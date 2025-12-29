Σκληρή απάντηση Τεχεράνης στις δηλώσεις Τραμπ για «πράσινο φως» στο Ισραήλ για νέα επίθεση

Σκληρή απάντηση, μέσω κορυφαίου συμβούλου του ανώτατου ηγέτη, έστειλε η Τεχεράνη σε ΗΠΑ και Ισραήλ για τις δηλώσεις Τραμπ ότι θα δώσει το «πράσινο φως» για νέα επίθεση του Τελ Αβίβ κατά του Ιράν, εάν αυτή συνεχίσει τα πυρηνικά και πυραυλικά της προγράμματα.

Ο Αλί Σαμκάνι, κορυφαίος σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ, απάντησε στη δήλωση του Αμερικανού προέδρου, γράφοντας σε ανάρτηση στο Χ (Twitter) ότι «η πυραυλική ικανότητα και η άμυνα του Ιράν δεν μπορούν να περιοριστούν ούτε εξαρτώνται από άδειες»

«Οποιαδήποτε επιθετική ενέργεια θα αντιμετωπίσει άμεση σκληρή αντίδραση, πέρα από κάθε φαντασία των σχεδιαστών της», πρόσθεσε.

Under Iran’s defense doctrine, responses are set before threats materialize. Iran’s ‌#Missile_Capability⁩ and defense are not containable or permission-based. Any aggression will face an immediate ‌#Harsh_Response⁩ beyond its planners’ imagination. — علی شمخانی (@alishamkhani_ir) December 29, 2025

Κατά την υποδοχή του Ισραηλινού πρωθυπουργού στο Μαρ-α-Λάγκο, την πολυτελή κατοικία του στο Μαϊάμι, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε ερώτηση δημοσιογράφου αν θα «υποστήριζε μία νέα επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, αν αυτό συνεχίσει την κατασκευή βαλλιστικών πυραύλων και πυρηνικών όπλων».

Ο Αμερικανός πρόεδρος έδωσε δύο απαντήσεις:

«Για τους πυραύλους: Ναι. Για τα πυρηνικά: Γρήγορα».

President Donald Trump has just officially given Israel the green light to hit Iran if they dare to continue developing ballistic missiles and nuclear weapons, which they are indeed doing right now.



As I said, war is inevitable, and it’s coming.



pic.twitter.com/naeclzernT — Vivid.?? (@VividProwess) December 29, 2025

Διαβάστε επίσης