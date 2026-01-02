Κραν Μοντανά - Τα πρόσωπα των αγνοούμενων: Συγγενείς σε απόγνωση, αναζητούν πληροφορίες

Έφηβοι μόλις 14 ετών εξακολουθούν να αγνοούνται μετά την πυρκαγιά σε ελβετικό νυχτερινό κέντρο, η οποία άφησε πίσω της τουλάχιστον 47 νεκρούς και 119 τραυματίες. Οι εορτασμοί της Πρωτοχρονιάς μετατράπηκαν σε εφιάλτη, όταν το μπαρ Le Constellation, στο χειμερινό θέρετρο Κρανς-Μοντάνα, τυλίχθηκε στις φλόγες, αφήνοντας επιζώντες με εγκαύματα τρίτου βαθμού.

Απελπισμένες οικογένειες ζουν ώρες αγωνίας, περιμένοντας να μάθουν αν οι δικοί τους άνθρωποι ήταν ανάμεσα σε εκείνους που χάθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, στο νυχτερινό κέντρο στο νοτιοδυτικό τμήμα της Ελβετίας.

Κάποια από τα ονόματα των αγνοούμενων που δημοσιοποιήθηκαν είναι τα εξής:

Αλίκη Καλλέργη

Ο αδερφός της 15χρονης Ελληνίδας Αλίκης Καλλέργη, που διαμένει μόνιμα στην Ελβετία, απηύθυνε δημόσια έκκληση για πληροφορίες σχετικά με την αγνοούμενη αδερφή του. Η Αλίκη αγνοείται από την ώρα που ξέσπασε η φωτιά γύρω στη 1:30 π.μ. της Πρωτοχρονιάς. Το μήνυμα του αδερφού της ήταν ξεκάθαρο: «Δεν έχουμε κανένα νέο. Παρακαλώ, όποιος ξέρει κάτι, να επικοινωνήσει αμέσως μαζί μας».

105175741-15428925-image-m-41767356490897.jpg

Η Λαετίσια Μπροντάρ, μητέρα Γάλλου αγνοούμενου, περιέγραψε στον τηλεοπτικό σταθμό BFMTV την απελπισία της: «Ψάχνω τον γιο μου πάνω από 30 ώρες. Επισκέφθηκα όλα τα νοσοκομεία χωρίς αποτέλεσμα. Από τους 11 φίλους του που είχαν κλείσει τραπέζι για να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά, μόνο ένας έχει εντοπιστεί. Ο γιος μου μπορεί να είναι στο νοσοκομείο ή στο νεκροτομείο… Δεν ξέρω πού ακριβώς».

105178343-15428925-image-a-21767361518870.jpg


Η μητέρα τόνισε ότι οι γονείς δεν ήταν αμέριμνοι: «Όλοι γνωρίζαμε πού βρίσκονταν τα παιδιά μας. Γιόρταζαν με φίλους». Παράλληλα επισήμανε την έλλειψη ενημέρωσης από τις αρχές: «Δεν υπάρχουν λέξεις, δεν μπορούν να μας απαντήσουν γιατί δεν ξέρουν τίποτα. Τα εγκαύματα καλύπτουν το 45–60% των σωμάτων, κυρίως τρίτου βαθμού».

105177185-15428925-image-a-221767357762522.jpg

Η οικογένεια της Alicia Gonset, 15 ετών, και της Diana Gonset, 14 ετών, ανέφερε την εξαφάνισή τους σε ανάρτηση στα social media.

105176127-15428925-image-a-191767357161373.jpg

Ο συντετριμμένος παππούς Pierre Pralong απηύθυνε έκκληση στην τηλεόραση για πληροφορίες σχετικά με την 22χρονη εγγονή του Émilie, η οποία είχε πάει στο Κραν Μοντανά με δύο φίλους και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

105175775-15428925-image-a-201767357216548.jpg

Στην εκπομπή BFMTV την Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου, ο παππούς ζήτησε από μάρτυρες που βρίσκονταν στο μπαρ να προσφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία.

Σε σχόλιο στο Instagram δόθηκαν λεπτομέρειες για τα τατουάζ της: «Ένα ποτήρι κρασί στον αριστερό τρικέφαλο και ένας κύκνος στον δεξί τρικέφαλο».

105177977-15428925-image-a-11767360446335.jpg

Stiven Ivanovski

Στη λίστα των αγνοουμένων βρίσκεται και ο Stiven Ivanovski, ο οποίος φέρεται να εξαφανίστηκε πριν ξεσπάσει η φωτιά, περίπου δύο ώρες από τη Βέρνη. Η οικογένειά του περιέγραψε ότι φορούσε λευκό παντελόνι, λευκό πουλόβερ και πιθανώς γυαλιά ηλίου.

105175703-15428925-image-a-211767357533625.jpg

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς οικογένειες και φίλοι ζητούν απεγνωσμένα κάθε πληροφορία που θα μπορούσε να οδηγήσει στον εντοπισμό των αγνοούμενων.

