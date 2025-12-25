Πήραν «φωτιά» οι φήμες για σχέση του Κρίστιαν Πούλισικ με την Σίντνεϊ Σουίνι

Ο άσος της Μίλαν και η γνωστή ηθοποιός, δεν αποκλείεται να είναι ζευγάρι σε μια φημολογούμενη σχέση που ήδη έγινε viral στα social media.

Πήραν «φωτιά» οι φήμες για σχέση του Κρίστιαν Πούλισικ με την Σίντνεϊ Σουίνι
Από τη μία ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής των ΗΠΑ. Από την άλλη η διάσημη ηθοποιός που «κλέβει» τις εντυπώσεις με την εμφάνισή της. Η φήμη για σχέση των δύο συγκεκριμένων προσώπων, ήταν λογικό να εξαπλωθεί και να γίνει viral μέσα σε μερικά λεπτά.

Κρίστιαν Πούλισικ και Σίντνεϊ Σουίνι, φέρονται να βρίσκονται σε σχέση, με τις συζητήσεις γύρω απ’ το θέμα να έχουν… πάρει φωτιά. Τόσο στα σκανδαλοθηρικά Μέσα, όσο και στα social media.

Η φήμη άρχισε από λογαριασμό στο Instagram (DNA Bomber) και αμέσως εξαπλώθηκε σε όλο τον πλανήτη. Η πλευρά του ποδοσφαιριστή και της ηθοποιού, δεν έχουν διαψεύσει ή επιβεβαιώσει την είδηση που εξιτάρει τους φιλάθλους του ποδοσφαίρου και τους λάτρεις του Χόλιγουντ.

Ο παίκτης της Μίλαν ήταν σε σχέση με την παίκτρια γκολφ, Αλέξα Μέλτον, αλλά έχουν καιρό να κάνουν κοινή εμφάνιση. Από την άλλη η διάσημη ηθοποιός ήταν σε σχέση με τον επιχειρηματία, Σκούτερ Μπράουν, μέχρι τον Νοέμβριο.

