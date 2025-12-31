Ιράν: Ο «Tank Man» της Τεχεράνης - Ο μοναχικός διαδηλωτής απέναντι σε πάνοπλους αστυνομικούς

Μια φωτογραφία ενός μοναχικού διαδηλωτή που κάθεται προκλητικά στο δρόμο μπροστά από τις ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν εν μέσω μαινόμενων διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα έχει παραλληλιστεί με τη φωτογραφία του «Tank Man» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου το 1989.

Ένας Κινέζος στέκεται μόνος του για να εμποδίσει μια σειρά από άρματα μάχης που κατευθύνονται ανατολικά στη λεωφόρο Cangan του Πεκίνου, στην πλατεία Τιενανμέν. Ο άνδρας, που ζητούσε το τέλος της πρόσφατης βίας και της αιματοχυσίας εναντίον των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας, απομακρύνθηκε από τους παρευρισκόμενους και τα άρματα μάχης συνέχισαν την πορεία τους. Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν υπέρ της δημοκρατίας στην πλατεία Τιενανμέν. Εκατοντάδες έχασαν τη ζωή τους όταν η κυβέρνηση έστειλε στρατεύματα. (5 Ιουνίου 1989) AP/Jeff Widener

Η φωτογραφία, που έγινε viral και κοινοποιήθηκε και από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Iran International, δείχνει έναν γενναίο διαδηλωτή να κάθεται σε έναν δρόμο της Τεχεράνης σε μια προσπάθεια να εμποδίσει ένοπλους αστυνομικούς να προχωρήσουν.

Η εικόνα εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφότου η χώρα συγκλονίστηκε από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες των τελευταίων τριών ετών, οι οποίες ξεκίνησαν αφότου το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η εικόνα παραπέμπει στην εντυπωσιακή φωτογραφία του «Άνθρωπου-Τανκ», γνωστή και ως «Άγνωστος Επαναστάτης», που τραβήχτηκε το 1989 εν μέσω μαζικών φοιτητικών διαμαρτυριών .

Όπως και στην Κίνα το 1989, έτσι και οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία φοιτητών έχουν ξεσπάσει σε όλο το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα.

BREAKING, IRAN Tehran. Tue Dec 30



On day 3 of protests today, the brave people in Tehran at Al Yasin Bazaar are chanting:

"This is the final battle. Pahlavi is returning,"

and calling for shop closures.



The world can no longer deny what and who Iranians are…

3η ημέρα διαμαρτυριών στην Τεχεράνη στο παζάρι Al Yasin φωνάζουν: «Αυτή είναι η τελική μάχη. Ο Παχλεβί επιστρέφει» και ζητούν κλείσιμο καταστημάτων

Σύμφωνα με το Ilna, ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το εργατικό κίνημα του Ιράν, ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης, τα οποία είναι από τα πιο έγκριτα της χώρας, και στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην κεντρική πόλη Ισφαχάν.

Η φοιτητική δράση έλαβε χώρα μετά τις διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών τη Δευτέρα στο κέντρο της Τεχεράνης και μια ημέρα πριν από το προσωρινό κλείσιμο τραπεζών, σχολείων και επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα και στις περισσότερες επαρχίες για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του τσουχτερού κρύου καιρού.

A large group of protesters march at Tehran's Grand Bazaar on while chanting "Long Live The Shah"



They support Iranian Crown Prince



?? pic.twitter.com/umo4Fh8lkE — Visegrád 24 (@visegrad24) December 30, 2025

Μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών συνεχίζει την πορεία της στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης φωνάζοντας «Ζήτω ο Σάχης». Υποστηρίζουν τον Ιρανό Πρίγκιπα Διάδοχο

Αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν την Κυριακή στη μεγαλύτερη αγορά κινητής τηλεφωνίας της πόλης, προτού λάβουν διαστάσεις, αν και παρέμειναν περιορισμένες σε αριθμό και περιορισμένες στο κέντρο της Τεχεράνης.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν - ο οποίος έχει λιγότερες εξουσίες στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης του Ιράν από τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - συναντήθηκε με ηγέτες των εργατικών συνδικάτων την Τρίτη και κατέθεσε προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

«Ζήτησα από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τα νόμιμα αιτήματα των διαδηλωτών, συμμετέχοντας σε διάλογο με τους εκπροσώπους τους, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επιλύσει τα προβλήματα και να ενεργήσει υπεύθυνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας με τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αμπντολνάσερ Χεμμάτι.

Οι διακυμάνσεις των τιμών παραλύουν τις πωλήσεις ορισμένων εισαγόμενων αγαθών, με τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές να προτιμούν να αναβάλλουν τις συναλλαγές μέχρι να γίνουν πιο σαφείς οι προοπτικές.

Τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 52% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ των πολλών αυξήσεων τιμών, ιδίως των βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης.

Η οικονομία της χώρας, η οποία ήδη έχει πληγεί από δεκαετίες δυτικών κυρώσεων, δέχτηκε περαιτέρω πιέσεις αφότου τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν στα τέλη Σεπτεμβρίου τις διεθνείς κυρώσεις που συνδέονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και οι οποίες είχαν αρθεί πριν από 10 χρόνια.

Οι τρέχουσες διαμαρτυρίες κατά του υψηλού κόστους ζωής δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο των πανεθνικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν το 2022, μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini, η οποία συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας για τις γυναίκες.

Το 2019, ξέσπασαν διαμαρτυρίες στο Ιράν μετά την ανακοίνωση μιας απότομης αύξησης στις τιμές της βενζίνης. Οι αναταραχές εξαπλώθηκαν σε περίπου 100 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, και άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς.