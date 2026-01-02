Η Παρί Σεν Ζερμέν… καλοβλέπει Καρέτσα, την ώρα που η Άρσεναλ τον έχασε τελευταία στιγμή

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε Πρωτοχρονιά στη Θεσσαλονίκη. Επισκέφθηκε εκκλησίες, περπάτησε στην πόλη και χάρηκε τις μέρες ξεκούρασης που είχε στην πατρίδα του την Ελλάδα. Σε ποδοσφαιρικό επίπεδο, άρχισε ένας Ιανουάριος «καυτός» γύρω απ’ το όνομα του νεαρού.

Η Γκενκ μοιάζει δύσκολο να μπορέσει να τον κρατήσει για καιρό. Έτσι οι Βέλγοι ασχολούνται με το μέλλον του, το οποίο δεδομένα θα είναι σε μεγαλύτερο σύλλογο. Και μάλιστα απ’ τους κορυφαίους της Ευρώπης.

Το «Voetbalnieuws.be», αναφέρει «η Παρί Σεν Ζερμέν έχει συνεχές ενδιαφέρον». Για τον 18χρονο ήδη έχουν ακουστεί τα ονόματα των Μάντσεστερ Σίτι, Μπάγερν Μονάχου και Τσέλσι. Οπότε ο… χορός έχει ήδη ξεκινήσει.

Η Daily Mirror από την άλλη, φιλοξένησε ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο η Άρσεναλ είχε συμφωνήσει το περασμένο καλοκαίρι την απόκτησή του. Με ποσό που έφτανε περίπου στα 45.000.000 ευρώ. Όμως δεν κατόρθωσε τελικά να ολοκληρώσει το deal.

Στην Γκενκ είναι σίγουροι πως ο Έλληνας θα αποτελέσει το ρεκόρ πώλησής του. Ξεπερνώντας κατά πολύ τον Τόλου, ο οποίος πωλήθηκε το περασμένο καλοκαίρι με 26.000.000.