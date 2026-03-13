Δωρεάν προβολές υποψήφιων ταινιών Βραβείου Κοινού LUX - Πού προβάλλονται

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πέντε ταινίες που έχουν επιλεγεί ως υποψήφιες για το Βραβείο Κοινού LUX 2026 θα έχουν και φέτος οι σινεφίλ σε προβολές που διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου ΚΙΝΟ ATHENS, που τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα από τη Δευτέρα 16 έως και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Οι ταινίες θα προβληθούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe) της Αθήνας, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, ως εξής:

● It Was Just an Accident (Jafar Panahi), Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 20:00

● Christy (Brendan Canty), Τρίτη 17 Μαρτίου στις 18:00

● Love Me Tender (Anna Cazenave Cambet), Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00

● Deaf (Sorda) (Eva Libertad), Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 18:00

● Sentimental Value (Joachim Trier), Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 20:00

Όπως ανέφερε χθες στην ομιλία της κατά την έναρξη του ΚΙΝΟ η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Ελβίρα Φόρτε: «Ο πολιτισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Γι’ αυτό και σας καλούμε να στηρίξετε το Βραβείο Κοινού LUX, παρακολουθώντας τις ταινίες, βαθμολογώντας και συζητώντας μετά τις προβολές για αυτά που έχουν σημασία».