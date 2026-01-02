Κραν Μοντανά: Επιβεβαιώθηκε η αιτία της πυρκαγιάς - Πού στρέφονται οι έρευνες

Η εισαγγελέας του Βαλαΐ, Beatrice Pilloud, δήλωσε σε νέα συνέντευξη Τύπου ότι η φωτιά στο μπαρ του χιονοδρομικού στο Κραν Μοντανά φαίνεται να ξέσπασε από «βεγγαλικά τοποθετημένα σε φιάλες σαμπάνιας που μετακινήθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι».

«Από εκεί ξεκίνησε πολύ γρήγορα η πυρκαγιά», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι έχουν ληφθεί πολλά βίντεο από το περιστατικό.

Όπως είπε, έχουν πραγματοποιηθεί συνεντεύξεις με όσους κατάφεραν να διαφύγουν και με τους δύο Γάλλους διευθυντές.

Επίσης, έχουν παραδοθεί λίστες με τα άτομα που βρίσκονταν στο χώρο την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

«Τα επόμενα βήματα της έρευνας θα επικεντρωθούν στα υλικά που χρησιμοποιούνταν στο μπαρ, στις άδειες λειτουργίας, στα μέτρα ασφαλείας όπως πυροσβεστήρες και εξόδους κινδύνου, καθώς και στον αριθμό των παρευρισκόμενων», πρόσθεσε.

