Απάντηση Ιράν σε Τραμπ: Η παρέμβαση των ΗΠΑ στο εσωτερικό πρόβλημα ισοδυναμεί με χάος

Οι εντεινόμενες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας στο Ιράν υπό το βάρος της δεινής οικονομικής κατάστασης, και οι προσπάθειες καταστολής τους από τις δυνάμεις ασφαλείας του καθεστώς, προκάλεσαν την προειδοποίηση του Αμερικανού Προέδρου για παρέμβαση αν υπάρξει νεκρός ειρηνικός διαδηλωτής.

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής σε βίαια επεισόδια γύρω από τις διαδηλώσεις, τα οποία πυροδοτήθηκαν εν μέρει από την κατάρρευση του ιρανικού νομίσματος ριάλ.

«Είμαστε κλειδωμένοι, φορτωμένοι και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», έγραψε ο Τραμπ, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Λίγο αργότερα απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ έδωσε λίγο αργότερα ο Αλί Λαριτζανί, πρώην πρόεδρος του κοινοβουλίου και γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, ο οποίος ισχυρίστηκε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X ότι το Ισραήλ και οι ΗΠΑ υποδαυλίζουν τις διαδηλώσεις.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η παρέμβαση των ΗΠΑ στο εσωτερικό πρόβλημα ισοδυναμεί με χάος σε ολόκληρη την περιοχή και την καταστροφή των αμερικανικών συμφερόντων», έγραψε ο Λαριτζανί στο X, το οποίο μπλοκάρει η ιρανική κυβέρνηση.

«Ο λαός των ΗΠΑ θα πρέπει να γνωρίζει ότι ο Τραμπ ξεκίνησε τον τυχοδιωκτισμό. Θα πρέπει να φροντίσουν τους δικούς τους στρατιώτες».

Τα σχόλια του Λαριτζανί πιθανότατα αναφέρονταν στο ευρύ στρατιωτικό αποτύπωμα των ΗΠΑ στην περιοχή. Τον Ιούνιο, το Ιράν επιτέθηκε στην αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ μετά τα αμερικανικά πλήγματα σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου του Ισραήλ με το Ιράν.

Ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του Ανώτατου Ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος προηγουμένως ήταν γραμματέας του συμβουλίου για χρόνια, προειδοποίησε ότι «κάθε παρεμβατική παρέμβαση που πλησιάζει πολύ την ασφάλεια του Ιράν θα κοπεί».

«Ο λαός του Ιράν γνωρίζει πολύ καλά την εμπειρία της «διάσωσης» από τους Αμερικανούς: από το Ιράκ και το Αφγανιστάν μέχρι τη Γάζα», πρόσθεσε στο X.