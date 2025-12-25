Εγνατία Οδός: Άρση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο κόμβο Νησελίου στην Ημαθία
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα από το 275,8 έως το 275,2 χιλιόμετρο διεξάγεται πλέον από την αριστερή λωρίδα
Στην άρση των προσωρινών ρυθμίσεων που ίσχυαν λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου της Εγνατίας Οδού στην Ημαθία, στο ρεύμα προς Ηγουμενίτσα, προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ημαθίας.
Η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα από το 275,8 έως το 275,2 χιλιόμετρο διεξάγεται πλέον από την αριστερή λωρίδα. Ωστόσο, παραμένει απαγορευμένη η είσοδος όλων των οχημάτων στον κλάδο κυκλοφορίας του ανισόπεδου κόμβου Νησελίου με κατεύθυνση προς Ηγουμενίτσα.
Η κυκλοφορία των οχημάτων κατευθύνεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Αθηνών, συνεχίζει από την παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Βέροιας και την επαρχιακή οδό Κυψέλης - Βέροιας, μέχρι την επανείσοδο στην Εγνατία Οδό μέσω του ανισόπεδου κόμβου Βέροιας.