Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

Άρχισε χθες (20/10) η κατεδάφιση στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού των 250 εκατομμυρίων δολαρίων που θα κατασκευάσει ο Ντόναλντ Τραμπ

Newsbomb

Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

O Λευκός Οίκος μετατράπηκε σε... γιαπί, για να κατασκευαστεί η νέα αίθουσα χορού του Τραμπ

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε... γιαπί μετατράπηκε προσωρινά η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για την τεράστια νέα αίθουσα χορού του προέδρου Τραμπ αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στην Νew York Post δείχνουν ότι τα συνεργεία κατασκευής έχουν ήδη γκρεμίσει την σκεπαστή είσοδο η οποία για δεκαετίες υποδεχόταν επισκέπτες που πήγαιναν σε περιηγήσεις ή παρακολουθούσαν ειδικές εκδηλώσεις.

Τα παράθυρα που βλέπουν προς το Υπουργείο Οικονομικών είναι σπασμένα και έχουν φύγει από τους μεντεσέδες τους, ενώ το πρώην γραφείο καλλιγραφίας του Λευκού Οίκου στον επάνω όροφο φέρει μια τεράστια τρύπα. Το βίντεο που κυκλοφόρησε μετά τη λήψη των φωτογραφιών δείχνει ένα μεγάλο μηχάνημα κατεδάφισης να εισχωρεί βαθιά μέσα στην κατασκευή για να τραβήξει τα ερείπια καθώς ένας σωλήνας ψεκάζει νερό για να ελαχιστοποιήσει τη σκόνη.

white-house.jpg

Η Ανατολική Πτέρυγα, που κατασκευάστηκε στην τρέχουσα μορφή της το 1942, με μία μονώροφη προηγούμενη κατασκευή που χρονολογείται από το 1902, είναι ένα από τα νεότερα μέρη του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Η πτέρυγα ιστορικά στέγαζε τα γραφεία της πρώτης κυρίας και βρίσκεται πάνω σε ένα καταφύγιο. Ο Τραμπ επιμηκύνει σημαντικά την Ανατολική Πτέρυγα προς τα νότια για να φιλοξενήσει τη νέα αίθουσα χορού, με αρκετά δέντρα να έχουν ήδη κοπεί για να ανοίξει ο δρόμος για την προσθήκη.

Η ιδέα για μια νέα αίθουσα χορού αντλεί έμπνευση από την τεράστια, επιχρυσωμένη αίθουσα χορού του Τραμπ στο κλαμπ του Mαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η πιο πρόσφατη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας.

white-house1.jpg

Η Ανατολική Αίθουσα είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος χώρος εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 200 άτομα, ή και περισσότερα αν στέκονται στριμωγμένα ο ένας κοντά στον άλλο, όπως συμβαίνει συχνά στα πάρτι. «Θα έχουμε μια εκπληκτική αίθουσα χορού, αυτή θα είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ στους χορηγούς του έργου την περασμένη εβδομάδα.

«Και είναι τέσσερις πλευρές από γυαλί, όμορφο γυαλί, αλλά απόλυτα ταιριαστό σε χρώμα και σε σχήμα παραθύρου, και σε όλα τα άλλα με τον Λευκό Οίκο». Τα κατασκευαστικά έργα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη θητεία του δεν έχουν καμία σχέση με τον ρυθμό των αλλαγών κατά την πρώτη του θητεία.

eastern-wing.jpg

Μέχρι στιγμής φέτος, έχει εγκαταστήσει τεράστιους ιστούς σημαίας στο μπροστινό και στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου, έχει στρώσει το γκαζόν του Κήπου με λευκή πέτρα, έχει επενδύσει με φύλλα χρυσού τόσο το Οβάλ Γραφείο όσο και την Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει αποψιλώσει το μπάνιο της κρεβατοκάμαρας Λίνκολν, έχει τοποθετήσει ξανά μάρμαρα στην αίθουσα Palm Room που συνδέει τον κύριο Λευκό Οίκο και τη Δυτική Πτέρυγα και έχει εγκαταστήσει τις φωτογραφίες του στην Κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας. Δεν είναι σαφές εάν η Ανατολική Πτέρυγα θα κατεδαφιστεί εντελώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

eastern-wing.jpg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΠΑΟΚ: Η μαγική προσποίηση του Κωνσταντέλια στον Στρακόσια από drone – Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

09:04ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Άνδρας με ψυχιατρικά προβλήματα επιχείρησε να βάλει φωτιά στο αστυνομικό μέγαρο με μπετόνι βενζίνης

08:56ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Μαρία Σάκκαρη: Λύγισε μετά από δίωρη μάχη κόντρα στη Φερνάντες (βίντεο)

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Daniel Naroditsky: Το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο 29χρονος γκραν μάστερ στο σκάκι τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:43ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Κομμάτια σοβάδων έπεσαν σε προαύλιο σχολείου – Αποκλείστηκε ο χώρος

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σανάε Τακαϊτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας λατρεύει τη heavy metal, παίζει ντραμς και θέλει να γίνει η «νέα Θάτσερ»

08:23ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Αττική Οδός - Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

08:17WHAT THE FACT

Ζήτω η ευε(λι)ξία: Το μέλλον της εργασίας είναι εδώ και βάζει τέλος στο συνεχές οκτάωρο

08:10ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Περιστέρι: Ο Βούλγαρος είχε χτυπήσει τον δολοφόνο του 15 μέρες πριν - Θέμα χρόνου η σύλληψη του δράστη

08:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θέσεις μάχης για τον Άγνωστο Στρατιώτη μέσα και έξω από τη Βουλή

08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

07:56ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

H Nissan αναζητά το επόμενο σπορ μοντέλο της

07:56ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός ανεμοστρόβιλος στο Παρίσι: Ένας νεκρός και δέκα τραυματίες - Βίντεο

07:50ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο στη Θεσσαλονίκη

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τρίτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

07:36ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Voucher 800 ευρώ σε οικογένειες: Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις - Οι δικαιούχοι του προγράμματος

07:35LIFESTYLE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο MasterChef Αργεντινής: «Είμαι η πρώην γυναίκα σου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:00ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Ταχτσής: Η ανεξιχνίαστη δολοφονία - Μια υπόθεση που «στοιχειώνει» μέχρι σήμερα

08:47ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μέχρι τι ώρα θα έχουμε κακοκαιρία στην Αττική - Πότε έρχεται το νέο κύμα βροχών

08:21ΚΟΣΜΟΣ

Λούβρο: Πού στρέφονται οι έρευνες για το ριφιφί του αιώνα – «Φανταστείτε, έκλεψαν μέχρι και τη Μόνα Λίζα»

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον αποκαλύπτει μετά από 45 χρόνια γιατί τον σκότωσε

08:31ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Πότε λήγει η προθεσμία - Πόσο κοστίζει η έκδοσή τους - Τι ισχύει με τα ραντεβού

08:32ΚΟΣΜΟΣ

Σανάε Τακαϊτσι: Η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας λατρεύει τη heavy metal, παίζει ντραμς και θέλει να γίνει η «νέα Θάτσερ»

06:00ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τέλος από σήμερα οι καταλήψεις και οι συναθροίσεις από το πεζοδρόμιο της Αμαλίας μέχρι το μνημείο - Πρόστιμα έως και 40.000 ευρώ

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στα τέλη Οκτωβρίου – Καλοκαίρι στην καρδιά του φθινοπώρου!

07:35LIFESTYLE

Γουάντα Νάρα και Μάξι Λόπεζ στο MasterChef Αργεντινής: «Είμαι η πρώην γυναίκα σου»

07:43ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πλησιάζει το νέο κύμα κακοκαιρίας – Από Παρασκευή επιστρέφουν τα «κοντομάνικα»

08:52ΚΟΣΜΟΣ

Daniel Naroditsky: Το τελευταίο βίντεο που ανήρτησε ο 29χρονος γκραν μάστερ στο σκάκι τρεις ημέρες πριν τον θάνατό του

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Οκτωβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό Σύνταγμα: Ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ασφαλείας λόγω του συνωστισμού - Σταμάτησαν οι κυλιόμενες σκάλες καθόδου για να περιοριστεί η πρόσβαση

07:09ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αντίστροφη μέτρηση για την επιστροφή ενοικίου: Ποιοι και πώς θα λάβουν το επίδομα - Παραδείγματα

22:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Βουλή:Κόντρα Χρυσοχοΐδη-Κωνσταντοπούλου για την υπόθεση Ρούτσι και το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη

06:47ΕΛΛΑΔΑ

Κληρονομιές: Αλλάζει ριζικά το καθεστώς - Περιθώριο 4 μηνών για τις αποποιήσεις

02:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βγήκαν μαχαίρια στο Νέο Κόσμο: Άγρια συμπλοκή μεταξύ οδηγών – Τρεις τραυματίες και πέντε συλλήψεις

06:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται νέο «Εξοικονομώ» – Επιδότηση έως 90% χωρίς εισοδηματικά κριτήρια - Οι επιλέξιμες δαπάνες

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Φοινικούντα: Θα «μιλήσουν» επτά κινητά τηλέφωνα για τον «εγκέφαλο» και τον μυστηριώδη συνεργό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ