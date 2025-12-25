Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα για τους αγρότες με ευχές για «καλές γιορτές»

Με μουσική και συμβολικές δράσεις, αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων στα μπλόκα, δηλώνοντας αμετακίνητοι στις θέσεις τους και στέλνοντας μήνυμα συνέχισης του αγώνα μετά τις γιορτές.

Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα για τους αγρότες με ευχές για «καλές γιορτές»
Ρεβεγιόν Χριστουγέννων στα μπλόκα έκαναν οι αγρότες σε διάφορες περιοχές της χώρας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους και στέλνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση ότι ο αγώνας τους δεν σταματά, παρά τις γιορτινές ημέρες. Με μουσική, φαγητό και συμβολικές δράσεις, οι αγρότες παρέμειναν στα σημεία των κινητοποιήσεων, υπογραμμίζοντας ότι τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα δεν «παγώνουν» λόγω εορτών.

Στην Αργολίδα, οι αγρότες πέρασαν την παραμονή των Χριστουγέννων στο μπλόκο της Μαλαχιά, παραμένοντας συγκεντρωμένοι στο σημείο με εορταστική διάθεση αλλά ξεκάθαρα αγωνιστικό προσανατολισμό. Στο μπλόκο στήθηκε αυτοσχέδιο γιορτινό τραπέζι, με μουσική και μεζέδες, ενώ οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν ευχές, δηλώνοντας παράλληλα αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Τα τρακτέρ είχαν τοποθετηθεί στην άκρη του δρόμου, χωρίς να παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των οχημάτων, σε μια προσπάθεια –όπως επισημαίνουν οι ίδιοι– να διατηρηθεί η κινητοποίηση χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα στους πολίτες που μετακινούνται τις ημέρες των γιορτών.

Παρά το εορταστικό κλίμα, το μήνυμα των αγροτών παραμένει σαφές: τα αιτήματα για στήριξη του εισοδήματος, μείωση του κόστους παραγωγής και ουσιαστικές παρεμβάσεις για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα παραμένουν ανοιχτά. Όπως τονίζουν, η παραμονή τους στα μπλόκα αποτελεί ένδειξη αποφασιστικότητας και προειδοποίηση ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις από την κυβέρνηση.

«Καλές γιορτές, ο αγώνας συνεχίζεται»

Στο μεταξύ, συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις και στο μπλόκο της Νίκαια, με αγρότες και κτηνοτρόφους να δηλώνουν ότι παραμένουν στις θέσεις τους και κατά τη διάρκεια των γιορτών. Το τελευταίο διάστημα πραγματοποιήθηκαν συμβολικές δράσεις, με ανταλλαγή ευχών και επικοινωνία με διερχόμενους οδηγούς.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Νίκαιας, σε συνέντευξη Τύπου, ευχήθηκε καλές γιορτές στον ελληνικό λαό, επισημαίνοντας ότι οι κινητοποιήσεις αφορούν ζητήματα επιβίωσης και παραμονής στην ύπαιθρο. Ο εκπρόσωπός της, Ρίζος Μαρούδας, δήλωσε πως «δεν υπάρχει άλλη επιλογή από τη συνέχιση του αγώνα», τονίζοντας ότι το αίτημα αφορά «την επιβίωση και το μέλλον της αγροτικής παραγωγής». Παράλληλα, κατήγγειλε προσπάθειες υπονόμευσης των κινητοποιήσεων, σημειώνοντας ότι «η πίεση και ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν θα αποδώσουν».

Αναφερόμενος στον διάλογο με την κυβέρνηση, ο κ. Μαρούδας σημείωσε ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση όταν τα αιτήματα χαρακτηρίζονται «μαξιμαλιστικά», την ώρα που –όπως είπε– διατίθενται σημαντικά κονδύλια σε άλλους τομείς της οικονομίας.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Κουκούτσης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής, σχολίασε πρόσφατες δηλώσεις του πρωθυπουργού στο υπουργικό συμβούλιο, λέγοντας ότι τέτοιες πολιτικές «οδηγούν στην ερήμωση της υπαίθρου», προσθέτοντας πως οι αγρότες ζητούν «άμεσες λύσεις στα προβλήματά τους».

Ο Κώστας Χατζής, επίσης μέλος της Επιτροπής, κάλεσε σε συνέχιση και ενίσχυση των κινητοποιήσεων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμοζόμενη πολιτική «οδηγεί τους μικρούς παραγωγούς στο ξεκλήρισμα» και δυσκολεύει συνολικά τα λαϊκά στρώματα.

Τη στήριξη των αλιέων μετέφερε ο Παναγιώτης Περάκης, πρόεδρος των αλιέων Μαγνησίας, δηλώνοντας ότι «η διεκδίκηση αφορά λύσεις για όλους» και απορρίπτοντας τη λογική του κοινωνικού αυτοματισμού.

Τέλος, ο κτηνοτρόφος Χρήστος Παππάς από τον Αμπελώνα αναφέρθηκε στην κατάσταση των κτηνοτρόφων που έχασαν τα κοπάδια τους λόγω ζωονόσων, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν λάβει αποζημιώσεις. Όπως τόνισε, βασικό αίτημα είναι η άμεση λήψη μέτρων, η πρόσβαση σε εμβόλια και η δυνατότητα επανεκκίνησης της παραγωγής.

Οι εκπρόσωποι των αγροτών ξεκαθαρίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και μετά τις γιορτές, με τη μορφή και την ένταση των επόμενων δράσεων να καθορίζονται από τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων.

