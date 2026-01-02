Κραν Μοντανά: Νέα στοιχεία από τις αρχές - Ξεκίνησε η συνέντευξη τύπου - Συνεχής ενημέρωση

Ολοκληρώθηκε με πολλές διευκρινίσεις η νέα συνέντευξη Τύπου από τις ελβετικές αρχές για την τραγωδία στο μπαρ του χιονοδρομικού στο Κραν Μοντανά.

Οι αξιωματούχοι που πραγματοποιούν συνέντευξη τύπου στην ελβετική πόλη Σιόν, περίπου 40 λεπτά μακριά από το Κραν-Μοντάνα είναι οι εξής:

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud

Ο επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης του Βαλέ, Mathias Reynard

Ο Eric Bonvin, γενικός διευθυντής του περιφερειακού νοσοκομείου

Ο Frederic Gisler, επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ

Ο Stephane Ganzer, επικεφαλής της ασφάλειας στο Βαλέ

Ο Pierre Antoine Lengen, επικεφαλής της αστυνομίας του Βαλέ

Ο Freddy-Michel Roten, διευθυντής της Οργάνωσης Διάσωσης του καντονιού Βαλέ

Από την πλευρά του ο Mathias Reynard, πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου του Valais, δηλώνει ότι έχουν ξεκινήσει οι εργασίες για την ταχύτερη δυνατή ταυτοποίηση των θυμάτων.

Το νοσοκομείο του Valais φρόντισε αμέσως τουλάχιστον τους μισούς από τους ασθενείς που εισήχθησαν, με την «τεράστια υποστήριξη» των άλλων ελβετικών καντονιών, όπως δηλώνει. Ο Reynard ευχαριστεί τις γειτονικές χώρες που προσφέρθηκαν να βοηθήσουν μετά την τραγωδία. Λέει ότι έχουν ήδη ξεκινήσει οι μεταφορές σε νοσοκομεία της Γαλλίας και ότι Γάλλοι γιατροί βοηθούν επίσης στο νοσοκομείο του Valais. Προστέθηκε επίσης ότι έγινε αποδεκτή η προσφορά για τη φροντίδα των τραυματιών στη βόρεια Ιταλία.

Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα για σοβαρά εγκαύματα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν και «ακόμα παλεύουν για τη ζωή τους», λέει ο Reynard, ο οποίος επαινεί τις «εξαιρετικές ομάδες» που παρέχουν κρίσιμη φροντίδα στα θύματα. «Πολλοί άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις άδειές τους για να πάνε στο νοσοκομείο», λέει. «Μια νοσοκόμα μου είπε σήμερα ότι στο νοσοκομείο επικρατεί σιωπή».

Στις 9 Ιανουαρίου θα πραγματοποιηθεί τελετή στο Crans-Montana, ώστε η τοπική κοινότητα να έχει την ευκαιρία να συγκεντρωθεί και να τιμήσει τη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς.

«119 τραυματίες, 113 έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα», σύμφωνα με την αστυνομία του καντονιού Βαλε - 40 νεκροί

Η αστυνομία του καντονιού Valais αναφέρει ότι από τους 119 τραυματίες, οι 113 έχουν ταυτοποιηθεί επίσημα και για τους έξι άλλους η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Ορισμένες από τις εθνικότητες τους έχουν προσδιοριστεί:

71 είναι Ελβετοί

14 είναι Γάλλοι

11 Ιταλοί

4 Σέρβοι

1 Βόσνιος

1 Βέλγος

1 Πορτογάλος

Μέχρι στιγμής, 40 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους στη φωτιά, λέει ο Mathias Reynard και συμπληρώνει ότι η ταυτοποίηση των νεκρών συνεχίζεται.

Η ελβετική αστυνομία συνεργάζεται με τις κυβερνήσεις της Γαλλίας, του Βελγίου, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, του Κονγκό, της Σερβίας, της Τουρκίας, της Ρουμανίας και των Φιλιππίνων.

Ο επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας του καντονιού Stephane Ganzer περιέγραψε τρεις προτεραιότητες: την υποστήριξη των οικογενειών, την αναγνώριση των θυμάτων και την εξακρίβωση των γεγονότων.

Επιβεβαιώθηκε η αιτία της πυρκαγιάς

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud, λέει ότι η φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από «σπινθήρες από πυρακτωμένα κεριά που τοποθετήθηκαν σε μπουκάλια σαμπάνιας που μετακινήθηκαν πολύ κοντά στην οροφή». «Από εκεί, η φωτιά ξεκίνησε πολύ γρήγορα», λέει, προσθέτοντας ότι έχουν ληφθεί αρκετά βίντεο του συμβάντος.

Έχουν πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις με όσους κατάφεραν να διαφύγουν. Ανακοίνωσε, ειδικότερα, ότι οι δύο διευθυντές μπαρ είχαν ανακριθεί.

Προσέθεσε επίσης ότι έχουν παρασχεθεί λίστες με τα άτομα που ήταν παρόντα την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Τα επόμενα βήματα της έρευνας θα επικεντρωθούν στα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο μπαρ, στις άδειες λειτουργίας, στα μέτρα ασφαλείας, όπως πυροσβεστήρες και έξοδοι κινδύνου, καθώς και στον αριθμό των παρευρισκόμενων, ανέφερε.

Θα υπάρχει η δυνατότητα να εξεταστεί η δυνατότητα ποινικής δίωξης για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ανθρωποκτονία από αμέλεια και εταιρική ζημία από αμέλεια, σύμφωνα με την γενική εισαγγελέα του Βαλέ, Beatrice Pilloud.

Προχωρούν οι εργασίες για να εκτιμηθεί εάν τα άτομα που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ποινική δίωξη είναι ακόμη εν ζωή, προσθέτει.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση των νεκρών

Ο Pierre Antoine Lengen, επικεφαλής της αστυνομίας του Valais, αναφέρει ότι αστυνομικοί επισκέφθηκαν χθες τον τόπο της πυρκαγιάς και εξετάζουν τα πτώματα των θυμάτων για να βοηθήσουν στην ταυτοποίησή τους.

Συγκεντρώνονται δεδομένα, όπως δακτυλικά αποτυπώματα, οδοντιατρικά αρχεία, DNA και ακόμη και τα ρούχα που φορούσαν τα θύματα τη στιγμή της πυρκαγιάς.

«Είναι μια πολύπλοκη διαδικασία και πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή – δεν μπορούμε να κάνουμε λάθη σε αυτόν τον τομέα, ακόμα και αν η αναμονή είναι πολύ δύσκολη», προσθέτει.

Τι λένε οι υγειονομικές αρχές

Ο Eric Bonvin, διευθυντής του περιφερειακού νοσοκομείου στο Sion, όπου μεταφέρθηκαν πολλοί ασθενείς, είπε ότι ο πληθυσμός στο Valais «διπλασιάστηκε» κατά τη διάρκεια των εορτών, με το κέντρο έκτακτης ανάγκης να είναι ήδη απασχολημένο με «συνηθισμένους τραυματισμούς» τη νύχτα της πυρκαγιάς.

Όλοι οι τραυματίες από την πυρκαγιά έλαβαν περίθαλψη, λέει. «Η κατάσταση εξελίχθηκε πολύ... περάσαμε σε φάση σταθεροποίησης, αλλά πρέπει επίσης να κατανοήσουμε ότι αυτή είναι μια περίοδος αρκετά ευαίσθητη, καθώς οι οικογένειες αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με τους αγαπημένους τους», λέει.

Ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να μην έχουν πρόσβαση στα νοσοκομεία για να μιλήσουν με τα θύματα αυτή τη στιγμή και ότι έχουν τεθεί «όρια» για να βοηθηθούν οι ασθενείς.

Όσον αφορά το νοσοκομείο του στο Σιόν, δέχτηκαν 55 θύματα, από τα οποία 13 μπόρεσαν να επιστρέψουν στο σπίτι τους, 11 παραμένουν στο νοσοκομείο – συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων σε εντατική θεραπεία και τριών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση – και 28 μεταφέρθηκαν αλλού.

Ο τύπος των τραυματισμών που υπέστησαν τα περισσότερα θύματα «θα χρειαστεί μακροχρόνια θεραπεία», λέει ο Bonvin. Η θεραπεία κοντά στους αγαπημένους τους είναι επίσης ουσιαστικό μέρος της ανάρρωσής τους, προσθέτει.

«Παρακαλώ, μην κάνετε εικασίες», ζητάει η εισαγγελέας με αφορμή τον αφρό στο ταβάνι

Η γενική εισαγγελέας του Βαλέ, Beatrice Pilloud, απευθύνει έκκληση στους συγκεντρωμένους: «Παρακαλώ, μην κάνετε εικασίες».

Της ζητείται να απαντήσει σχετικά με ένα είδος αφρού που φαίνεται να υπήρχε στην οροφή και αν αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο η φωτιά εξαπλώθηκε τόσο γρήγορα.

«Οι έρευνες θα επικεντρωθούν σε αυτόν τον αφρό που είχε τοποθετηθεί στο μπαρ και θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν ο αφρός αυτός ήταν για λόγους ασφάλειας, συμμόρφωσης και αν είναι η αιτία της πυρκαγιάς ή όχι.

Προς το παρόν, δεδομένου ότι έχουν περάσει μόνο λίγες ώρες από το συμβάν, δεν μπορώ να σας πω με βεβαιότητα αν ο αφρός ήταν εκεί, αν ήταν σύμφωνος ή μη σύμφωνος με τους κανονισμούς, αν είχε τοποθετηθεί με την κατάλληλη άδεια ή όχι».

Η Pilloud αναφέρει ότι η έρευνα εξετάζει τον ακουστικό αφρό που απεικονίζεται στην οροφή του υπογείου του χώρου για να διαπιστώσει εάν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς ή ήταν η πηγή της πυρκαγιάς.

Δεν είναι δυνατόν να δοθεί απάντηση σε αυτό σήμερα, λέει. «Είναι σημαντικό να μην κάνουμε υποθέσεις», προσθέτει.

Ο Ganzer προσθέτει ότι η επιθεώρηση των κτιρίων είναι ευθύνη των καντονιών και πρέπει να πραγματοποιείται κάθε χρόνο.

Όσον αφορά το μπαρ, δεν διαπιστώθηκαν ελαττώματα κατά την τελευταία επιθεώρηση, λέει.

Το κτίριο είχε μια έξοδο κινδύνου εκτός από την κύρια σκάλα, λέει, αλλά ο καπνός μπορεί να δυσχέρανε την ορατότητα.

Πόσα άτομα ήταν στο μπαρ;

Η Pilloud λέει ότι δεν γνωρίζει αν θα είναι ποτέ δυνατό να δοθεί μια ακριβής απάντηση σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Η θεωρία ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε από βεγγαλικά σε μπουκάλια σαμπάνιας είναι «αποδεκτή και ίσως επιβεβαιωμένη», λέει.

Ερωτηθείς για την εμφανή έλλειψη πληροφοριών προς τις οικογένειες των θυμάτων, ο Bonvin λέει ότι «είναι σαφές ότι δεν έχουμε απαντήσει στις ανησυχίες των οικογενειών που αναρωτιούνται αν κάποιος είναι νεκρός ή όχι, αν λαμβάνει περίθαλψη αλλού, κάτι που δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας».

Είναι σαφές ότι είναι δύσκολο για όλους να λάβουν ακριβείς πληροφορίες, προσθέτει, δεδομένου ότι η άμεση προτεραιότητα της αντίδρασης ήταν η διάσωση ζωών.

Ερωτήσεις για τους νεκρούς

Σε απάντηση σε ερώτηση σχετικά με την ταυτοποίηση των 40 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους, ο Frédéric Gisler λέει:

«Σε αυτό το στάδιο έχουμε 40 θύματα και η ταυτοποίησή τους συνεχίζεται... Αυτή είναι η απόλυτη προτεραιότητα».

Σε ερώτηση σχετικά με το αν χρειαζόταν άδεια για τα βεγγαλικά, ο Pillaud απαντά: «Πρόκειται για κεριά γενεθλίων που μπορείς να αγοράσεις σε ένα κατάστημα, ο καθένας μπορεί να τα προμηθευτεί».

Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο

Η Pillaud λέει ότι η έρευνα εξέτασε «διάφορα βίντεο» του συμβάντος που δημοσιεύτηκαν στα μέσα ενημέρωσης και στο διαδίκτυο.

Ερωτηθείσα για τα βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την πυρκαγιά, απάντησε: «Έχουμε παρακολουθήσει διάφορα βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στα μέσα ενημέρωσης. Τα βίντεο από κινητά τηλέφωνα τραβήχτηκαν έξω από άτομα που ήθελαν να βοηθήσουν, αλλά δεν έχουμε ολοκληρώσει την ανάλυσή τους».

Διαβάστε επίσης