Ο Τραμπ γκρέμισε πτέρυγα του Λευκού Οίκου για τη νέα αίθουσα χορού - Φωτογραφίες

Σε... γιαπί μετατράπηκε προσωρινά η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου με σκοπό να ανοίξει ο δρόμος για την τεράστια νέα αίθουσα χορού του προέδρου Τραμπ αξίας 250 εκατομμυρίων δολαρίων. Οι φωτογραφίες που δόθηκαν στην Νew York Post δείχνουν ότι τα συνεργεία κατασκευής έχουν ήδη γκρεμίσει την σκεπαστή είσοδο η οποία για δεκαετίες υποδεχόταν επισκέπτες που πήγαιναν σε περιηγήσεις ή παρακολουθούσαν ειδικές εκδηλώσεις.

Τα παράθυρα που βλέπουν προς το Υπουργείο Οικονομικών είναι σπασμένα και έχουν φύγει από τους μεντεσέδες τους, ενώ το πρώην γραφείο καλλιγραφίας του Λευκού Οίκου στον επάνω όροφο φέρει μια τεράστια τρύπα. Το βίντεο που κυκλοφόρησε μετά τη λήψη των φωτογραφιών δείχνει ένα μεγάλο μηχάνημα κατεδάφισης να εισχωρεί βαθιά μέσα στην κατασκευή για να τραβήξει τα ερείπια καθώς ένας σωλήνας ψεκάζει νερό για να ελαχιστοποιήσει τη σκόνη.

Η Ανατολική Πτέρυγα, που κατασκευάστηκε στην τρέχουσα μορφή της το 1942, με μία μονώροφη προηγούμενη κατασκευή που χρονολογείται από το 1902, είναι ένα από τα νεότερα μέρη του συγκροτήματος του Λευκού Οίκου. Η πτέρυγα ιστορικά στέγαζε τα γραφεία της πρώτης κυρίας και βρίσκεται πάνω σε ένα καταφύγιο. Ο Τραμπ επιμηκύνει σημαντικά την Ανατολική Πτέρυγα προς τα νότια για να φιλοξενήσει τη νέα αίθουσα χορού, με αρκετά δέντρα να έχουν ήδη κοπεί για να ανοίξει ο δρόμος για την προσθήκη.

Η ιδέα για μια νέα αίθουσα χορού αντλεί έμπνευση από την τεράστια, επιχρυσωμένη αίθουσα χορού του Τραμπ στο κλαμπ του Mαρ-α-Λάγκο στο Παλμ Μπιτς, η οποία μπορεί να φιλοξενήσει σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η πιο πρόσφατη έναρξη της προεκλογικής του εκστρατείας.

Η Ανατολική Αίθουσα είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλύτερος χώρος εκδηλώσεων στον Λευκό Οίκο και μπορεί να φιλοξενήσει περίπου 200 άτομα, ή και περισσότερα αν στέκονται στριμωγμένα ο ένας κοντά στον άλλο, όπως συμβαίνει συχνά στα πάρτι. «Θα έχουμε μια εκπληκτική αίθουσα χορού, αυτή θα είναι μια από τις καλύτερες στον κόσμο. Δεν θα υπάρχει τίποτα παρόμοιο, στην πραγματικότητα», είπε ο Τραμπ στους χορηγούς του έργου την περασμένη εβδομάδα.

«Και είναι τέσσερις πλευρές από γυαλί, όμορφο γυαλί, αλλά απόλυτα ταιριαστό σε χρώμα και σε σχήμα παραθύρου, και σε όλα τα άλλα με τον Λευκό Οίκο». Τα κατασκευαστικά έργα του Τραμπ στον Λευκό Οίκο κατά τη δεύτερη θητεία του δεν έχουν καμία σχέση με τον ρυθμό των αλλαγών κατά την πρώτη του θητεία.

Μέχρι στιγμής φέτος, έχει εγκαταστήσει τεράστιους ιστούς σημαίας στο μπροστινό και στο νότιο γκαζόν του Λευκού Οίκου, έχει στρώσει το γκαζόν του Κήπου με λευκή πέτρα, έχει επενδύσει με φύλλα χρυσού τόσο το Οβάλ Γραφείο όσο και την Αίθουσα του Υπουργικού Συμβουλίου, έχει αποψιλώσει το μπάνιο της κρεβατοκάμαρας Λίνκολν, έχει τοποθετήσει ξανά μάρμαρα στην αίθουσα Palm Room που συνδέει τον κύριο Λευκό Οίκο και τη Δυτική Πτέρυγα και έχει εγκαταστήσει τις φωτογραφίες του στην Κιονοστοιχία της Δυτικής Πτέρυγας. Δεν είναι σαφές εάν η Ανατολική Πτέρυγα θα κατεδαφιστεί εντελώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατασκευής.

