Ιράν: Προειδοποίηση Τραμπ στο καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - 7 νεκροί

Σαφής προειδοποίηση του Αμερικανού προέδρου προς το ιρανικό καθεστώς

Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιράν: Προειδοποίηση Τραμπ στο καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - 7 νεκροί

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025. 

AP/Alex Brandon
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι μαζικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την προβληματική οικονομία του Ιράν παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας και απλώνονται σε όλη τη χώρα στο Ιράν, ενώ ήδη 7 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, προκαλώντας την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να σώσουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές εάν σκοτωθούν από το θεοκρατικό καθεστώς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Παρασκευή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν αποτελούν έκφραση της «κατανοητής οργής» του λαού για τις αποτυχίες της κυβέρνησής του, ανέφερε η Iran International.

«Οι διαμαρτυρίες αντανακλούν την κατανοητή οργή του ιρανικού λαού για τις αποτυχίες και τις δικαιολογίες της κυβέρνησής του», δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τεχεράνη έχει παραμελήσει την οικονομία, τη γεωργία, το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια της χώρας «για δεκαετίες» προκειμένου να «σπαταλήσει δισεκατομμύρια σε τρομοκρατικά πληρεξούσια και έρευνα για πυρηνικά όπλα», ενώ παράλληλα προβαίνει σε πράξεις «τρομοκρατίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», ανέφεραν οι ΗΠΑ.

Οι διαμαρτυρίες, οι μεγαλύτερες στο Ιράν από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Mahsa Amini πυροδότησε διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο, αν και προς το παρόν δεν είναι τόσο έντονες όσο εκείνες προ τριετίας.

Η πολιτική κυβέρνηση του Ιράν υπό τον μεταρρυθμιστή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν προσπαθεί να δείξει ότι θέλει να διαπραγματευτεί με τους διαδηλωτές. Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν έχει παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά, καθώς το ριάλ του Ιράν έχει υποτιμηθεί ραγδαία, με το 1 δολάριο να κοστίζει πλέον περίπου 1,4 εκατομμύρια ριάλ.

Εν τω μεταξύ, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ξεχωριστά τις συλλήψεις επτά ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πέντε που περιέγραψε ως μοναρχικούς και δύο άλλων που είπε ότι είχαν σχέσεις με ομάδες με έδρα την Ευρώπη. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε επίσης ότι σε μια άλλη επιχείρηση οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν 100 λαθραία πιστόλια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μείνετε ενωμένοι, λέει ο εξόριστος μονάρχης Παχλεβί

Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, απέτισε φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν. Τους αποκάλεσε «αληθινούς ήρωες αυτής της γης» και κάλεσε τους Ιρανούς να παραμείνουν ενωμένοι. Χαιρετίζοντας τις διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν, ο Παχλεβί είπε ότι το θάρρος των διαδηλωτών «ανακτά τη χώρα».

«Μείνετε ενωμένοι. Η νίκη θα είναι δική μας», έγραψε στο X.

Ο Ρεζά Παχλεβί ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, του τελευταίου Σάχη του Ιράν, το καθεστώς του οποίου ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία έφερε το κληρικό κατεστημένο στην εξουσία.

pahlavi.jpg
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:11ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ προειδοποιεί το καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - Εξαπλώνονται οι διαδηλώσεις στο Ιράν - 7 νεκροί

11:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράφα Μπενίτεθ: «Δεν ξέρω αν θα χρειαστούν μήνες ή ένας χρόνος, αλλά ο Παναθηναϊκός θα πετύχει»

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:23WHAT THE FACT

Ποσειδώνας: Ο γαλάζιος γίγαντας στο όριο της κοσμικής σιωπής

10:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ντέρμπι Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός και τα άλλα σημερινά ματς

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:01ΑΘΛΗΜΑΤΑ

United Cup: Σάκκαρη και Τσιτσιπάς κάνουν ποδαρικό στην Αυστραλία - Η ώρα και το κανάλι

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Μαρτυρίες μέσα από το Κραν Μοντανά: «Έτσι σωθήκαμε από την κόλαση»

09:34ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Καταιγιστικός Λέοναρντ στο Λος Άντζελες, οι Χιτ «πλήγωσαν» τους πρωτοπόρους Πίστονς

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:24ΚΟΣΜΟΣ

Επιστήμονες εντόπισαν τον πρόγονο κάθε μορφής ζωής στη Γη

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιανουαρίου 2026: Πότε εμφανίζεται - Γιατί ονομάζεται και «Φεγγάρι του Λύκου»

09:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αιφνιδιαστική επίσκεψη Μητσοτάκη στο «Γεννηματάς» – Ο Γεωργιάδης στο πλευρό του, μοίραζε γλυκά σε νοσηλευτές και ασθενείς

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβόλησαν και σκότωσαν οδοντίατρο και τη σύζυγό του μέσα στο σπίτι τους στο Οχάιο - Τους βρήκαν από τα κλάματα των παιδιών τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δυσάρεστα νέα για το 2026 - Αναμένεται να είναι από τις θερμότερες χρονιές της Ιστορίας

07:00LIFESTYLE

Από τη Γη της Ελιάς στον Άγιο Έρωτα - Πότε θα δούμε νέα επεισόδια στις σειρές

10:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος αλλάζει τα δεδομένα τον Γενάρη στην Ελλάδα - Η πρώτη εκτίμηση για ψύχος

10:36ΚΟΣΜΟΣ

Κάλεσε τον εραστή της στο σπίτι για Πρωτοχρονιά - Ακρωτηρίασε τα γεννητικά όργανά του όταν αρνήθηκε να την παντρευτεί

10:29ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Η στιγμή που λαμπαδιάζει η οροφή του κλαμπ - Ντοκουμέντο από το ξεκίνημα της τραγωδίας

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:32ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Μία «καταστροφή που περίμενε να συμβεί» η φονική φωτιά στο μπαρ - Πώς οι ιδιοκτήτες του το έκαναν «παγίδα θανάτου»

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

06:40ΕΛΛΑΔΑ

Η 2α Ιανουαρίου είναι αργία; Τι ισχύει για σούπερ μάρκετ, καταστήματα, τράπεζες

10:53ΕΛΛΑΔΑ

Όταν το Παγκράτι παραλίγο να γινόταν Κραν Μοντανά - Η φωτιά στο κλαμπ από βεγγαλικά

07:47WHAT THE FACT

Deathlist 2026: Η αρρωστημένη λίστα θανάτου «ξαναχτυπά» - Οι διάσημοι που αναμένεται να πεθάνουν φέτος

09:59LIFESTYLE

«Άστραψε και βρόντηξε» η Μελάνια σε μοντέλα - υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο της Μπάρον

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

07:10ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική πρωτοχρονιά για τον Τόμι Λι Τζόουνς: Η 34χρονη κόρη του βρέθηκε νεκρή σε πολυτελές ξενοδοχείο του Σαν Φρανσίσκο

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ήλιος για λίγο σήμερα - Ακολουθούν βροχές, καταιγίδες και 8 μποφόρ - Ποιοι θα «χτυπηθούν» πρώτοι

07:59ΚΟΣΜΟΣ

H Ουκρανία προσποιήθηκε τον θάνατο του «Λευκού Ρεξ» - Εισέπραξε τις 500.000 δολάρια για το ρωσικό «συμβόλαιο θανάτου»

10:25ΚΟΣΜΟΣ

Θλίψη για τη Βικτόρια Τζόουνς: Η «σιωπηλή» ζωή δίπλα στον πατέρα της και το τραγικό τέλος

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Παρενόχλησε 20χρονη μέσα σε μπαρ κι εκείνη τον έδειρε μαζί με τον σύντροφό της

09:38ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος με τεράστιο ορυχείο Bitcoin: Τι αποκάλυψαν θερμικές δορυφορικές εικόνες

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Ιανουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ