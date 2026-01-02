«Είμαι η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ», ισχυρίζεται Τουρκάλα - Οι ημερομηνίες, η υιοθεσία και το τεστ DNA

Η Necla Özmen, που διαμένει στην Άγκυρα, κατέθεσε αγωγή στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Άγκυρας, ισχυριζόμενη ότι πατέρας της είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Necla Özmen, που διαμένει στην Άγκυρα, κατέθεσε αγωγή στο 27ο Οικογενειακό Δικαστήριο της Άγκυρας, ισχυριζόμενη ότι πατέρας της είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Η Özmen ζήτησε από τον Τραμπ να κάνει τεστ DNA για να διαπιστωθεί η πραγματική πατρότητά του. Ενώ η αγωγή απορρίφθηκε, η Özmen άσκησε έφεση στο εφετείο. Η Özmen δήλωσε: «Θέλω να τον γνωρίσω ως οικογένεια. Θέλω αυτός και τα αδέλφια μου να με στηρίξουν. Θέλω να με δεχτεί στην οικογένειά του».

Το χρονικό της υπόθεσης

Η Νετζλά Οζμέν , μια 55χρονη Τουρκάλα, είναι πεπεισμένη ότι είναι κόρη του Ντόναλντ Τραμπ και έχει ξεκινήσει μια νομική μάχη για να το αποδείξει. Η ιστορία της κυκλοφορεί στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης εδώ και αρκετό καιρό και τώρα γίνεται πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο. «Όταν είδαμε τον Τραμπ στις ειδήσεις, η γυναίκα που με μεγάλωσε, η Σατί, μου τον υπέδειξε και μου είπε: "Αυτός ο άντρας είναι ο πατέρας σου"», είπε σε μια συνέντευξη. Έτσι, η Οζμέν αποφάσισε να φτάσει στην ουσία του ζητήματος, ξεκινώντας μια νομική μάχη μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας με έναν στόχο: να αποκαλύψει την αλήθεια.

Αμέσως μετά την αποκάλυψη της Σάτι, η Νετζλά Οζμέν επιχείρησε να ενώσει τις πολλές αποσπασματικές αφηγήσεις της παιδικής της ηλικίας και της υιοθεσίας της . Σύμφωνα με την αναπαράστασή της, η βιολογική της μητέρα είναι μια Αμερικανίδα πολίτης ονόματι Σοφία, η οποία φέρεται να είχε παράνομη σχέση με τον Τραμπ το 1970, τη χρονιά γέννησής της. Η γυναίκα στη συνέχεια εμπιστεύτηκε τη νεογέννητη κόρη τους σε ένα ζευγάρι Τούρκων, δηλαδή έναν άνδρα που εργαζόταν για το ΝΑΤΟ και τη σύζυγό του, η οποία είχε πρόσφατα αποβάλει.

Το τεστ DNA

Η Οζμέν προσέφυγε στο δικαστήριο της Άγκυρας για να διαπιστώσει εάν ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ο πατέρας της, αλλά το αίτημά της απορρίφθηκε από το δικαστήριο, για ανεπαρκή αποδεικτικά στοιχεία . Η 55χρονη Τουρκαλβανίδα, ωστόσο, δεν έχει πρόθεση να τα παρατήσει και εξήγησε ότι έχει ασκήσει έφεση. Επιπλέον, έχει επίσης υποβάλει αιτήματα στην Αμερικανική Πρεσβεία στην Τουρκία και σε αμερικανικά δικαστήρια ζητώντας εξέταση DNA .

Η ελπίδα για μια συνάντηση στον Λευκό Οίκο

«Δεν θέλω να του δημιουργήσω κανένα πρόβλημα, εν γνώσει μου ή εν αγνοία μου. Θέλω απλώς να μάθω αν είναι ο πατέρας μου», εξήγησε η γυναίκα, μιλώντας για τον Ντόναλντ Τραμπ. Εν αναμονή οποιασδήποτε επιβεβαίωσης, για την οποία δεν υπάρχουν νέα προς το παρόν, η γυναίκα εξέφρασε την ελπίδα να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο: «Νομίζω ότι είναι καλός πατέρας. Νομίζω ότι δεν θα με απορρίψει».

Διαβάστε επίσης