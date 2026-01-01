Ιράν: Αδιάκοπες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν- Ένας νεκρός - Βίντεο

Ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων

Newsbomb

Ιράν: Αδιάκοπες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν- Ένας νεκρός - Βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής της τάξης σημειώθηκαν σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars, την πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων με επίκεντρο την ακρίβεια σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο», στο Λορντεγκάν, γράφει το Fars, προσθέτοντας πως η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών.

Το Λορντεγκάν είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Ένας νεκρός κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε στο Ιράν χθες το βράδυ, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, ο πρώτος θάνατος που καταγράφεται, έπειτα από ημέρες διαδηλώσεων με επίκεντρο τον υψηλό πληθωρισμό και την ακρίβεια, στις μαζικότερες κινητοποιήσεις μετά τις διαμαρτυρίες που συγκλόνισαν τη χώρα πριν από τρία χρόνια.

Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν σήμερα πως ο άνδρας που σκοτώθηκε ήταν μέλος της παραστρατιωτικής πολιτοφυλακής Μπασίτζ, που αναπτύσσεται για να καταστείλει τις κινητοποιήσεις, κατονομάζοντάς τον ως τον 21χρονο Αμιρχοσάμ Χονταγιάρι Φαρντ, αν και το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς δεν έχει επαληθεύσει αυτήν την πληροφορία.

Το περιστατικό στο Κουντάστ, στην επαρχία Λορεστάν του δυτικού Ιράν, σηματοδοτεί μια κλιμάκωση στις διαδηλώσεις που έχουν επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα από τότε που καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους την περασμένη Κυριακή διαμαρτυρόμενοι για τον πληθωρισμό.

Σήμερα, κινητοποιήσεις οργανώθηκαν στο Μαρβντάστ, στην επαρχία Φαρς, στο νότιο τμήμα, μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος HRANA και η οργάνωση προάσπισης των δικαιωμάτων Hengaw έκανε γνωστό πως διαδηλωτές συνελήφθησαν χθες στις δυτικές επαρχίες Κερμανσάχ, Χουζιστάν και Χαμεντάν.

Η αναταραχή καταγράφεται σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη θρησκευτική ηγεσία του Ιράν, καθώς οι δυτικές κυρώσεις πλήττουν μια οικονομία με πληθωρισμό 40% και αφού ισραηλινά και αμερικανικά πλήγματα του Ιουνίου στοχοθέτησαν τις πυρηνικές υποδομές της χώρας και τη στρατιωτική ηγεσία.

Η Τεχεράνη απαντά με προσφορά για διάλογο, μια πιο συμβιβαστική προσέγγιση σε σύγκριση με εκείνες που επιλέχθηκαν κατά τη διάρκεια άλλων κινητοποιήσεων, αν και ακτιβιστές καταγγέλλουν πως η αστυνομία έχει κατακλύσει τους δρόμους.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατιμέ Μοχατζεράνι δήλωσε σήμερα πως οι αρχές θα διεξάγουν έναν απευθείας διάλογο με τους εκπροσώπους των εμπορικών συλλόγων, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, το ειδησεογραφικό πρακτορείο HRANA ανέφερε χθες το βράδυ πως ισχυρές δυνάμεις ασφαλείας έχουν αναπτυχθεί σε πόλεις, με συλλήψεις, πυροβολισμούς και συγκρούσεις σε ορισμένες περιοχές. Κρατικά ΜΜΕ μετέδωσαν πως φοιτητές προσήχθησαν κατόπιν αφέθηκαν ελεύθεροι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σε διάφορες συνοικίες της Τεχεράνης, αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για μια πολύ μεγάλη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας, που έκαναν χρήση δακρυγόνων και νερού υπό πίεση για να διαλύσουν ακόμα και μικρές συγκεντρώσεις. Ανάλογες σκηνές εκτυλίχθηκαν σε άλλες πόλεις. Η οργάνωση προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Hengaw είπε πως δυνάμεις ασφαλείας στη νότια επαρχία Φαρς πυροβόλησαν με αληθινές σφαίρες εναντίον των διαδηλωτών.

Η Μπασίτζ είναι μια εθελοντική παραστρατιωτική δύναμη, πιστή στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ενώ συνδέεται με το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης, το οποίο είπε σε μια ανακοίνωση πως 13 μέλη της πολιτοφυλακής τραυματίστηκαν.

Πολλοί Ιρανοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αμφισβητούν τον απολογισμό των αρχών για το περιστατικό και ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, το οποίο το Ρόιτερς δεν μπορεί να επαληθεύσει προς το παρόν, φαίνεται να δείχνει διαδηλωτές να προσπαθούν να μεταφέρουν έναν τραυματία σε ένα ασθενοφόρο.

Έμποροι, καταστηματάρχες και φοιτητές σε διαφορετικά πανεπιστήμια του Ιράν διαδηλώνουν εδώ και ημέρες. Η κυβέρνηση έκλεισε μεγάλο τμήμα της χώρας χθες κηρύσσοντας αργία εξαιτίας των χαμηλών θερμοκρασιών.

Τα τελευταία χρόνια, οι αρχές έχουν καταστείλει διαμαρτυρίες για θέματα που κυμαίνονται από τις υψηλές τιμές, την ανομβρία, τα δικαιώματα των γυναικών και τις πολιτικές ελευθερίες, συχνά επιβάλλοντας αυστηρά μέτρα ασφαλείας και προχωρώντας σε συλλήψεις.

Εντούτοις, σε μια ασυνήθιστη απάντηση στο τελευταίο κύμα διαμαρτυρίας, ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε πως ζήτησε από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει «τα νόμιμα δικαιώματα» των διαδηλωτών.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:50LIFESTYLE

Ιωάννα Τούνη – Η… ιδιαίτερη Πρωτοχρονιά με τον σύντροφό της και τους γονείς του: «Ντρεπόμουν να τραβάω story»

16:49ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παπαθανάσης: Η Ελλάδα το 2025 κατέγραψε ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης σημαντικά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ευρωζώνης

16:47ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς ευχήθηκε σε πολλές γλώσσες, ξεκινώντας από τα ελληνικά

16:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα συλλυπητήρια του Υπουργείου Εξωτερικών για την τραγωδία στο Κραν-Μοντανά

16:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συλλυπητήριο μήνυμα του προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στον πρόεδρο της Ελβετίας

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Οι περιοχές όπου σημειώθηκαν οι 10 υψηλότερες και οι 10 χαμηλότερες θερμοκρασίες το 2025 – Δείτε χάρτη

16:27ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Ειδική συνεδρίαση για τον διωγμό των Χριστιανών της Συρίας - «Αφανιζόμαστε, δεν μας υπερασπίζεται κανείς»

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς - Για πυροτέχνημα μιλάει ο Ιταλός πρέσβης - «Άνθρωποι χωρίς μαλλιά ούρλιαζαν επειδή είχαν καεί», λέει μάρτυρας - 40 νεκροί, 100 τραυματίες

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο

15:49ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Μεθυσμένος οδηγός σκόρπισε τον πανικό στο κέντρο της πόλης - Χτύπησε πέντε παρκαρισμένα αυτοκίνητα

15:37ΚΟΣΜΟΣ

Ήταν στόχος η κατοικία του Πούτιν; Διελκυστίνδα μεταξύ Μόσχας και Κιέβου και στη μέση... CIA

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Όταν επέστρεψα κανείς δε φανταζόταν τόσο δυνατές ελληνικές ομάδες» - Τι είπε για Τζόουνς

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αδιάκοπες συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν- Ένας νεκρός - Βίντεο

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πώς έγινε η τραγωδία, ο ρόλος του σερβιτόρου - Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Blue Star Δήλος: Ποδαρικό στο λιμάνι του Πειραιά για το 2026 – Βίντεο

14:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας έκοψε τη βασιλόπιτα της Προεδρικής Φρουράς: «Ατενίζουμε τη νέα χρονιά με μεγαλύτερη αισιοδοξία και σιγουριά»

14:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα μεγάλα ραντεβού στα σπορ το 2026: Μουντιάλ στην Αμερική και Final 4 στην Αθήνα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Υπήρχαν ή όχι ξένοι ανάμεσα στα θύματα; Τι αναφέρει η πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Βέρνης και η σύγχυση των αρχών

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Έβρος: Πρωτοχρονιά στα σύνορα με την Τουρκία – Οι ευχές των άγρυπνων φρουρών μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:16ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: Kαρχαρίας κολυμπάει σε ρηχά νερά δίπλα στην παραλία

12:19ΚΑΙΡΟΣ

Χιόνια στα νησιά: «Είδαν άσπρη μέρα» Νάξος, Τήνος, Σαμοθράκη, Λήμνος

15:09ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Πώς έγινε η τραγωδία, ο ρόλος του σερβιτόρου - Περιγραφές φρίκης από επιζώντες - Ποδοπατήθηκαν στις σκάλες, έσπαγαν παράθυρα για να σωθούν

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Παντρεύονται Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και Μαρία Σάκκαρη!

16:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απόλυτη ανατροπή από Αρναούτογλου - Από τα χιόνια στους... 18 βαθμούς σε λίγες ώρες

16:24ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Νέοι ισχυρισμοί για τα αίτια της φωτιάς - Για πυροτέχνημα μιλάει ο Ιταλός πρέσβης - «Άνθρωποι χωρίς μαλλιά ούρλιαζαν επειδή είχαν καεί», λέει μάρτυρας - 40 νεκροί, 100 τραυματίες

15:17ΚΟΣΜΟΣ

Κραν Μοντανά: Βίντεο ντοκουμέντο από την στιγμή που ξεκίνησε η φωτιά

11:43WHAT THE FACT

Ερεύνησαν την Ανταρκτική και βρήκαν 300 υποβρύχιες κατασκευές σε βάθος έως 4.000 μέτρων

09:54TRAVEL

Αυτό είναι το χωριό της Λάρισας που μοιάζει να αιωρείται ανάμεσα σε δύο κόσμους

14:25ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών - ΕΛ.ΑΣ.: Αν μπορείτε μην γυρίσετε Κυριακή - Οι εναλλακτικές οδοί και η επερχόμενη κακοκαιρία - Χάρτες

15:53ΚΟΣΜΟΣ

Φωτογραφίες και βίντεο του Newsbomb από το πρωτοχρονιάτικο πάρτι του Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ-α-Λάγκο

15:27ΕΛΛΑΔΑ

«Διαλύθηκε» το μπλόκο των αγροτών στα Πράσινα Φανάρια Θεσσαλονίκης - Τα επόμενα βήματα τους

12:54ΚΟΣΜΟΣ

Τα ανατριχιαστικά μηνύματα του ChatGPT - Πώς έστρεψε 56χρονο να δολοφονήσει τη μητέρα του

13:57ΚΟΣΜΟΣ

Ανταρκτική: Επιστήμονες τοποθέτησαν κάμερα σε πλάτη πιγκουίνου και κατέγραψαν την καθημερινότητα του - Δείτε το μαγευτικό βίντεο

23:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα θα μοιράσει στην κλήρωση της Πέμπτης

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή

14:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Έτεινε χείρα συναίνεσης στο ΠΑΣΟΚ για την πλήρωση τριών χηρευουσών θέσεων επικεφαλής Ανεξάρτητων Αρχών.

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

11:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπακτος: «Φάντασμα» η οικιακή βοηθός των νεκρών αδερφών με τη διαθήκη στα χέρια -Βρέθηκε μπουκάλι οινόπνευμα δίπλα στα πτώματα

12:46LIFESTYLE

86χρονος έσπρωχνε καρότσια σε σούπερ μάρκετ: Η εγγονή του πήρε την κατάσταση στα χέρια της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ