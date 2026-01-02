Κραν Μοντανά: 40 νεκροί και 119 τραυματίες - Ο επίσημος απολογισμός της τραγωδίας

Σαράντα άτομα έχασαν τη ζωή τους και 119 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία. Αυτό επιβεβαίωσε επίσημη πηγή για την φονική πυρκαγιά στο Κραν Μονταντά. Σημειώνεται ότι τα στοιχεία των νεκρών έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ, Mathias Reynard, στην συνέντευξη τύπου που είναι σε εξέλιξη για την πυρκαγιά στο τουριστικό θέρετρο ξεκίνησε εκφράζοντας τις ευχές του στις οικογένειες των θυμάτων, στους τραυματίες και στις οικογένειες που περιμένουν νέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τουλάχιστον 119 άτομα τραυματίστηκαν στην πυρκαγιά, εκ των οποίων τα μισά έχουν νοσηλευτεί στο νοσοκομείο του Βαλέ.

Μέχρι στιγμής, 40 άτομα είναι γνωστό ότι έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά, λέει.

«Αυτά τα στοιχεία είναι βαθιά ανησυχητικά», προσθέτει.

Ο επικεφαλής της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ στη συνέχεια μίλησε για την «αφόρητη αναμονή» που βιώνουν οι οικογένειες των θυμάτων, καθώς τα πτώματα ταυτοποιούνται.

«Αυτή είναι μια τραγωδία για το Βαλέ. Είναι επίσης μια τραγωδία για την Ελβετία και για ολόκληρη την Ευρώπη», λέει.

Διαβάστε επίσης