Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αγωνίζεται στους «ερυθρόλευκους» ως δανεικός από την Αλ Σαμπάμπ και στον Πειραιά υπάρχει ξεκάθαρη πρόθεση να καταβληθεί προσπάθεια ώστε να παραμείνει στο ρόστερ και την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει εκφράσει την επιθυμία του για την παραμονή του Ποντένσε, αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου του στην ομάδα. Ωστόσο, το βασικό ζητούμενο είναι να βρεθεί κοινό έδαφος με την Αλ Σαμπάμπ, καθώς από εκεί θα κριθεί η τελική έκβαση της υπόθεσης. Στον Ολυμπιακό, πάντως, είναι αποφασισμένοι να μην αφήσουν το θέμα να εξελιχθεί σε μεταγραφικό σίριαλ.

Στόχος των ανθρώπων του συλλόγου είναι η υπόθεση να κλείσει όσο το δυνατόν πιο σύντομα, είτε με θετική είτε με αρνητική κατάληξη. Δεν υπάρχει καμία διάθεση να τραβήξει η υπόθεση όλο το καλοκαίρι, καθώς θέλουν να γνωρίζουν έγκαιρα πού βρίσκονται και ποιες είναι οι ανάγκες τους για τη συγκεκριμένη θέση.

Σε περίπτωση που οι διαπραγματεύσεις δεν οδηγηθούν σε συμφωνία και δεν βρεθεί λύση με τους Άραβες, στον Πειραιά έχουν ήδη έτοιμο εναλλακτικό πλάνο. Ο Ολυμπιακός θα κινηθεί άμεσα για την απόκτηση ενός εξτρέμ αντίστοιχης αξίας και ποιότητας με τον Ποντένσε, ώστε να καλυφθεί το κενό και να μην επηρεαστεί ο αγωνιστικός σχεδιασμός της ομάδας.

