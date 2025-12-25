Βραζιλία: Κορίτσι δύο ετών έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η Κλάρα έπεσε στο ποτάμι από μια τρύπα σε μια πλωτή κατασκευή όπου ζούσε με την οικογένειά της

Newsbomb

Βραζιλία: Κορίτσι δύο ετών έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Κορίτσι δύο ετών έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία, όταν έπεσε σε ποτάμι και δέχθηκε επίθεση από πιράνχας.

Το παιδί, με το όνομα Κλάρα Βιτόρια, ζούσε με τους γονείς του σε πλωτή κατοικία κοντά στην πόλη Κοαρί, στην πολιτεία Αμαζόνας.​

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Κλάρα απομακρύνθηκε για λίγα λεπτά από την επίβλεψη των γονιών της και βγήκε σε σημείο της πλωτής κατασκευής δίπλα στο σπίτι, το οποίο διέθετε ανοικτό κενό προς το νερό χωρίς περίφραξη ή κάγκελα, καθώς προοριζόταν να μετατραπεί μελλοντικά σε χώρο μπάνιου. Το μικρό παιδί έπεσε στο ποτάμι μέσω του ανοίγματος.​

Όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι η κόρη τους είχε εξαφανιστεί, έπεσαν αμέσως στο ποτάμι και άρχισαν να την αναζητούν. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα εντόπισαν την Κλάρα στο νερό και την ανέσυραν, όμως ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της

brazil.jpg

Οι αρχικές ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η μικρή έφερε πολλαπλά τραύματα, κυρίως στον λαιμό, τα οποία αποδόθηκαν σε δαγκώματα πιράνχας. Η σορός της μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Ερευνών για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τυχόν παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πλωτή κατασκευή.​​

Ο κίνδυνος από επιθέσεις πιράνχας

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο από τα πιράνχας στα εσωτερικά ύδατα της Βραζιλίας. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις πιράνχας στη χώρα το 2023. Σε θέρετρο στην περιοχή Μανάκαπουρου, κολυμβητές, ανάμεσά τους και βρέφος επτά μηνών, υπέστησαν δαγκώματα, γεγονός που οδήγησε τις δημοτικές αρχές να προειδοποιήσουν τους πολίτες να αποφεύγουν το κολύμπι μέχρι να απομακρυνθούν τα ψάρια.​

Βιολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις συχνά συνδέονται με την περίοδο αναπαραγωγής των πιράνχας και την ανθρώπινη παρέμβαση στους φυσικούς τους βιότοπους, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα προστασίας και καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων που ζουν σε πλωτά ή παραποτάμια σπίτια

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:48ΕΛΛΑΔΑ

Εγνατία Οδός: Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κόμβο Νησελίου στην Ημαθία

16:39ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Έχουμε μεγάλη βελτίωση – Είναι η δουλειά μας και πρέπει να τη χαρούμε»

16:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από τα «φθινοπωρινά» Χριστούγεννα στην «ψυχρή» Πρωτοχρονιά - Πότε αλλάζει το σκηνικό

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνικά αεροσκάφη αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό στη Βαλτική

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κορίτσι δύο ετών έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

16:14LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

16:10ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Πλησιάζει στην απόκτηση του Νίκου Χουγκάζ

16:08ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: Αργή αλλά σταθερή πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ για την Ουκρανία

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico: Η «παγίδα» με το σουβλάκι που μπέρδεψε τους περισσότερους

15:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Παναθηναϊκός: Επαφές Γκρέμιο με τον μάνατζερ του Τετέ για τη μεταγραφή του

15:47ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: «Το μεγαλύτερο δώρο στην ανθρωπότητα είναι η Γέννηση του Χριστού»

15:36LIFESTYLE

Μαρία Αναστασοπούλου: Το συγκινητικό μήνυμα για τα Χριστούγεννα μέσα από τον ΣΚΑΪ

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες: Κανένα ίχνος του μέχρι στιγμής - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

15:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Χριστουγεννιάτικες στιγμές για Χουάντσο και την οικογένεια Γκραντ

15:20ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων: «Αναθέτουμε την ευρωπαϊκή ήπειρο στον Πρίγκιπα της ειρήνης»

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

15:03ΚΟΣΜΟΣ

Powerball: Παίκτης από το Αρκάνσας κέρδισε ιστορικό τζάκποτ των 1,81 δισ. δολαρίων

14:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στο Top 100 των πιο ακριβών συλλόγων στον κόσμο!

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα αλληλεγγύης στον Δήμο Αθηναίων για ευάλωτους πολίτες

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Χαλάζι στη Λέρο: Το «έστρωσε» ανήμερα Χριστούγεννα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτοχρονιάς: Βίντεο του Θοδωρή Κουλυδά με την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες

16:21ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Κορίτσι δύο ετών έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

12:47LIFESTYLE

Ιουλία Καλλιμάνη: Εκνευρίστηκε με θαμώνα που της πέταξε λουλούδια με νερό στο πρόσωπο - Βίντεο

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Διαλύθηκε το αυτοκίνητο του 22χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - Βίντεο και φωτογραφίες

16:14LIFESTYLE

Γιάννης Πάριος: Το χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα παιδιά και τα εγγόνια του

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Αγία Παρασκευή: Τι συμβαίνει με το Χριστουγεννιάτικο παγοδρόμιο και την τιμή του εισιτηρίου

21:21ΕΛΛΑΔΑ

Αλκοτέστ και όρια οδήγησης: Πόσα ποτά φέρνουν πρόστιμο - Μπύρα, κρασί ή ουίσκι, βότκα;

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Επαγγελματικό» το χτύπημα στη τράπεζα στον Εύοσμο - Πού στρέφονται οι έρευνες για την έκρηξη

10:18ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Σερβίων και Κοζάνης: «Σκότωσες άνθρωπο, ελεύθερος με περιορισμό - Σκότωσες σκυλί, 30.000 ευρώ πρόστιμο και μετά το δικαστήριο, Εκεί κατήντησε η Ελλάδα»

13:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στην Ιερά Οδό: Νεκρός 38χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ

15:29ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση πυροσβέστη στις Σέρρες: Κανένα ίχνος του μέχρι στιγμής - Πού επικεντρώνονται οι έρευνες

16:07ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Φραπές» στο κουίζ του Politico: Η «παγίδα» με το σουβλάκι που μπέρδεψε τους περισσότερους

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

13:50LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Με ποιο κανάλι έκαναν ρεβεγιόν Χριστουγέννων οι τηλεθεατές

06:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η έμμεση αιχμή της Έλενας Ακρίτα για τη ΝΔ μετά τον θάνατο της μητέρας της

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

18:03LIFESTYLE

Διπλό φινάλε στον ALPHA-«Να μ’αγαπάς» και «Άγιος Έρωτας» αποχαιρετούν για το 2025

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

10:39ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: στην Τουρκία: Ο ψύχραιμος πιλότος και τα 30 δευτερόλεπτα που γλίτωσαν ένα ολόκληρο χωριό - Αναπάντητα ερωτήματα και κανονισμοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ