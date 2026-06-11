CENTCOM: Ολοκληρώθηκαν τα «αμυντικά» πλήγματα στο Ιράν

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τα τελευταία «αμυντικά» πλήγματά της στο Ιράν.

Σε δήλωση που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα X, ανέφερε ότι δυνάμεις της CENTCOM εξαπέλυσαν πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες επιτήρησης, συστήματα επικοινωνίας και τοποθεσίες αεράμυνας σε όλο το Ιράν.

Τα μέσα του Σώματος Πεζοναυτών, της Πολεμικής Αεροπορίας και του Ναυτικού των ΗΠΑ εκτόξευσαν πυρομαχικά ακριβείας σε ιρανικούς στόχους που αποτελούσαν απειλή για τις δυνάμεις των ΗΠΑ και τα διεθνή εμπορικά πλοία που διέρχονται από περιφερειακά ύδατα.

Τα χτυπήματα είναι απάντηση στην αδικαιολόγητη και συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ιράν. Οι δυνάμεις των ΗΠΑ παραμένουν σε εγρήγορση, θανατηφόρες και έτοιμες.