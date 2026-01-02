Ποιος φοβάται τη Μελάνια - Αυστηρές συστάσεις σε υποψήφιες «νύφες» που φωτογράφιζαν κρυφά τον γιο τη

Το λαμπερό πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του προεδρικού ζεύγους των ΗΠΑ στο Μαρ α Λάγκο, βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής, με τη Μελάνια Τραμπ να κάνει μία εκθαμβωτική εμφάνιση δίπλα στο πλευρό του συζύγου της.

Στο παρασκήνιο ωστόσο η Πρώτη Κυρία έδειξε τα δόντια της στις επίδοξες «νύφες» της, όταν ανακάλυψε ότι τραβούσαν κρυφά φωτογραφίες τον 19χρονο γιο της Μπάρον.

Ο νεαρός φωτογραφήθηκε στο πλευρό του πατέρα του στο Mar-a-Lago.

Τα μοντέλα Valeria Sokolova και Abla Sofy φωτογράφισαν τον μοναχογιό του προέδρου και της πρώτης κυρίας, ενώ ο Μπάρον γιόρταζε με την οικογένειά του.

Ωστόσο, πηγές φέρονται να έχουν δηλώσει στον αρθρογράφο κουτσομπολίστικων σχολίων Ρομπ Σούτερ ότι οι επισκέπτες απειλήθηκαν με ακύρωση της συνδρομής τους, αφού πιάστηκαν να φωτογραφίζουν τον έφηβο.

Κρατώντας τη Μελάνια από το χέρι η είσοδος Τραμπ AP

«Η Μελάνια ξεκαθάρισε ότι η ιδιωτικότητα του Μπάρον δεν είναι διαπραγματεύσιμη», φέρεται να είπε μια πηγή. «Όποιος πιανόταν να βιντεοσκοπεί ή να βγάζει φωτογραφίες θα αντιμετώπιζε άμεσες συνέπειες, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής απαγόρευσης από το κλαμπ».

«Το μήνυμα ήταν σαφές: καμία κάμερα, καμία διαρροή», είπε μια άλλη πηγή στο Shuter. «Οι ιδιωτικές οικογενειακές στιγμές παραμένουν ιδιωτικές».

Όσοι παρευρέθηκαν στον εορτασμό της παραμονής της Πρωτοχρονιάς είπαν ότι ο Μπάρον ακολουθούσε στενά τον πατέρα του στην τραπεζαρία και μίλησε ελάχιστα όλη τη νύχτα.

«Ήταν ήσυχος, πολύ συγκρατημένος, φορώντας το συνηθισμένο του μπλε κοστούμι, σχεδόν αντιγράφοντας τον Ντόναλντ», είπε ένας άνθρωπος που βρισκόταν μέσα, σύμφωνα με το Shuter.

Ο Μπάρον έχει διατηρήσει χαμηλό προφίλ από τότε που ο πατέρας του ανέλαβε τα καθήκοντά του για δεύτερη φορά και απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό από τη δημοσιότητα αφότου έφυγε από την κύρια πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης για το φθινοπωρινό εξάμηνο του 2025.

Τελευταία φορά που εθεάθη στο πλευρό του πατέρα του ήταν όταν ο Τραμπ ανέλαβε τα καθήκοντά του τον περασμένο Ιανουάριο.

