Κραν Μοντανά: Έτοιμη η Ελλάδα να υποδεχτεί εγκαυματίες

Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα

Κραν Μοντανά: Έτοιμη η Ελλάδα να υποδεχτεί εγκαυματίες
Διαθεσιμότητα να υποδεχτεί εγκαυματίες από την τραγωδία στο Κραν Μοντανά υπέβαλε η Ελλάδα, σε συνέχεια του αιτήματος της Ελβετίας προς τον ευρωπαϊκό μηχανισμό πολιτικής προστασίας για νοσηλεία εγκαυματιών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Η Ελβετία έχει επιλέξει αρχικά να μεταφερθούν ασθενείς σε γειτονικές χώρες λόγω γεωγραφικής εγγύτητας και κοινής γλώσσας. Το υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και την Πολιτική Προστασία, παραμένουν σε ετοιμότητα για ανταπόκριση σε πιθανό νεότερο ελβετικό αίτημα.

Η Πολωνία δηλώνει επίσης έτοιμη να υποδεχθεί 14 τραυματίες

«Κατόπιν αιτήματος της Ελβετίας, είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη σε 14 τραυματίες σε πολωνικά νοσοκομεία », έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στο X.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εσωτερικών, η Πολωνία έχει προετοιμάσει 14 θέσεις στο νοσοκομείο Siemianowice Slaskie (νότια), το οποίο ειδικεύεται στη θεραπεία εγκαυμάτων και χρόνιων τραυμάτων.

Αυτά περιλαμβάνουν τέσσερις κλίνες εντατικής θεραπείας και δέκα κλίνες για ασθενείς με ελαφρά τραύματα, δήλωσε η Καρολίνα Γκαλέτσκα στο πολωνικό πρακτορείο ειδήσεων PAP.

Η Πολωνία προσέφερε επίσης τη βοήθεια δύο ιατρικών ομάδων επί τόπου, ιδίως για την αξιολόγηση της κατάστασης των ασθενών. Το Υπουργείο Άμυνας, πρόσθεσε η κ. Γκαλέτσκα, προσέφερε αεροσκάφη για τη μεταφορά των τραυματιών που θα μπορούσαν να εισαχθούν σε πολωνικά νοσοκομεία.

Δύσκολη η ταυτοποίηση των θυμάτων

Στο μεταξύ το Reuters μοιράστηκε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δύσκολο έργο που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν αναλάβει την ταυτοποίηση των θυμάτων της πυρκαγιάς.

Οι ελβετικές αρχές προειδοποίησαν ότι η ταυτοποίηση των θυμάτων ή ο προσδιορισμός του τελικού αριθμού των νεκρών θα χρειαστεί χρόνο, καθώς πολλά από τα πτώματα έχουν υποστεί σοβαρές καψίματα.

«Όλη αυτή η εργασία πρέπει να γίνει, επειδή οι πληροφορίες είναι τόσο τρομερές και ευαίσθητες που δεν μπορεί να ανακοινωθεί τίποτα στις οικογένειες, εκτός αν είμαστε 100% σίγουροι», δήλωσε ο Mathias Reynard, επικεφαλής της κυβέρνησης του καντονιού Valais. Οι ειδικοί χρησιμοποιούν οδοντικά δείγματα και δείγματα DNA για την ταυτοποίηση των θυμάτων, πρόσθεσε.

