Ιράν: Ο «Tank Man» της Τεχεράνης - Ο μοναχικός διαδηλωτής απέναντι σε πάνοπλους αστυνομικούς

«Φουντώνει» το κίνημα διαμαρτυρίας σε όλο το Ιράν εν μέσω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ιράν: Ο «Tank Man» της Τεχεράνης - Ο μοναχικός διαδηλωτής απέναντι σε πάνοπλους αστυνομικούς
ΚΟΣΜΟΣ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μια φωτογραφία ενός μοναχικού διαδηλωτή που κάθεται προκλητικά στο δρόμο μπροστά από τις ένοπλες δυνάμεις ασφαλείας στο Ιράν εν μέσω μαινόμενων διαμαρτυριών σε όλη τη χώρα έχει παραλληλιστεί με τη φωτογραφία του «Tank Man» κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου το 1989.

China 70 Years Mao to McDonalds

Ένας Κινέζος στέκεται μόνος του για να εμποδίσει μια σειρά από άρματα μάχης που κατευθύνονται ανατολικά στη λεωφόρο Cangan του Πεκίνου, στην πλατεία Τιενανμέν. Ο άνδρας, που ζητούσε το τέλος της πρόσφατης βίας και της αιματοχυσίας εναντίον των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας, απομακρύνθηκε από τους παρευρισκόμενους και τα άρματα μάχης συνέχισαν την πορεία τους. Χιλιάδες φοιτητές διαδήλωσαν υπέρ της δημοκρατίας στην πλατεία Τιενανμέν. Εκατοντάδες έχασαν τη ζωή τους όταν η κυβέρνηση έστειλε στρατεύματα. (5 Ιουνίου 1989)

AP/Jeff Widener

Η φωτογραφία, που έγινε viral και κοινοποιήθηκε και από τον ραδιοτηλεοπτικό φορέα Iran International, δείχνει έναν γενναίο διαδηλωτή να κάθεται σε έναν δρόμο της Τεχεράνης σε μια προσπάθεια να εμποδίσει ένοπλους αστυνομικούς να προχωρήσουν.

Η εικόνα εμφανίστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφότου η χώρα συγκλονίστηκε από τις μεγαλύτερες διαμαρτυρίες των τελευταίων τριών ετών, οι οποίες ξεκίνησαν αφότου το ιρανικό ριάλ υποχώρησε σε ιστορικό χαμηλό έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Η εικόνα παραπέμπει στην εντυπωσιακή φωτογραφία του «Άνθρωπου-Τανκ», γνωστή και ως «Άγνωστος Επαναστάτης», που τραβήχτηκε το 1989 εν μέσω μαζικών φοιτητικών διαμαρτυριών .

Όπως και στην Κίνα το 1989, έτσι και οι διαμαρτυρίες υπό την ηγεσία φοιτητών έχουν ξεσπάσει σε όλο το Ιράν τις τελευταίες ημέρες, εν μέσω επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στη χώρα.

3η ημέρα διαμαρτυριών στην Τεχεράνη στο παζάρι Al Yasin φωνάζουν: «Αυτή είναι η τελική μάχη. Ο Παχλεβί επιστρέφει» και ζητούν κλείσιμο καταστημάτων

Σύμφωνα με το Ilna, ένα πρακτορείο ειδήσεων που συνδέεται με το εργατικό κίνημα του Ιράν, ξέσπασαν διαμαρτυρίες σε επτά πανεπιστήμια της Τεχεράνης, τα οποία είναι από τα πιο έγκριτα της χώρας, και στο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην κεντρική πόλη Ισφαχάν.

Η φοιτητική δράση έλαβε χώρα μετά τις διαμαρτυρίες των καταστηματαρχών τη Δευτέρα στο κέντρο της Τεχεράνης και μια ημέρα πριν από το προσωρινό κλείσιμο τραπεζών, σχολείων και επιχειρήσεων στην πρωτεύουσα και στις περισσότερες επαρχίες για εξοικονόμηση ενέργειας κατά τη διάρκεια του τσουχτερού κρύου καιρού.

Μια μεγάλη ομάδα διαδηλωτών συνεχίζει την πορεία της στο Μεγάλο Παζάρι της Τεχεράνης φωνάζοντας «Ζήτω ο Σάχης». Υποστηρίζουν τον Ιρανό Πρίγκιπα Διάδοχο

Αυθόρμητες διαδηλώσεις ξέσπασαν την Κυριακή στη μεγαλύτερη αγορά κινητής τηλεφωνίας της πόλης, προτού λάβουν διαστάσεις, αν και παρέμειναν περιορισμένες σε αριθμό και περιορισμένες στο κέντρο της Τεχεράνης.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν - ο οποίος έχει λιγότερες εξουσίες στο πλαίσιο του συστήματος διακυβέρνησης του Ιράν από τον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ - συναντήθηκε με ηγέτες των εργατικών συνδικάτων την Τρίτη και κατέθεσε προτάσεις για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης.

«Ζήτησα από τον υπουργό Εσωτερικών να ακούσει τα νόμιμα αιτήματα των διαδηλωτών, συμμετέχοντας σε διάλογο με τους εκπροσώπους τους, ώστε η κυβέρνηση να μπορέσει να κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να επιλύσει τα προβλήματα και να ενεργήσει υπεύθυνα», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Τη Δευτέρα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αντικατάσταση του διοικητή της κεντρικής τράπεζας με τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Αμπντολνάσερ Χεμμάτι.

Οι διακυμάνσεις των τιμών παραλύουν τις πωλήσεις ορισμένων εισαγόμενων αγαθών, με τόσο τους πωλητές όσο και τους αγοραστές να προτιμούν να αναβάλλουν τις συναλλαγές μέχρι να γίνουν πιο σαφείς οι προοπτικές.

Τον Δεκέμβριο, ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 52% σε ετήσια βάση, σύμφωνα με επίσημα στατιστικά στοιχεία. Ωστόσο, αυτό το ποσοστό εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ των πολλών αυξήσεων τιμών, ιδίως των βασικών αγαθών πρώτης ανάγκης.

Η οικονομία της χώρας, η οποία ήδη έχει πληγεί από δεκαετίες δυτικών κυρώσεων, δέχτηκε περαιτέρω πιέσεις αφότου τα Ηνωμένα Έθνη επανέφεραν στα τέλη Σεπτεμβρίου τις διεθνείς κυρώσεις που συνδέονταν με το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας και οι οποίες είχαν αρθεί πριν από 10 χρόνια.

Οι τρέχουσες διαμαρτυρίες κατά του υψηλού κόστους ζωής δεν έχουν φτάσει στο επίπεδο των πανεθνικών διαδηλώσεων που συγκλόνισαν το Ιράν το 2022, μετά τον θάνατο της 22χρονης Mahsa Amini, η οποία συνελήφθη για φερόμενη παραβίαση του αυστηρού ενδυματολογικού κώδικα της χώρας για τις γυναίκες.

Το 2019, ξέσπασαν διαμαρτυρίες στο Ιράν μετά την ανακοίνωση μιας απότομης αύξησης στις τιμές της βενζίνης. Οι αναταραχές εξαπλώθηκαν σε περίπου 100 πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, και άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:23ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Οι μάχες σε Premier League και Euroleague με σούπερ promos* από το Πάμε Στοίχημα

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός – meteo.gr: Πώς θα κάνουμε αλλαγή του χρόνου

11:02ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δημογλίδου: Στο Μαρτίνο το μόνο κλειστό σημείο από τα αγροτικά μπλόκα

10:57ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατάκες «φωτιά» από Ηλιόπουλο: «Αν ο Ολυμπιακός έχει παράπονα από τη διαιτησία, η ΑΕΚ πρέπει να βγει με τις σημαίες στο Σύνταγμα»

10:53ΥΓΕΙΑ

Χαμηλές θερμοκρασίες και ψύχος: Ανοικτές οι δομές για άστεγους και εξαρτημένους στην Αττική

10:50LIFESTYLE

Αποκαλύψεις της βασίλισσας Καμίλα - «Έβγαλα το παπούτσι και τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα»

10:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα στον Κωνσταντίνο Τασούλα

10:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: «Προσήλωση όλων στη διασφάλιση της εθνικής μας ασφάλειας και κυριαρχίας»

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

10:27WHAT THE FACT

Τα 4 λάθη με τον φούρνο μικροκυμάτων - Τι δεν πρέπει ποτέ να κάνετε

10:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Τρέλα» δίχως τέλος και νέο sold out – Κατάμεστο και με Αρμάνι το «T-Center»

10:17ΚΟΣΜΟΣ

Μελ Γκίμπσον: Διαζύγιο μετά από 9 χρόνια με την Ρόζαλιντ Ρος

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Tank Man» της Τεχεράνης - Μοναχικός διαδηλωτής απέναντι σε πάνοπλους αστυνομικούς

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Τόμας Έντισον: Όταν ο «πατέρας» του ηλεκτρισμού στόλισε για πρώτη φορά το χριστουγεννιάτικο δέντρο με λαμπιόνια

09:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές: Ο Άρης κάνει δικό του τον Χόνγκλα – Συμφώνησε με τη Γρανάδα

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βυτιοφόρο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή της κυκλοφορίας

09:56ΕΛΛΑΔΑ

Πώς θα κινηθούν μετρό, λεωφορεία και τραμ την παραμονή πρωτοχρονιάς - Τα τελευταία δρομολόγια

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Σμαραγδής: Υπάρχει πρόταση από το Άγιον Όρος για αγιοκατάταξη του Καποδίστρια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 20χρονη κοπέλα κατήγγειλε βιασμό από δύο άτομα σε δομή φιλοξενίας

06:45ΕΛΛΑΔΑ

Το «ρωσικό ψύχος» έφτασε: Πού θα χιονίσει σήμερα και αύριο - Τι θα συμβεί το Σαββατοκύριακο

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

10:09ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ηλίας Κασιδιάρης πήρε άδεια από τη φυλακή και επισκέφτηκε μπλόκο αγροτών

09:57ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε βυτιοφόρο στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Σερρών – Εκρήξεις και διακοπή της κυκλοφορίας

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

09:22ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

«Τραβήξτε την πρίζα, δείχνουν σημάδια αυτοσυντήρησης» – Η δραματική προειδοποίηση του «νονού» της τεχνητής νοημοσύνης

09:07ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: 63χρονος πήγε να βοηθήσει γυναίκα να παρκάρει και εγκλωβίστηκε ο λαιμός του στην πόρτα - Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

06:56ΕΛΛΑΔΑ

Αυξήσεις στα διόδια από 1η Ιανουαρίου - Πού αλλάζουν οι τιμές

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Ελένης Παπαδοπούλου: Οι μαρτυρίες και οι αποκαλύψεις συγγενών και γειτόνων στο «Τούνελ» που «καίνε» τον γιό της - Τι είπε στην Αγγελική Νικολούλη πριν συλληφθεί

08:35ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Γιατί ο Τραμπ πέταξε έξω τον Επστάιν από το σπα του Μαρ-α-Λάγκο

11:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο έως 2.500 ευρώ σε ασυνεπείς δημοσίους υπαλλήλους - Ποιοι «κινδυνεύουν»

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Νεβάδα: Αυτοκίνητο… απογειώνεται και η οδηγός εκτινάσσεται σε πισίνα: Σώθηκε από θαύμα – Δείτε βίντεο

10:50LIFESTYLE

Αποκαλύψεις της βασίλισσας Καμίλα - «Έβγαλα το παπούτσι και τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα»

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Θριαμβολογεί η Τουρκία μετά τις δηλώσεις Τραμπ για τα F-35 - Δύο «αγκάθια» υπενθυμίζει η Αθήνα

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ