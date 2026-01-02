Κραν Μοντανά: «Από 80 έως 100 οι σοβαρά τραυματίες» αναφέρουν οι Ελβετοί αξιωματούχοι

Διασώστες στην περιοχή όπου ξέσπασε πυρκαγιά με θύματα και τραυματίες, κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς, στο Crans-Montana, Ελβετικές Άλπει

Ο Ελβετός αξιωματούχος Στεφάν Γκάντσερ μίλησε στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο RTL, δίνοντας νεότερα στοιχεία για τη φονική πυρκαγιά στο Κραν Μοντανά, την ώρα που οι πληροφορίες παραμένουν ρευστές.

Νωρίτερα, δημοσιεύματα που επικαλούνταν το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών έκαναν λόγο για έως και 47 νεκρούς. Ερωτηθείς σχετικά, ο Γκάντσερ δήλωσε ότι «εξέπληξε» από τον συγκεκριμένο αριθμό, σημειώνοντας ότι δεν συμφωνεί με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ελβετικές αρχές. Όπως ανέφερε, μέχρι στιγμής είναι γνωστό ότι περίπου 40 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους.

Αναφερόμενος στους τραυματισμούς, ο Ελβετός αξιωματούχος εκτίμησε ότι μεταξύ 80 και 100 ανθρώπων φέρουν σοβαρά τραύματα και χρειάζονται άμεση ιατρική φροντίδα. Τόνισε, ωστόσο, ότι η κατάσταση εξελίσσεται συνεχώς και τα στοιχεία ενδέχεται να αλλάξουν.

Ο Γκάντσερ υπογράμμισε πως τα άτομα που έχουν εγκαύματα τρίτου βαθμού στο 15% του σώματός τους διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο σηψαιμίας, γεγονός που ανεβάζει σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου τις επόμενες ώρες και ημέρες. Οι υγειονομικές αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η μάχη για τη ζωή πολλών τραυματιών βρίσκεται σε κρίσιμη φάση.