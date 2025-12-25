Βραζιλία: Κορίτσι δύο ετών έπεσε σε ποτάμι και την κατασπάραξαν πιράνχας

Κορίτσι δύο ετών έχασε τη ζωή του στη Βραζιλία, όταν έπεσε σε ποτάμι και δέχθηκε επίθεση από πιράνχας.

Το παιδί, με το όνομα Κλάρα Βιτόρια, ζούσε με τους γονείς του σε πλωτή κατοικία κοντά στην πόλη Κοαρί, στην πολιτεία Αμαζόνας.​

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, η Κλάρα απομακρύνθηκε για λίγα λεπτά από την επίβλεψη των γονιών της και βγήκε σε σημείο της πλωτής κατασκευής δίπλα στο σπίτι, το οποίο διέθετε ανοικτό κενό προς το νερό χωρίς περίφραξη ή κάγκελα, καθώς προοριζόταν να μετατραπεί μελλοντικά σε χώρο μπάνιου. Το μικρό παιδί έπεσε στο ποτάμι μέσω του ανοίγματος.​

Όταν οι γονείς αντιλήφθηκαν ότι η κόρη τους είχε εξαφανιστεί, έπεσαν αμέσως στο ποτάμι και άρχισαν να την αναζητούν. Περίπου πέντε λεπτά αργότερα εντόπισαν την Κλάρα στο νερό και την ανέσυραν, όμως ήταν ήδη χωρίς τις αισθήσεις της και διαπιστώθηκε ο θάνατός της

Οι αρχικές ιατροδικαστικές εξετάσεις έδειξαν ότι η μικρή έφερε πολλαπλά τραύματα, κυρίως στον λαιμό, τα οποία αποδόθηκαν σε δαγκώματα πιράνχας. Η σορός της μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικών Ερευνών για νεκροψία – νεκροτομή, ενώ η τοπική αστυνομία έχει ξεκινήσει προανάκριση για να διαπιστώσει τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τυχόν παραλείψεις στα μέτρα ασφαλείας γύρω από την πλωτή κατασκευή.​​

Ο κίνδυνος από επιθέσεις πιράνχας

Το περιστατικό επανέφερε στο προσκήνιο τον κίνδυνο από τα πιράνχας στα εσωτερικά ύδατα της Βραζιλίας. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν από επιθέσεις πιράνχας στη χώρα το 2023. Σε θέρετρο στην περιοχή Μανάκαπουρου, κολυμβητές, ανάμεσά τους και βρέφος επτά μηνών, υπέστησαν δαγκώματα, γεγονός που οδήγησε τις δημοτικές αρχές να προειδοποιήσουν τους πολίτες να αποφεύγουν το κολύμπι μέχρι να απομακρυνθούν τα ψάρια.​

Βιολόγοι επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις συχνά συνδέονται με την περίοδο αναπαραγωγής των πιράνχας και την ανθρώπινη παρέμβαση στους φυσικούς τους βιότοπους, τονίζοντας την ανάγκη για αυστηρότερα μέτρα προστασίας και καλύτερη ενημέρωση των κατοίκων που ζουν σε πλωτά ή παραποτάμια σπίτια