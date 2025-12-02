O παραμυθένιος στολισμός του Λευκού Οίκου με την «υπογραφή» της Μελάνια Τραμπ – Δείτε εικόνες

Η Μελάνια Τραμπ παρουσίασε τον εφετινό χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου και το θέμα της είναι «Το σπίτι είναι εκεί όπου βρίσκεται η καρδιά σου».

Ο στολισμός της αποτίει επίσης φόρο τιμής στα 250 χρόνια από την υπογραφή της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας το 1776 και την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Λόγω της κατεδάφισης της Ανατολικής Πτέρυγας εφέτος, το επίσημο χριστουγεννιάτικο δέντρο του Λευκού Οίκου, που εκτίθεται πάντα στο Μπλε Δωμάτιο, τιμά επίσης τις οικογένειες που έχασαν κάποιο μέλος κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας.

Το δέντρο βρισκόταν συνήθως στην Ανατολική Πτέρυγα και ήταν το πρώτο που έβλεπαν οι επισκέπτες περνώντας από εκείνες τις πόρτες, αλλά το κτήριο και ο καλυμμένος διάδρομος που το συνέδεε με τον Λευκό Οίκο, κατεδαφίστηκαν τον Οκτώβριο στο πλαίσιο του σχεδίου της κυβέρνησης για την ανέγερση μίας μεγάλης αίθουσας χορού.

Η Ανατολική Αίθουσα είναι στολισμένη σε πατριωτικό κόκκινο, λευκό και μπλε και με εθνικά σύμβολα, συμπεριλαμβανομένων χρυσών αετών στην κορυφή των δέντρων, για να τιμηθεί ο επικείμενος εορτασμός America250. Τα δέντρα είναι, επίσης, διακοσμημένα με αστέρια, τριαντάφυλλα και φύλλα βελανιδιάς.

O παραμυθένιος στολισμός του Λευκού Οίκου με την «υπογραφή» της Μελάνια Τραμπ GETTY.

«Τα Χριστούγεννα είναι περίοδος για να γιορτάσουμε όσα κάνουν τις Ηνωμένες Πολιτείες ξεχωριστές και ότι, ενώ κάθε σπίτι έχει τις δικές του παραδόσεις, κοινές αξίες ενώνουν τους Αμερικανούς. Σε κάθε κοινότητα μάς ανυψώνουν απλές πράξεις καλοσύνης που αντανακλούν το διαρκές αμερικανικό πνεύμα γενναιοδωρίας, πατριωτισμού και ευγνωμοσύνης. Αυτές οι στιγμές μάς θυμίζουν ότι η καρδιά της Αμερικής είναι δυνατή και ότι το σπίτι είναι εκεί όπου προστάζει η καρδιά μας», τονίζεται σε ανακοίνωση του Λευκού Οίκου.

Η Πρώτη Κυρία επέλεξε κάθε λεπτομέρεια του στολισμού, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο. Ο προγραμματισμός για τις γιορτές εκκινεί μήνες νωρίτερα.

Οι δημόσιες ξεναγήσεις στον Λευκό Οίκο είχαν σταματήσει πριν από μερικούς μήνες λόγω της κατασκευής της αίθουσας χορού, αλλά πρόκειται να αρχίσουν ξανά σήμερα (02/12), με περιορισμένη ξενάγηση στον Κρατικό Όροφο. Ο Κρατικός Όροφος περιλαμβάνει την Ανατολική Αίθουσα, το Πράσινο, το Μπλε και το Κόκκινο Δωμάτιο, την Κρατική Τραπεζαρία, τον Κεντρικό Διάδρομο και το Μεγάλο Φουαγιέ.

Πορτραίτο του Αβραάμ Λίνκολν στην Κρατική Τραπεζαρία, κατά τη διάρκεια της προκαταρκτικής ξενάγησης στον χριστουγεννιάτικο στολισμό του Λευκού Οίκου. GETTY.

Δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες επισκέπτονται τον Λευκό Οίκο για ξεναγήσεις, δεξιώσεις και εκδηλώσεις αυτόν τον μήνα. Οι επισκέπτες θα εισέρχονται πλέον από την πόρτα του Βόρειου Προπύλου στην οδό Πενσιλβάνια, χρησιμοποιώντας έναν νέο, ημιμόνιμο διάδρομο και είσοδο.

Η Βιβλιοθήκη και τα Δωμάτια Βερμέιγ και Πορσελάνης στο ισόγειο αφαιρέθηκαν από τη νέα διαδρομή λόγω των εργασιών.

Μικρός «στρατός» εθελοντών και άλλων βοηθών στόλισαν το Εκτελεστικό Μέγαρο χρησιμοποιώντας 75 στεφάνια, 51 χριστουγεννιάτικα δέντρα, πάνω από 200 πόδια γιρλάντας, πάνω από 2.000 σειρές φώτων, περισσότερα από 7.500 μέτρα κορδέλας, περισσότερα από 2.800 χρυσά αστέρια, 10.000 πεταλούδες και 120 λίμπρες (54 κιλά) ζαχαρόπιτας.

Το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς έλαβε χώρα αφότου οι Τραμπ αναχώρησαν για την κατοικία στο Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. την 25η Νοεμβρίου, για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Επέστρεψαν στον Λευκό Οίκο την Κυριακή.

Το Πράσινο Δωμάτιο γιορτάζει την οικογενειακή διασκέδαση, με πορτρέτα του πρώτου και του νυν προέδρου, Τζορτζ Ουάσινγκτον και Ντόναλντ Τραμπ αντίστοιχα, καθένα από τα οποία έχει κατασκευαστεί με περισσότερα από 6.000 κομμάτια παζλ LEGO.

Πορτραίτο του Ντόναλντ Τραμπ, φτιαγμένο από LEGO, στο Πράσινο Δωμάτιο, του Λευκού Οίκου. GETTY.

Χιλιάδες πεταλούδες στολίζουν το Κόκκινο Δωμάτιο και το δέντρο του, σε μία γιορτή αφιερωμένη στους νέους και ως φόρο τιμής στην πρωτοβουλία Fostering the Future της Μελάνια Τραμπ, που αποτελεί μέρος της παιδοκεντρικής πρωτοβουλίας Be Best για τη στήριξη ανθρώπων που έχουν ανατραφεί σε ανάδοχες οικογένειες.

Τα στεφάνια της Πρώτης Κυρίας με κόκκινους φιόγκους κοσμούν τα εξωτερικά παράθυρα του Λευκού Οίκου.

Κατά την πρώτη κυβέρνηση Τραμπ, η Μελάνια είχε ηχογραφηθεί κρυφά το 2018 να παραπονιέται, μεταξύ άλλων, για την εκτέλεση των παραδοσιακών καθηκόντων της Πρώτης Κυρίας, όπως η προετοιμασία για τα Χριστούγεννα. Τις ηχογραφήσεις έκανε η Στέφανι Γουίνστον Γουόλκοφ, πρώην φίλη και ανώτερη σύμβουλος, η οποία αργότερα έγραψε βιβλίο για τη σχέση τους.