Ολυμπιακός: Πλήγμα με Πιρόλα - Τόσο θα μείνει εκτός

Στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός αντικαταστάθηκε από τον Ζουλιάν Μπιανκόν, έπειτα από πρόβλημα που αποκόμισε σε διεκδίκηση της μπάλας.

Η φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό σημειώθηκε στο 60ό λεπτό, όταν ο Παντελίδης πάτησε άθελά του τον Πιρόλα στο αριστερό του πόδι. Ο 23χρονος στόπερ έδειξε από την πρώτη στιγμή να πονάει έντονα, μάλιστα έβγαλε και το παπούτσι του, με αποτέλεσμα το ιατρικό τιμ να αποφασίσει άμεσα την αντικατάστασή του.

Ακολούθως, ο Πιρόλα υποβλήθηκε σε εξετάσεις, καθώς υπήρξε ανησυχία ότι ο τραυματισμός του μπορεί να ήταν σοβαρός. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως έχει υποστεί τενοντιακή κάκωση στο πέλμα, η οποία θα τον κρατήσει εκτός δράσης για περίπου τρεις εβδομάδες. Το μοναδικό θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι το διάστημα αυτό συμπίπτει με τη διακοπή λόγω των εορτών.

Με βάση τα υπάρχοντα δεδομένα, ο Ιταλός αμυντικός θα χάσει σίγουρα το Super Cup με τον ΟΦΗ, τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο, καθώς και το ματς Κυπέλλου με πιθανότερο αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Η επιστροφή του υπολογίζεται, αν όλα εξελιχθούν ομαλά, στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης, ενώ προς το παρόν δεν φαίνεται να υπάρχει ανησυχία για την αναμέτρηση με τη Λεβερκούζεν.

Διαβάστε επίσης