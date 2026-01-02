Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

Άνθρωποι αφήνουν κεριά και λουλούδια κοντά στο μπαρ Le Constellation, όπου μια καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Crans-Montana, στις Ελβετικές Άλπεις, Ελβετία, Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026

Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που επέζησαν από την κόλαση του μπαρ στο Κραν Μοντανά έρχονται στο φως.

Άνθρωποι που γλίτωσαν από θαύμα την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά όπως μαρτυρεί η ιστορία της Λετίσια Πλέις, που είδε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια της.

Όταν ξέσπασε η φωτιά, επικράτησε πανικός και ουρλιαχτά, όλοι έτρεχαν να σωθούν.

Παγιδευμένος στις φλόγες, τρομοκρατημένος, ένας νεαρός μέσα στο μπαρ του Κραν Μοντανά, έσφιξε στο χέρι του τον σταυρό που φορούσε, περιμένοντας το οδυνηρό τέλος του, περιγράφει η αυτόπτης μάρτυρας.

Η φωτιά μεγάλωνε, οι έξοδοι ήταν απρόσιτες και ο άνδρας δεν μπορούσε να διαφύγει περιγράφει η Λετίσια Πλέις.

Χωρίς διέξοδο, κάθισε μέσα στο κτίριο και κράτησε τον σταυρό καθώς η φωτιά συνέχιζε να καίει κοντά. Οι φλόγες ήταν παντού γύρω του αλλά δεν έφτασαν στο σημείο που καθόταν.

«Δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθισε και κράτησε τον σταυρό του στο χέρι του», είπε η μάρτυρας.

«Επέζησε, ευτυχώς. Κατάφερε να βγει έξω και έσπασε ένα παράθυρο για να ξεφύγει. Και η φωτιά απλώς τον απέφυγε. Η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε».

?We still have hope.”

Christophe & Laetitia Brodard search tirelessly for their 16-year-old son Arthur, missing after the tragic New Year’s Eve fire at Le Constellation bar in Crans-Montana. “We are so empty… but we still believe he could be alive.” Holding on amid… pic.twitter.com/2biyOa0UlN — Michael Bogbo (@mikesensational) January 2, 2026

Αλλά άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί, με τουλάχιστον 47 ανθρώπους να πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, η οποία τραυμάτισε άλλους 115.

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Κύριο που με έσωσε και θέλω απλώς να του ζητήσω να σώσει τους φίλους μου που αγνοούνται, γιατί είναι φρικτό, γιατί μου λείπουν», πρόσθεσε η Πλέις.

Η φωτιά, η οποία διέλυσε τον κλειστό υπόγειο χώρο μέσα σε λίγα λεπτά, άφησε δεκάδες νεκρούς καθώς πανικόβλητοι θαμώνες του κλαμπ προσπαθούσαν να φτάσουν στη μοναδική έξοδο.

Οι αξιωματικοί που διερευνούν την αιτία της καταστροφής λέγεται ότι επικεντρώνονται στο εάν το υπόγειο - το οποίο φέρεται να είχε μόνο μια σχετικά στενή σκάλα - ήταν ουσιαστικά «μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί».

Πολλοί από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πιστεύεται ότι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη μοναδική έξοδο, καθώς η φωτιά επικράτησε γρήγορα στον κλειστό χώρο που ήταν γεμάτος παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν τα ξύλινα έπιπλα στο εσωτερικό του υπογείου, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους από τους τοίχους και το αναφερόμενο μονωτικό υλικό τύπου αφρού στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Μάρτυρες είπαν πώς η φωτιά προφανώς προκλήθηκε από μια σερβιτόρα που κρατούσε ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι, προκαλώντας ανάφλεξη υλικού στην οροφή πριν εξαπλωθούν γρήγορα οι φλόγες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα ενός «flasover», που οδήγησε σε μία ή περισσότερες εκρήξεις, προκαλώντας την άμεση ανάφλεξη όλων των εύφλεκτων επιφανειών σε ένα δωμάτιο.

Το νυχτερινό κέντρο είχε προηγουμένως λάβει βαθμολογία ασφαλείας μόλις 6,5 στα 10 σε μια δημόσια πλατφόρμα αξιολόγησης, μια λεπτομέρεια που τώρα τραβάει την προσοχή καθώς οι ερευνητές εξετάζουν πώς εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο γρήγορα.

Η καταχώριση στον ιστότοπο αναθεώρησης, Wheree, δεν προσδιόριζε συγκεκριμένους τομείς ανησυχίας στο κλαμπ.

Όπου συγκεντρώνει αξιολογήσεις για χώρους για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της τοποθεσίας και των τιμών, από άτομα που το επισκέπτονται.

Το μπαρ ανήκει σε ένα ζευγάρι Γάλλων ηλικίας 49 και 40 ετών, που ζουν στην κοιλάδα για σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV που επικαλείται πηγή κοντά στην έρευνα.

Η γυναίκα ιδιοκτήτρια βρισκόταν μέσα στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύντροφός της βρισκόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους εκείνη την ώρα.

Σήμερα, το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς ονομάστηκε ως ο 17χρονος Ιταλός «θαύμα του γκολφ» Εμμάνουελ Γκαλεπίνι.

Ο έφηβος, από τη Γένοβα, ήταν μεταξύ των 13 αγνοουμένων Ιταλών σε λίστα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο Ιταλός έφηβος, ο οποίος είχε έδρα το Ντουμπάι, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας και η καλύτερη κατάταξή του ήταν 2440η και ήταν πολύ γνωστός στη σκηνή του γκολφ νεανίδων και ερασιτεχνών των ΗΑΕ, σύμφωνα με το GolfDigestme.com.

