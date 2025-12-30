Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, ενώ απέναντί του στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα

Newsbomb

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη
Χ
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ένα βίντεο που δείχνει έναν άνδρα καθισμένο στη μέση ενός δρόμου της Τεχεράνης, έχοντας απέναντι του αστυνομικούς με μοτοσικλέτες, κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των τελευταίων ημερών, αναμεταδίδεται σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης και πολλοί από τους χρήστες βλέπουν σε αυτό μια «ιρανική Τιενανμέν».

Καθισμένος οκλαδόν, ο άνδρας αυτός παραμένει ακίνητος, με το κεφάλι σκυμμένο, μέχρι που καλύπτει το πρόσωπό του με τη μπλούζα του την ώρα που πίσω του ένα πλήθος τρέχει να απομακρυνθεί από το νέφος των δακρυγόνων. Απέναντί του, στέκουν περισσότεροι από 20 αστυνομικοί με μοτοσικλέτες, με κράνη και ντυμένοι στα μαύρα.

Τα πλάνα, που αναμεταδόθηκαν κυρίως εκτός του Ιράν, θυμίζουν σε ορισμένους χρήστες τις εικόνες από τον άνδρα που στεκόταν μόνος απέναντι σε μια φάλαγγα τεθωρακισμένων στην πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου όταν κατεστάλη το κίνημα του Ιουνίου του 1989 που ζητούσε δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις.

tank man tienamen

Η φωτογραφία «Tank Man» έχει γίνει σύμβολο για τις διαδηλώσεις - και την αιματηρή καταστολή τους - στο Πεκίνο το 1989.

AP/Jeff Widener

Σύμφωνα με την επαλήθευση που έκανε το Γαλλικό Πρακτορείο, το βίντεο αναρτήθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 15.30 (ώρα Ελλάδας), κατά τη δεύτερη ημέρα των διαδηλώσεων σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ακρίβεια. Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από τη μεγαλύτερη αγορά κινητών τηλεφώνων της Τεχεράνης. Το AFP επιβεβαίωσε ότι το βίντεο τραβήχτηκε στη λεωφόρο Τζουμχουρί, στο κέντρο της Τεχεράνης, κοντά στο εμπορικό κέντρο Σαρσού.

Το βίντεο και φωτογραφίες της σκηνής έχουν συγκεντρώσει χιλιάδες “like”, κυρίως στο Instagram.

Τα πλάνα χρησιμοποιήθηκαν επίσης από πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης για να εικονογραφήσουν αυτές τις αυθόρμητες κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για τον καλπάζοντα υπερπληθωρισμό και την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
21:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκαν επιπλέον 8,9 εκατ ευρώ για επιστροφή ενοικίου σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

21:27ΚΟΣΜΟΣ

Πεσκόφ: «Δεν χρειάζονται αποδείξεις» για την επίθεση του Κιέβου σε κατοικία του Πούτιν

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Ακυρώθηκαν 61 πτήσεις λόγω καιρικών συνθηκών

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

21:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Αταμάν: Ξεκαθάρισε την κατάσταση των Σλούκα, Όσμαν και Φαρίντ ενόψει Ολυμπιακού

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

20:42ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Τροχαίο ατύχημα μεταξύ φορτηγού και μοτοσικλέτας στην πόλη - Στο νοσοκομείο ο δικυκλιστής

20:32ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Θα αλλάξουν χρόνο στα μπλόκα - Διευκολύνσεις για τους ταξιδιώτες - Κρίσιμη πανελλαδική σύσκεψη την Κυριακή

20:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς: Πότε επιστρέφει με νέα επεισόδια η σειρά του MEGA

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Τι αλλάζει από την 1η Ιανουαρίου 2026 στα διόδια της Εγνατίας Οδού - Αναλυτικά οι νέες τιμές των διοδίων

20:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρούσι - Παναθηναϊκός AKTOR 89-99: Νίκησε στο ρελαντί και φορτσάρει για τον Ολυμπιακό

20:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με τρία αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη - Ένας τραυματίας (Βίντεο)

20:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χειροπέδες σε αλλοδαπή για κλοπές σε βάρος ανθρώπων με κινητικές και νοητικές αναπηρίες - Προσποιούνταν την οικιακή βοηθό

19:56ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Συνελήφθη 29χρονος Σύρος που σχεδίαζε επιθέσεις στην Ευρώπη «γύρω στα Χριστούγεννα» - Πιστεύεται ότι είναι μέλος του ISIS

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

19:48ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Με ταχύτητα «ρεκόρ» αυξήθηκαν οι ρωσικές απώλειες στην Ουκρανία εν μέσω της πίεσης Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Σεσίλια Χιμένεθ: Πέθανε η γιαγιά που είχε κάνει συντήρηση «α λα μίστερ Μπιν» στην εικόνα του Χριστού

19:27ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο στη Στοκχόλμη - Τουλάχιστον 10 τραυματίες

19:27ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Με αναφορά στον Τραμπ το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα της πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:07LIFESTYLE

Μαζωνάκης: Νέα μαρτυρία-κλειδί για τις σχέσεις του τραγουδιστή με τον Στέφανο Παπαδόπουλο

16:37ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία - Ανησυχία των επιστημόνων για τη συμπεριφορά του ωκεανού: «Δεν ξέρω καν αν η λέξη «εκπληκτικό» είναι η σωστή»

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 35 της η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, συγγραφέας και εγγονή του Τζον Κένεντι

17:12ΚΑΙΡΟΣ

«Θα ξυρίζουν οι βοριάδες, πασπάλες χιονιού μέχρι τη θάλασσα» - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια για το επόμενο διήμερο

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Περιπετειώδεις οι διακοπές για ζευγάρι στις Σποράδες - Θα περνούσαν μαζί τις διακοπές των Χριστουγέννων αλλά κατέληξαν στα δικαστήρια

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Αρχίζει η μεγάλη εισβολή ψύχους στην Ευρώπη - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκαλύφθηκε ο ετήσιος μισθός του για το 2025

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Βρέθηκε χειρόγραφο σημείωμα του εξαφανισμένου διοικητή της Πυροσβεστικής - «Σας αγαπώ όλους»

21:00ΚΟΣΜΟΣ

Η «ιρανική Τιενανμέν» - Viral βίντεο διαδηλωτή απέναντι σε αστυνομικούς στην Τεχεράνη

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Το γερμανικό Ριφιφί: Άδειασαν θυρίδες και έφυγαν με λεία 30 εκατομμύρια ευρώ στο Γκελζενκίρχεν

20:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι φορολογικές υποχρεώσεις που λήγουν έως 31 Δεκεμβρίου - Τι πρέπει να κάνετε άμεσα για να αποφύγετε πρόστιμα το 2026

10:26ΑΠΟΨΕΙΣ

Ρε αγρότες, εμάς βρήκατε;

14:29ΚΟΣΜΟΣ

Ο viral μισθός ενός πιλότου - Το απίστευτο ποσό για 20 ώρες εργασίας την εβδομάδα

07:25ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Apple εξέδωσε προειδοποίηση προς όλους τους χρήστες iPhone για «εξαιρετικά εξελιγμένη επίθεση»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Η Κίνα «έδειξε» πώς θα επιτεθεί στην Ταϊβάν με σμήνη μελισσών-drones και στρατιώτες-ρομπότ: Το βίντεο AI που δημοσίευσε ο στρατός

11:48WHAT THE FACT

Κάτι χτύπησε τη Σελήνη στη μέση της νύχτας και ένα τηλεσκόπιο το κατέγραψε εντελώς τυχαία

16:17ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ραγδαία αύξηση 210% στις ηλεκτρονικές απάτες - «Πλέον την πατάνε και οι προσεκτικοί χρήστες» - Πώς θα προστατευθούμε

10:44ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία σε χριστουγεννιάτικο γεύμα: Νεκρές μητέρα και 15χρονη κόρη από δηλητηριασμένο γεύμα

08:01ΚΟΣΜΟΣ

Το ορφανό γατάκι που λέει «ευχαριστώ» κάθε μέρα και συγκινεί όλο το διαδίκτυο

12:34ΕΛΛΑΔΑ

Finos Film: Γέλιο μέχρι δακρύων από την ανασκόπηση του 2025 - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ