Ταϊλάνδη: Παρουσιαστές γδύθηκαν στον αέρα για εξοικονόμηση ενέργειας

Σε μια συμβολική κίνηση εξοικονόμησης ενέργειας, παρουσιαστές πρωινής ενημερωτικής εκπομπής της δημόσιας τηλεόρασης της Ταϊλάνδης αφαίρεσαν τα σακάκια τους ζωντανά στον αέρα.

Η ενέργεια αυτή έγινε στο πλαίσιο της προώθησης των νέων κυβερνητικών μέτρων για τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας, εν μέσω κύματος καύσωνα που φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής “New Day ThaiPBS”, οι παρουσιαστές Chersan Srisatjang, Sirima Songklin και Pattrachai Pradudom συζήτησαν τα πρόσφατα κυβερνητικά μέτρα που στοχεύουν στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Με δεδομένες τις υψηλές θερμοκρασίες, η κυβέρνηση παροτρύνει τους εργαζόμενους, κυρίως στον δημόσιο τομέα, να αποφεύγουν τη χρήση σακακιών και γραβατών, ώστε να μειωθεί η ανάγκη για ισχυρό κλιματισμό στους χώρους εργασίας.

Ο παρουσιαστής Chersan Srisatjang σχολίασε στον αέρα ότι οι τηλεθεατές μπορεί να αναρωτιούνται γιατί συνεχίζουν να φορούν σακάκια. Με χιουμοριστικό τόνο, η Sirima Songklin πρότεινε να τα βγάλουν, ακολουθώντας έτσι τα μέτρα που προωθεί η κυβέρνηση. Αμέσως μετά, οι τρεις παρουσιαστές αφαίρεσαν τα σακάκια τους μπροστά στις κάμερες, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Στην εκπομπή επισημάνθηκε ότι η κυβέρνηση προωθεί πρακτικές λύσεις, όπως η ρύθμιση των κλιματιστικών στους 26–27 βαθμούς Κελσίου, η χρήση ανεμιστήρων, το άνοιγμα παραθύρων και ο περιορισμός της άσκοπης χρήσης ηλεκτρικών συσκευών. Παράλληλα, καλεί τους δημόσιους υπαλλήλους να σβήνουν τα φώτα και τις συσκευές όταν δεν χρησιμοποιούνται, ενώ προτρέπει στην προτίμηση των σκάλων αντί των ανελκυστήρων.