Ερντογάν: Η Τουρκία δεν θα παρασυρθεί σε πόλεμο με το Ιράν - Θα μείνουμε μακριά από την κόλαση

Ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε ότι η Τουρκία δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο μεταξύ Ιράν, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά ότι είναι έτοιμη για κάθε απειλή, μετά την αναχαίτιση του τρίτου ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου που εκτοξεύτηκε προς τη χώρα του.

«Λαμβάνουμε όλα τα προληπτικά μέτρα απέναντι σε οποιεσδήποτε απειλές προς τον εναέριο χώρο μας, όπως κάναμε και χθες το βράδυ», είπε ο Ερντογάν.

«Η κύρια προτεραιότητά μας είναι να κρατήσουμε τη χώρα μας μακριά από αυτή την κόλαση», πρόσθεσε.

«Η απομάκρυνση της χώρας μας από αυτή την εστία φωτιάς είναι η ύψιστη προτεραιότητά μας», υποδεικνύοντας ότι η Τουρκία είναι έτοιμη για κάθε είδους απειλές.

