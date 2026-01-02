Κραν Μοντανά: «Εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση», λέει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης

Την δυσχέρεια όσον αφορά την ενημέρωση για το τραγικό συμβάν στο Κραν Μοντανά αποτύπωσε μιλώντας στο Newsbomb, η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης, Ελευθερία Μαρκογιαννάκη.

Χαρακτήρισε δε περίεργο για τα ελβετικά δεδομένα που δεν υπήρχαν μέτρα ασφαλείας στο μπαρ του χιονοδρομικού. «Δεν λένε πολλά τα ελβετικά ΜΜΕ. Ούτε για την κοπέλα (σ.σ. την ελληνικής καταγωγής 15χρονη Αλίκη Καλλέργη)», σημείωσε.

«Είναι τραγικό για τα ελβετικά δεδομένα. Εγώ ενημερώνομαι από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας της Ελλάδας. Είμαι μακριά 200 χιλιόμετρα . Δε γνωρίζω κανέναν ούτε τη οικογένεια της κοπέλας. Εδώ δεν υπάρχει πληροφόρηση», τόνισε στο Newsbomb.

Σύμφωνα με πληροφορίες σήμερα το μεσημέρι ώρα Ελβετίας αναμένεται να υπάρξει από τις αρχές νεότερη επίσημη ενημέρωση.

Οι αρχές άρχισαν την Παρασκευή να μεταφέρουν τα πτώματα των θυμάτων της πυρκαγιάς που ξέσπασε την προηγούμενη μέρα στο πολυσύχναστο μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο της Ελβετίας σε ένα γραφείο τελετών σε μια κοντινή πόλη, σύμφωνα με την Agence France-Presse (AFP). Η πρώτη νεκροφόρα έφτασε στο Sion λίγο μετά τις 11 π.μ. (τοπική ώρα), σύμφωνα με δημοσιογράφους του AFP που βρισκόταν στον τόπο του συμβάντος. Ακολούθησαν πολλές άλλες νεκροφόρες.

Ο Στεφάν Γκάνζερ, επικεφαλής του τμήματος ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ, δήλωσε στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό RTL ότι ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί. Μέχρι στιγμής οι νεκροί υπολογίζονται σε πάνω από 40, 47 σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργός Εξωτερικών, και οι τραυματίες σε 115.

Διπλωματικές πηγές: Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες

Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο εξωτερικών, σε συνεργασία με το υπουργείο υγείας και την πολιτική προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

