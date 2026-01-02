Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

Πώς περιγράφει αυτόπτης μάρτυρας τη συγκλονιστική στιγμή που παρακολούθησε

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

Άνθρωποι αφήνουν κεριά και λουλούδια κοντά στο μπαρ Le Constellation, όπου μια καταστροφική πυρκαγιά προκάλεσε θανάτους και τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς στο Crans-Montana, στις Ελβετικές Άλπεις, Ελβετία, Πέμπτη, 1 Ιανουαρίου 2026

AP/ Antonio Calanni
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκλονιστικές ιστορίες ανθρώπων που επέζησαν από την κόλαση του μπαρ στο Κραν Μοντανά έρχονται στο φως.

Άνθρωποι που γλίτωσαν από θαύμα την τελευταία στιγμή, κυριολεκτικά όπως μαρτυρεί η ιστορία της Λετίσια Πλέις, που είδε να συμβαίνει μπροστά στα μάτια της.

place.jpg

Όταν ξέσπασε η φωτιά, επικράτησε πανικός και ουρλιαχτά, όλοι έτρεχαν να σωθούν.

Παγιδευμένος στις φλόγες, τρομοκρατημένος, ένας νεαρός μέσα στο μπαρ του Κραν Μοντανά, έσφιξε στο χέρι του τον σταυρό που φορούσε, περιμένοντας το οδυνηρό τέλος του, περιγράφει η αυτόπτης μάρτυρας.

Η φωτιά μεγάλωνε, οι έξοδοι ήταν απρόσιτες και ο άνδρας δεν μπορούσε να διαφύγει περιγράφει η Λετίσια Πλέις.

Χωρίς διέξοδο, κάθισε μέσα στο κτίριο και κράτησε τον σταυρό καθώς η φωτιά συνέχιζε να καίει κοντά. Οι φλόγες ήταν παντού γύρω του αλλά δεν έφτασαν στο σημείο που καθόταν.

«Δεν μπορούσε να βγει έξω και απλώς κάθισε και κράτησε τον σταυρό του στο χέρι του», είπε η μάρτυρας.

«Επέζησε, ευτυχώς. Κατάφερε να βγει έξω και έσπασε ένα παράθυρο για να ξεφύγει. Και η φωτιά απλώς τον απέφυγε. Η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε».

Αλλά άλλοι δεν ήταν τόσο τυχεροί, με τουλάχιστον 47 ανθρώπους να πιστεύεται ότι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, η οποία τραυμάτισε άλλους 115.

«Θέλω απλώς να ευχαριστήσω τον Κύριο που με έσωσε και θέλω απλώς να του ζητήσω να σώσει τους φίλους μου που αγνοούνται, γιατί είναι φρικτό, γιατί μου λείπουν», πρόσθεσε η Πλέις.

Η φωτιά, η οποία διέλυσε τον κλειστό υπόγειο χώρο μέσα σε λίγα λεπτά, άφησε δεκάδες νεκρούς καθώς πανικόβλητοι θαμώνες του κλαμπ προσπαθούσαν να φτάσουν στη μοναδική έξοδο.

Οι αξιωματικοί που διερευνούν την αιτία της καταστροφής λέγεται ότι επικεντρώνονται στο εάν το υπόγειο - το οποίο φέρεται να είχε μόνο μια σχετικά στενή σκάλα - ήταν ουσιαστικά «μια καταστροφή που περίμενε να συμβεί».

Πολλοί από αυτούς που έχασαν τη ζωή τους πιστεύεται ότι ποδοπατήθηκαν στην προσπάθειά τους να φτάσουν στη μοναδική έξοδο, καθώς η φωτιά επικράτησε γρήγορα στον κλειστό χώρο που ήταν γεμάτος παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Οι ερευνητές θα εξετάσουν επίσης εάν τα ξύλινα έπιπλα στο εσωτερικό του υπογείου, η ξύλινη επένδυση σε ορισμένους από τους τοίχους και το αναφερόμενο μονωτικό υλικό τύπου αφρού στην οροφή συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς.

Μάρτυρες είπαν πώς η φωτιά προφανώς προκλήθηκε από μια σερβιτόρα που κρατούσε ένα βεγγαλικό σε ένα μπουκάλι, προκαλώντας ανάφλεξη υλικού στην οροφή πριν εξαπλωθούν γρήγορα οι φλόγες.

Οι αρχές δήλωσαν ότι η φωτιά είχε ως αποτέλεσμα ενός «flasover», που οδήγησε σε μία ή περισσότερες εκρήξεις, προκαλώντας την άμεση ανάφλεξη όλων των εύφλεκτων επιφανειών σε ένα δωμάτιο.

Το νυχτερινό κέντρο είχε προηγουμένως λάβει βαθμολογία ασφαλείας μόλις 6,5 στα 10 σε μια δημόσια πλατφόρμα αξιολόγησης, μια λεπτομέρεια που τώρα τραβάει την προσοχή καθώς οι ερευνητές εξετάζουν πώς εξαπλώθηκε η φωτιά τόσο γρήγορα.

Η καταχώριση στον ιστότοπο αναθεώρησης, Wheree, δεν προσδιόριζε συγκεκριμένους τομείς ανησυχίας στο κλαμπ.

Όπου συγκεντρώνει αξιολογήσεις για χώρους για μια σειρά θεμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας, της τοποθεσίας και των τιμών, από άτομα που το επισκέπτονται.

Το μπαρ ανήκει σε ένα ζευγάρι Γάλλων ηλικίας 49 και 40 ετών, που ζουν στην κοιλάδα για σχεδόν μια δεκαετία, σύμφωνα με το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV που επικαλείται πηγή κοντά στην έρευνα.

Η γυναίκα ιδιοκτήτρια βρισκόταν μέσα στο μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά και υπέστη εγκαύματα στο χέρι της, ενώ ο σύντροφός της βρισκόταν σε ένα από τα άλλα καταστήματά τους εκείνη την ώρα.

Σήμερα, το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς ονομάστηκε ως ο 17χρονος Ιταλός «θαύμα του γκολφ» Εμμάνουελ Γκαλεπίνι.

Ο έφηβος, από τη Γένοβα, ήταν μεταξύ των 13 αγνοουμένων Ιταλών σε λίστα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας.

Ο Ιταλός έφηβος, ο οποίος είχε έδρα το Ντουμπάι, ήταν μέλος της εθνικής ομάδας της Ιταλίας και η καλύτερη κατάταξή του ήταν 2440η και ήταν πολύ γνωστός στη σκηνή του γκολφ νεανίδων και ερασιτεχνών των ΗΑΕ, σύμφωνα με το GolfDigestme.com.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:17ΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: «Εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση», λέει στο Newsbomb η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα: «Θα συζητήσουμε για Ουκρανία και Παλαιστίνη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Όλα δείχνουν κλιμάκωση στα μπλόκα – «Το plan B της κυβέρνησης θα πάει και πάλι κουβά»

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη βυθίζεται θέτοντας σε κίνδυνο 42 εκατομμύρια ανθρώπους

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

13:47ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για την πρόταση Κακλαμάνη περί απλής πλειοψηφίας για τον ορισμό ηγεσιών στις Ανεξάρτητες Αρχές

13:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται από σήμερα ο ΟΠΕΚΕΠΕ – Περνά στον έλεγχο της ΑΑΔΕ

13:30ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στο 8,2% η ανεργία τον Νοέμβριο, μείωση κατά 13,6% από πέρυσι

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Κραν Μοντανά: Έτοιμη η Ελλάδα να υποδεχτεί εγκαυματίες - Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων

13:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μίλησε για τον αρραβώνα με τον Μητσοτάκη μετά τη νίκη επί της Οσάκα - «Είμαι τυχερή»

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: «Από 80 έως 100 οι σοβαρά τραυματίες» αναφέρουν οι Ελβετοί αξιωματούχοι

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Σαρωτική η Σάκκαρη στην Αυστραλία! Έκανε το 1-0 η Ελλάδα κόντρα στην Ιαπωνία

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρκόπουλο: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

12:57ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Αποκλεισμένο πλοίο από τον Νοέμβριο στο λιμάνι – Οι ναυτικοί παραμένουν απλήρωτοι

12:52ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Το μπαρ Le Constellation επέτρεπε την είσοδο σε ανηλίκους, ισχυρίζεται ιδιοκτήτρια τοπικού καταστήματος

12:43LIFESTYLE

Stranger Things: Οι δημιουργοί του αποκαλύπτουν πώς αποφάσισαν το συναρπαστικό και συγκινητικό φινάλε - Προσοχή Spoiler

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη πατέρας στα Ιωάννινα που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

12:33ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Νωρίτερα οι πληρωμές - Για ποιο λόγο

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντάνα: Τα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία - Αυτή είναι η σερβιτόρα που έκαψε το μοιραίο κλαμπ

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

13:50ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρικός θάνατος βρέφους από την πείνα: Ανατριχιαστική δήλωση της μητέρας - «Είδαμε ότι ήταν νεκρό, ετοιμάσαμε φαγητό και φάγαμε»

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

11:50ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Αγνοείται η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη μετά τη φονική πυρκαγιά

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Θαύμα στην κόλαση του Κραν Μοντανά: Έσφιξε τον σταυρό του στο χέρι «και η φωτιά απλά δεν τον άγγιξε»

11:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιανουάριος - Πότε θα έχουμε Αλκυονίδες μέρες φέτος

13:05ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Μαρκόπουλο: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο - Έπεσε πάνω σε τσιμεντένια μάντρα

13:22ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Μίλησε για τον αρραβώνα με τον Μητσοτάκη μετά τη νίκη επί της Οσάκα - «Είμαι τυχερή»

12:19LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι ποσοστά «έπιασαν» οι LIVE εκπομπές την Πρωτοχρονιά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Τραμπ – Ερντογάν τη Δευτέρα: «Θα συζητήσουμε για Ουκρανία και Παλαιστίνη», είπε ο Τούρκος πρόεδρος

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

13:51ΚΟΣΜΟΣ

Η πολυπληθέστερη πόλη του πλανήτη βυθίζεται θέτοντας σε κίνδυνο 42 εκατομμύρια ανθρώπους

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη πατέρας στα Ιωάννινα που έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ