ΠΟΞ: Δωρεάν διακοπές για 50 ελληνικές οικογένειες με την πρωτοβουλία «Διακοπές για την οικογένεια»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ) προσφέρει σε 50 ελληνικές οικογένειες τη δυνατότητα να απολαύσουν διακοπές all inclusive με 5 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία μέλη της, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Διακοπές για όλη την οικογένεια».

Όπως σημειώνει η ΠΟΞ, πρόκειται για κοινωνική πρωτοβουλία πανελλαδικής εμβέλειας, που απευθύνεται στη μέση ελληνική οικογένεια, χωρίς εμπορικό χαρακτήρα ή εισοδηματικά κριτήρια. Η δράση επικεντρώνεται σε οικογένειες με παιδιά, αναγνωρίζοντας ότι το κόστος μετακίνησης και διαμονής αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των μελών και συχνά αποτελεί εμπόδιο στον προγραμματισμό διακοπών. Η συμμετοχή γίνεται μέσω giveaway στα social media Facebook και Instagram.

Τι περιλαμβάνει το δώρο

Α. Διαμονή

Πέντε (5) διανυκτερεύσεις all inclusive σε ξενοδοχείο μέλος της ΠΟΞ.

Οι υπηρεσίες all inclusive παρέχονται σύμφωνα με την πολιτική του κάθε ξενοδοχείου. Οποιαδήποτε πρόσθετη υπηρεσία δεν καλύπτεται.

Η ΠΟΞ διαθέτει συνολικά έως 1.000 διανυκτερεύσεις, υπολογιζόμενες ανά άτομο. Κάθε νικήτρια οικογένεια λαμβάνει 5 διανυκτερεύσεις ανά άτομο.

Οι διανυκτερεύσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν από 1 έως 31 Μαΐου 2026 ή από 1 έως 31 Οκτωβρίου 2026, κατόπιν διαθεσιμότητας. Δεν παρέχεται επιλογή συγκεκριμένου ξενοδοχείου ή προορισμού.

Β. Ακτοπλοϊκά εισιτήρια, όπου απαιτείται, συμπεριλαμβανομένων:

Καμπίνας

Μεταφοράς ΙΧ

Το δώρο είναι απολύτως προσωπικό, αφορά τον νικητή/νικήτρια, τον/την σύζυγο και τα παιδιά του/της, δεν μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.

Σε περίπτωση που ο νικητής έχει ήδη δηλώσει συγκεκριμένες ημερομηνίες για την εξαργύρωση, δεν παρέχεται δυνατότητα αλλαγής. Τυχόν αδυναμία πραγματοποίησης του ταξιδιού συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος.

Δικαίωμα συμμετοχής

Οικογένειες που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν τουλάχιστον ένα ανήλικο παιδί, συμπεριλαμβανομένων μονογονεϊκών.

Αποκλείονται τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της ΠΟΞ, καθώς και συγγενικά τους πρόσωπα α’ και β’ βαθμού.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικά μέσα που διασφαλίζουν την τυχαιότητα, ενώ τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων θα διαγραφούν μετά το πέρας της δράσης. Ο διαγωνισμός δεν τελεί υπό την αιγίδα ή χορηγία της Meta (Facebook & Instagram).