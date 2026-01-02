Ιράν: Προειδοποίηση Τραμπ στο καθεστώς Χαμενεΐ για αμερικανική επέμβαση - 7 νεκροί

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο, στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025.

Οι μαζικές διαδηλώσεις που πυροδοτήθηκαν από την προβληματική οικονομία του Ιράν παίρνουν μορφή χιονοστιβάδας και απλώνονται σε όλη τη χώρα στο Ιράν, ενώ ήδη 7 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί, προκαλώντας την παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα σπεύσουν να σώσουν τους ειρηνικούς διαδηλωτές εάν σκοτωθούν από το θεοκρατικό καθεστώς του Αγιατολάχ Χαμενεΐ.

«Εάν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε εξοπλισμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», έγραψε ο Τραμπ στο Truth Social την Παρασκευή.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι οι διαμαρτυρίες στο Ιράν αποτελούν έκφραση της «κατανοητής οργής» του λαού για τις αποτυχίες της κυβέρνησής του, ανέφερε η Iran International.

«Οι διαμαρτυρίες αντανακλούν την κατανοητή οργή του ιρανικού λαού για τις αποτυχίες και τις δικαιολογίες της κυβέρνησής του», δήλωσε την Πέμπτη αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Η Τεχεράνη έχει παραμελήσει την οικονομία, τη γεωργία, το νερό και την ηλεκτρική ενέργεια της χώρας «για δεκαετίες» προκειμένου να «σπαταλήσει δισεκατομμύρια σε τρομοκρατικά πληρεξούσια και έρευνα για πυρηνικά όπλα», ενώ παράλληλα προβαίνει σε πράξεις «τρομοκρατίας εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους», ανέφεραν οι ΗΠΑ.

Οι διαμαρτυρίες, οι μεγαλύτερες στο Ιράν από το 2022, όταν ο θάνατος της 22χρονης Mahsa Amini πυροδότησε διαδηλώσεις σε εθνικό επίπεδο, αν και προς το παρόν δεν είναι τόσο έντονες όσο εκείνες προ τριετίας.

Η πολιτική κυβέρνηση του Ιράν υπό τον μεταρρυθμιστή πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν προσπαθεί να δείξει ότι θέλει να διαπραγματευτεί με τους διαδηλωτές. Ωστόσο, ο Πεζεσκιάν έχει παραδεχτεί ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά, καθώς το ριάλ του Ιράν έχει υποτιμηθεί ραγδαία, με το 1 δολάριο να κοστίζει πλέον περίπου 1,4 εκατομμύρια ριάλ.

Εν τω μεταξύ, η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ξεχωριστά τις συλλήψεις επτά ατόμων, συμπεριλαμβανομένων πέντε που περιέγραψε ως μοναρχικούς και δύο άλλων που είπε ότι είχαν σχέσεις με ομάδες με έδρα την Ευρώπη. Η κρατική τηλεόραση ανέφερε επίσης ότι σε μια άλλη επιχείρηση οι δυνάμεις ασφαλείας κατάσχεσαν 100 λαθραία πιστόλια, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μείνετε ενωμένοι, λέει ο εξόριστος μονάρχης Παχλεβί

Ο εξόριστος πρίγκιπας του Ιράν, Ρεζά Παχλεβί, απέτισε φόρο τιμής σε όσους σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις στο Ιράν. Τους αποκάλεσε «αληθινούς ήρωες αυτής της γης» και κάλεσε τους Ιρανούς να παραμείνουν ενωμένοι. Χαιρετίζοντας τις διαδηλώσεις σε όλο το Ιράν, ο Παχλεβί είπε ότι το θάρρος των διαδηλωτών «ανακτά τη χώρα».

«Μείνετε ενωμένοι. Η νίκη θα είναι δική μας», έγραψε στο X.

Ο Ρεζά Παχλεβί ζει εξόριστος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι γιος του Μοχάμεντ Ρεζά Παχλεβί, του τελευταίου Σάχη του Ιράν, το καθεστώς του οποίου ανατράπηκε στην Ισλαμική Επανάσταση του 1979, η οποία έφερε το κληρικό κατεστημένο στην εξουσία.