι και τα Θεοφάνεια. Οι βροχές αναμένεται να επηρεάσουν κυρίως τα δυτικά και βόρεια της χώρας καθώς επίσης και το ανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Κλέαρχο Μαρουσάκη η θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες θα διατηρηθεί σε ήπια επίπεδα, ενώ ο Ιανουάριος συνολικά χαρακτηρίζεται από έντονα καιρικά σκαμπανεβάσματα και ψυχρά επεισόδια μέσα στον μήνα.

Η θερμοκρασία θα ακολουθήσει ανοδική πορεία τις επόμενες ημέρες, μετά την πρόσφατη ψυχρή περίοδο ενώ δεν θα λείψουν και νέες αξιόλογες ψυχρές διαταραχές.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, τις προσεχείς ημέρες οι θερμοκρασίες θα παρουσιάσουν αισθητή άνοδο, φτάνοντας τοπικά ακόμη και τους 17 βαθμούς Κελσίου. Η εξέλιξη αυτή συνδέεται με την επικράτηση θερμών και υγρών αερίων μαζών από χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη. Στη βόρεια Ελλάδα, πάντως, η άνοδος θα είναι πιο περιορισμένη, με τις μέγιστες τιμές να διατηρούνται κοντά στους 12 βαθμούς.

Παράλληλα, επιστρέφουν οι βροχοπτώσεις, οι οποίες μάλιστα φαίνεται να διατηρούνται έως και τα Θεοφάνια, ενώ ασταθής καιρός δεν αποκλείεται να επικρατήσει και ανήμερα του Αγίου Ιωάννη. Όσον αφορά την Αττική, κυρίως τις βραδινές ώρες, υπάρχει πιθανότητα για τοπικά και παροδικά φαινόμενα.

Όσον αφορά τις υπόλοιπές μέρες του μήνα τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ότι έως τα τέλη Ιανουαρίου ενδέχεται να εκδηλωθούν τρεις σημαντικές ψυχρές εισβολές από την κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Η πρώτη τοποθετείται χρονικά λίγο μετά τις 9–10 Ιανουαρίου, η δεύτερη γύρω στις 18 του μήνα και η τρίτη προς το τέλος του Ιανουαρίου. Παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο χιονοπτώσεων ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα, με τον μήνα να παρουσιάζει αυξημένη καιρική δραστηριότητα τόσο σε βροχές όσο και σε χιονιάδες.

Ο καιρός το Σαββατοκύιακο: Άνοδος της θερμοκρασίας με βροχές

Άνοδο θα παρουσιάσει η θερμοκρασία από αύριο Σάββατο καθώς θερμότερες αέριες μάζες θα επηρεάσουν τη χώρα για διάστημα πέντε έως επτά ημερών, οδηγώντας σε περαιτέρω άνοδο του υδραργύρου. Σε περιοχές όπως η ανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, η Αττικοβοιωτία, η ανατολική Πελοπόννησος και η Κρήτη, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα προσεγγίσουν τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο, βροχές αναμένονται κυρίως στη δυτική Ελλάδα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, με πιθανότητα έντονων φαινομένων τοπικά και μικροπλημμυρικών προβλημάτων. Οι χιονοπτώσεις θα περιοριστούν σε μεγάλα υψόμετρα. Αντίστοιχη εικόνα προβλέπεται και για την Κυριακή, με ασθενείς βροχές να περνούν κατά τόπους και από την Αττική.

Θεοφάνια με αστάθεια και ήπιες θερμοκρασίες

Από τη νέα εβδομάδα ο καιρός δεν αναμένεται να παρουσιάσει κάποια ουσιαστική μεταβολή με τα περισσότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα δυτικά, τα βορειοδυτικά, τη βόρεια χώρα και το ανατολικό Αιγαίο.

Από Δευτέρα έως Τετάρτη, η κακοκαιρία αναμένεται να ενισχυθεί, επηρεάζοντας μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας, κυρίως τη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Ο εορτασμός των Θεοφανίων θα πραγματοποιηθεί με αυξημένη αστάθεια αλλά χωρίς έντονο ψύχος, ενώ τα χιόνια θα περιοριστούν κυρίως σε ορεινές περιοχές.

Ο καιρός το Σάββατο

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και την Πελοπόνησο βροχές και σποραδικές καταγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Θράκη, την κεντρική Στερεά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και μεμονωμένες καταιγίδες στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα φτάσει στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και τοπικά τους 16 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας τους 17 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές στην Αττική με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, στα ανατολικά 6 τοπικά 7 μποφόρ με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 9 έως 19 βαθμούς κελσίου.

Αυξημένες νεφώσεις στη Θεσσαλονίκη, με τους ανέμους να πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 5 και 14 βαθμούς κελσίου.

Ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα

Μακεδονία Θράκη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, κυρίως στη Θράκη.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5, τοπικά στα θαλάσσια - παραθαλάσσια 6 έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 14 με 15 και τοπικά 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 1 έως 7 με 8 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου, Ήπειρος, δυτική Στερεά, δυτική Πελοπόννησος

Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο μέχρι το απόγευμα 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 1 έως 9 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλία, ανατολική Στερεά, Εύβοια, ανατολική Πελοπόννησος

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην κεντρική Στερεά και την Πελοπόννησο όπου είναι πιθανόν στα νότια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στην Εύβοια, τα ανατολικά τμήματα της Στερεάς και τα νότια και ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 9 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Κυκλάδες, Κρήτη

Στις Κυκλάδες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην Κρήτη λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα δυτικά και νότια όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στις Κυκλάδες νοτιοδυτικοί 6 με 7, τοπικά 8 μποφόρ. Στην Κρήτη νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου. Στην Κρήτη η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Νησιά ανατολικού Αιγαίου, Δωδεκάνησα

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Στα νότια νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ. Στα βόρεια νοτιοδυτικοί 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα νησιά του Ιονίου, τα δυτικά ηπειρωτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στην περιοχή της Κέρκυρας, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη Θράκη και τα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές.με ασθενείς τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και τοπικά στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου τους 17 με 19 βαθμούς και στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Αυξημένες νεφώσεις στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βορειοδυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και στο Ιόνιο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Ο καιρός ανήμερα των Θεοφανίων

Στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στο βορειοανατολικό Αιγαίο πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 6, στα πελάγη τοπικά 7 και από το απόγευμα στο ανατολικό Αιγαίο έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Ο καιρός την Τετάρτη

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν την μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 με 7 και στο Αιγαίο 8 πιθανόν τοπικά έως 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο.

