Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

Συνεχίζονται οι ατμοσφαιρικές διαταραχές που δείχνουν ένα πολύ διαφορετικό δεύτερο δεκαπενθήμερο Ιανουαρίου για τη χώρα μας

Δημήτρης Δρίζος

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος
ΚΑΙΡΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Ευρώπη μπαίνει σε μια περίοδο έντονων καιρικών ανακατατάξεων, καθώς τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα δείχνουν ξεκάθαρα ότι ο Πολικός Στρόβιλος οδεύει προς νέα διαταραχή, μετά από επεισόδιο στρατοσφαιρικής θέρμανσης που επιβεβαιώνεται για τα μέσα Ιανουαρίου.

Η εξέλιξη αυτή δεν αφορά μόνο τα βόρεια γεωγραφικά πλάτη, αλλά μπορεί να επηρεάσει συνολικά τον ευρωπαϊκό καιρό, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, ανοίγοντας τον δρόμο για ψυχρές εισβολές που ενδέχεται να διαρκέσουν έως και τις αρχές Φεβρουαρίου.

Τι είναι ο Πολικός Στρόβιλος και γιατί μας αφορά

Ο Πολικός Στρόβιλος αποτελεί τον βασικό «φύλακα» του ψύχους στο βόρειο ημισφαίριο κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Πρόκειται για μια τεράστια κυκλοφορία αέρα που εκτείνεται από την επιφάνεια έως τη στρατόσφαιρα, σε ύψη άνω των 30 χιλιομέτρων, και περικλείει τις πολικές περιοχές, συγκρατώντας τις πολύ ψυχρές αέριες μάζες κοντά στον Αρκτικό Κύκλο.

Όταν ο στρόβιλος είναι ισχυρός και συμπαγής, το ψύχος παραμένει «κλειδωμένο» στον Βορρά, αφήνοντας την Ευρώπη με πιο ήπιες καιρικές συνθήκες. Όταν όμως αποδυναμώνεται ή διαταράσσεται, το κρύο μπορεί να κινηθεί νότια, επηρεάζοντας μεγάλα τμήματα της ηπείρου.

Ο Πολικός Στρόβιλος χωρίζεται ουσιαστικά σε δύο επίπεδα, το ανώτερο, που βρίσκεται στη στρατόσφαιρα, και το κατώτερο, που επηρεάζει άμεσα την τροπόσφαιρα, δηλαδή τον καιρό που βιώνουμε καθημερινά.

disrupted-polar-vortex-sudden-stratospheric-warming-winter-weather-forecast-pattern-snowfall-cold-air-released-into-united-states-canada.jpg

Οι εξελίξεις στη στρατόσφαιρα είναι συχνά ο «προπομπός» σημαντικών αλλαγών στην επιφάνεια. Αυτή τη στιγμή, τα δεδομένα δείχνουν ότι, παρότι ο στρόβιλος επιχειρεί πρόσκαιρα να ενισχυθεί και να αποκτήσει πιο κυκλική μορφή, δέχεται ισχυρή πίεση από ανοδικά κύματα ενέργειας, τα οποία προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας και της πίεσης στη στρατόσφαιρα.

Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό ως στρατοσφαιρική θέρμανση και λειτουργεί σαν «χτύπημα» στη δομή του Πολικού Στρόβιλου. Δεν πρόκειται απαραίτητα για πλήρη κατάρρευση ή αντιστροφή των στρατοσφαιρικών ανέμων, αλλά ακόμη και μια μερική διαταραχή αρκεί για να αποδυναμώσει το σύστημα και να το αναγκάσει να «τεντωθεί», δημιουργώντας διαδρόμους ψυχρού αέρα προς τα μεσαία γεωγραφικά πλάτη.

Η εικόνα πάνω από την Ευρώπη

Στα τελευταία προγνωστικά σενάρια, η Ευρώπη βρίσκεται κάτω από έναν έντονα διαταραγμένο καιρικό χάρτη. Η πίεση στη στρατόσφαιρα αυξάνεται σημαντικά, ιδιαίτερα πάνω από τις πολικές περιοχές, κάτι που μπλοκάρει τη φυσιολογική κυκλοφορία και ωθεί τον ψυχρό αέρα νοτιότερα.

Παράλληλα, χαμηλά βαρομετρικά εμφανίζονται στον Βόρειο Ατλαντικό και σε τμήματα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας συνθήκες που ευνοούν την κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών.

Για μεγάλο μέρος της ηπείρου, αυτό μεταφράζεται σε αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, αυξημένη αστάθεια και, σε αρκετές περιοχές, χιονοπτώσεις σε χαμηλότερα υψόμετρα από τα συνηθισμένα. Στη δυτική και νότια Ευρώπη δεν αποκλείονται και σύντομα διαστήματα ηπιότερου καιρού, λόγω της δράσης του Ατλαντικού, όμως η γενική εικόνα δείχνει ότι το ψύχος θα έχει τον πρώτο λόγο, ειδικά μετά τα μέσα Ιανουαρίου.

winter-forecast-mid-january-temperature-airmass-anomaly-europe-cold-polar-vortex.jpg

Τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Η Ελλάδα, λόγω γεωγραφικής θέσης, βρίσκεται συχνά στο όριο αυτών των ψυχρών εισβολών. Όταν όμως ο Πολικός Στρόβιλος διαταράσσεται σε τέτοιο βαθμό, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες να επηρεαστεί και η νοτιοανατολική Ευρώπη. Τα σενάρια δείχνουν ότι, σε μεταγενέστερη φάση της διαταραχής, ψυχρές αέριες μάζες μπορούν να κινηθούν μέσω των Βαλκανίων προς τη χώρα μας.

Αυτό συνεπάγεται πτώση της θερμοκρασίας κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα, ενίσχυση των βοριάδων και αυξημένες πιθανότητες για χιονοπτώσεις, αρχικά στα ορεινά και ημιορεινά και, εφόσον οι συνθήκες ευθυγραμμιστούν, ακόμη και σε χαμηλότερα υψόμετρα της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας.

Παράλληλα, οι χαμηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, καθώς τέτοιου τύπου διαταραχές συχνά «κλειδώνουν» χειμερινά μοτίβα για εβδομάδες.

winter-forecast-january-second-half-temperature-airmass-anomaly-europe-cold-polar-vortex.jpg

Ένα σενάριο με διάρκεια

Αν και μιλάμε για προγνώσεις σε σχετικά μεγάλο χρονικό ορίζοντα, το στοιχείο που ενισχύει την αξιοπιστία τους είναι ότι δεν πρόκειται για τυχαία μεταβολή, αλλά για μια εξέλιξη που ακολουθεί ένα γνωστό και μελετημένο φυσικό μηχανισμό. Οι στρατοσφαιρικές θερμάνσεις έχουν αποδειχθεί πολλές φορές στο παρελθόν ικανές να πυροδοτήσουν παρατεταμένα ψυχρά επεισόδια στην Ευρώπη.

Για την Ελλάδα, αυτό σημαίνει ότι το δεύτερο μισό του Ιανουαρίου και οι αρχές Φεβρουαρίου αξίζουν ιδιαίτερη προσοχή. Ο χειμώνας δείχνει έτοιμος να διεκδικήσει δυναμικά τον ρόλο του, με συνθήκες που θυμίζουν πιο «κλασικές» ψυχρές περιόδους και λιγότερο τα ήπια μοτίβα των τελευταίων ετών.

Οι επόμενες ημέρες θα δείξουν πόσο βαθιά θα φτάσει αυτό το κύμα ψύχους, όμως όλα δείχνουν ότι η Ευρώπη, και μαζί της η Ελλάδα, μπαίνουν σε μια φάση αυξημένου χειμερινού ενδιαφέροντος.

*Με πληροφορίες από το severe-weather.eu

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν - 7 νεκροί

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν μήνες ή ένας χρόνος, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πετύχει»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:23WHAT THE FACT

Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής

10:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τα άλλα σημερινά ματς

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς κάνουν ποδαρικό στην Αυστραλία - Η ώρα και το κανάλι

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σωθήκαμε από την κόλαση»

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ