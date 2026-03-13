Δωρεάν προβολές υποψήφιων ταινιών Βραβείου Κοινού LUX - Πού προβάλλονται

Οι ταινίες θα προβληθούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe) της Αθήνας, με δωρεάν είσοδο για το κοινό

Δημήτρης Μάνωλης

Την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τις πέντε ταινίες που έχουν επιλεγεί ως υποψήφιες για το Βραβείο Κοινού LUX 2026 θα έχουν και φέτος οι σινεφίλ σε προβολές που διοργανώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου ΚΙΝΟ ATHENS, που τελεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε συνεργασία με το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα από τη Δευτέρα 16 έως και την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026.

Οι ταινίες θα προβληθούν στο Ινστιτούτο Γκαίτε (Goethe) της Αθήνας, με δωρεάν είσοδο για το κοινό, ως εξής:

● It Was Just an Accident (Jafar Panahi), Δευτέρα 16 Μαρτίου στις 20:00

● Christy (Brendan Canty), Τρίτη 17 Μαρτίου στις 18:00

● Love Me Tender (Anna Cazenave Cambet), Τρίτη 17 Μαρτίου στις 20:00

● Deaf (Sorda) (Eva Libertad), Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 18:00

● Sentimental Value (Joachim Trier), Τετάρτη 18 Μαρτίου στις 20:00

Όπως ανέφερε χθες στην ομιλία της κατά την έναρξη του ΚΙΝΟ η υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων του Γραφείου του ΕΚ στην Ελλάδα Ελβίρα Φόρτε: «Ο πολιτισμός για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Γι’ αυτό και σας καλούμε να στηρίξετε το Βραβείο Κοινού LUX, παρακολουθώντας τις ταινίες, βαθμολογώντας και συζητώντας μετά τις προβολές για αυτά που έχουν σημασία».

20:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυτή είναι η λίστα με τα 63 προϊόντα στα οποία μπαίνει πλαφόν στα σούπερ μάρκετ

20:08ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Συνελήφθη ο 23χρονος που ταυτοποιήθηκε για την δολοφονία του 20χρονου

20:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: «Θέλουμε να κάνουμε το σωστό και το λειτουργικό»

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Ημέρα 14η του πολέμου: Γιατί οι βγήκαν στους δρόμους του Ιράν οι βασικοί παίκτες εξουσίας Πεζεσκιάν, Μοχσένι-Ετζέι και Λαριτζανί – Ανάλυση

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές γδύθηκαν στον αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας

19:59ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα παρασυρθεί σε πόλεμο με το Ιράν - Θα μείνουμε μακριά από την κόλαση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Εισαγωγές «πνίγουν» το ελληνικό ρύζι - Στις αποθήκες 4.000 τόνοι

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Φλόριντα: 27χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια και σκότωσε την 1 μηνός κόρη του

19:36ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική ο Μπολσονάρο

19:35ΚΟΣΜΟΣ

Στα Τίρανα βρέθηκε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για άτυπη συνάντηση με τον Έντι Ράμα

19:32ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δωρεάν προβολές υποψήφιων ταινιών Βραβείου Κοινού LUX - Πού προβάλλονται

19:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο πολικός στρόβιλος μπαίνει στην τελική φάση της σεζόν - Πώς θα επηρεάσει την Ελλάδα

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δούκας-Γερουλάνος κατά της διαγραφής Κωνσταντινόπουλου, ίσες αποστάσεις από Κατρίνη, τη δικαιολογεί η Διαμαντοπούλου, σιγή από Γιαννακοπούλου

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

19:10LIFESTYLE

Grand Hotel spoiler: Σε σοκ η Αλίκη με την εγκυμοσύνη της

19:07ΕΥ ΖΗΝ

Αν μπορείτε να κάνετε αυτό το τεστ 10 δευτερολέπτων μετά τα 60, είστε σε εξαιρετική φόρμα

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στέλνει πεζοναύτες στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ - Στην αντεπίθεση το Ιράν με Πεζεσκιάν με προπαγανδιστικό βίντεο

18:59ΕΛΛΑΔΑ

Μωρά φώκιες κοιμούνται σε σπηλιά στην Αλόννησο

18:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γ' Χαιρετισμοί: Δείτε live την ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Τρικάλων

Novibet
16:18ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

19:16ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Αυτός είναι ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

18:22LIFESTYLE

Εκτάκτως στο νοσοκομείο ο Άρης Σοϊλέδης - Η οργισμένη ανάρτηση του πρώην ποδοσφαιριστή

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

19:12ΚΟΣΜΟΣ

Η πρώτη φωτογραφία του πρώην πρίγκιπα Άντριου και του Έπσταϊν στη δημοσιότητα

19:39ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Φλόριντα: 27χρονος κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε άγρια και σκότωσε την 1 μηνός κόρη του

15:12ΚΟΣΜΟΣ

Ποδηλάτισσα στην Ισπανία χάνει τον έλεγχο και στέκεται στο χείλος του γκρεμού - Βίντεο

19:05ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στέλνει πεζοναύτες στην Μέση Ανατολή ο Τραμπ - Στην αντεπίθεση το Ιράν με Πεζεσκιάν με προπαγανδιστικό βίντεο

17:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμαριά: Παραδόθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου - Τι ισχυρίζεται

17:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Μου επιτέθηκαν 5 άτομα, βρήκα ένα μαχαίρι στο έδαφος για να αμυνθώ χωρίς να ξέρω ποιον χτύπησα» - Τι ισχυρίστηκε ο βασικός ύποπτος αφού παραδόθηκε στην Αστυνομία

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για απάτη σε ηλικιωμένη – Είναι ο πατέρας του ανήλικου που σκοτώθηκε σε καταδίωξη το 2022

18:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Γ' Χαιρετισμοί: Δείτε live την ακολουθία από τον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης Τρικάλων

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Καλαμαριά: «Τα οπαδικά περιβάλλοντα έχουν ομερτά, όποιος γνωρίζει κάτι να το καταθέσει» λέει στο Newsbomb ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

18:24ΚΟΣΜΟΣ

H στιγμή που ο Τραμπ διέκοψε συνέντευξη του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών- Γύρισε δύο ώρες μετά και έχανε τα λόγια του

06:28ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Τεσσαρακοστή: Σήμερα οι Γ' Χαιρετισμοί της Παναγίας

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαρίνος: Η συγκινητική κίνηση της Κατιάνας Μπαλανίκα στην κηδεία - «Πήρες ένα κομμάτι μου»

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ