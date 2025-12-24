Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο - Κανονικά η κυκλοφορία

Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και των αγροτών

Newsbomb

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο - Κανονικά η κυκλοφορία
Φωτ. Αρχείου
INTIME NEWS
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπου μέχρι και τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μπλόκο αγροτών.

Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.

Σύμφωνα με το tempo24.news, τα οχήματα θα περνούν ελεύθερα από τα διόδια.

Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική με αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο και τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:49ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Βίαιο περιστατικό μεταξύ ανηλίκων - Στο νοσοκομείο 16χρονος

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτοκίνητο παρέσυσε και τραυμάτισε 5χρονο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού υποδέχθηκε αθλητές των Special Olympics Hellas που έψαλαν τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα

17:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: Καλές γιορτές και καλύτερες μέρες θα έρθουν μόνο όταν φύγει η κυβέρνηση

17:07ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο - Κανονικά η κυκλοφορία

16:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ξεχωριστά κάλαντα για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χάος στους δρόμους της Αθήνας λόγω βροχής και Χριστουγέννων - Πού εντοπίζονται προβλήματα - Βίντεο

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ 3.000 ιδιοκτήτες για τις επιδοτήσεις - 50 περιπτώσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές

16:45ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά Ευρώπης στον Τραμπ για την απαγόρευση εισόδου του Μπρετόν στις ΗΠΑ

16:38LIFESTYLE

The Voice: Πότε θα δούμε τον μεγάλο ημιτελικό;

16:30ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Ουκρανική επίθεση σε εργοστάσιο συνθετικού καουτσούκ στην Τούλα - Βίντεο

16:29ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Κατοστάρης ο Γκραντ στην Euroleague με το «τριφύλλι»

16:22ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Ενόχληση και νευρικότητα Ερντογάν για την τριμερή Ελλάδας, Ισραήλ και Κύπρου

16:12ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου: Επενδύσεις 93 δισ. ευρώ για «ανεξάρτητη βιομηχανία όπλων» την επόμενη δεκαετία

16:03WHAT THE FACT

Οχάιο: Άγιος Βασίλης συνελήφθη για υπερβολική ταχύτητα - Βίντεο

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα - Πού εστιάζουν οι έρευνες

15:47ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Αποθέωσε Οσμάν ο Λεσόρ - Υπόκλιση και από Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:29ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χάος στους δρόμους της Αθήνας λόγω βροχής και Χριστουγέννων - Πού εντοπίζονται προβλήματα - Βίντεο

14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

15:54ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Η αεροσυνοδός Μαρία Παππά ανάμεσα στα θύματα - Πού εστιάζουν οι έρευνες

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ 3.000 ιδιοκτήτες για τις επιδοτήσεις - 50 περιπτώσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές

16:57ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους στην Τουρκία: Σε ουδέτερη χώρα η ανάλυση του μαύρου κουτιού

15:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας το επόμενο 48ωρο - Πώς θα ρίξει «αυλαία» το 2025

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

07:37ΚΟΣΜΟΣ

Γιούτα: Εντοπίστηκε πιθανώς το μεγαλύτερο κοίτασμα σπάνιων γαιών στη Βόρεια Αμερική

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Αγνοείται ο διοικητής του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Πορροΐων

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

11:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: «Σειρήνες» για Ελ Κααμπί - Η πρόταση των «ερυθρόλευκων» και η πρόθεσή του

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Η πραγματική ιστορία του «ανθρώπου καρφίτσα»: Από το τσίρκο στον κινηματογράφο και το τραγικό φινάλε

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι Ρώσοι ρίχνουν στη μάχη το ιππικό - Γιατί χρησιμοποιούν άλογα στις πολεμικές επιχειρήσεις

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ