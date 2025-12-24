Μπλόκα αγροτών: Ανοιχτή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο - Κανονικά η κυκλοφορία
Η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, έπειτα από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΛ.ΑΣ. και των αγροτών
Ανοιχτή και στα δύο ρεύματα είναι η Ιόνια Οδός στο ύψος του Αγγελοκάστρου Αιτωλοακαρνανίας, όπου μέχρι και τις προηγούμενες ώρες υπήρχε μπλόκο αγροτών.
Η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, με δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση, μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ αστυνομίας και αγροτών.
Σύμφωνα με το tempo24.news, τα οχήματα θα περνούν ελεύθερα από τα διόδια.
Yπενθυμίζεται πως νωρίτερα σήμερα, χιλιάδες ταξιδιώτες αναγκάστηκαν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά την παλιά εθνική με αποτέλεσμα να επικρατεί το αδιαχώρητο και τα οχήματα να κινούνται σημειωτόν.
