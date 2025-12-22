Παναθηναϊκός: Το γήπεδο στον Βοτανικό αποκτά μορφή – Το βίντεο της «πράσινης» ΠΑΕ

Με αμείωτους ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες στον Βοτανικό, με το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού να μπαίνει σε μία ιδιαίτερα σημαντική φάση, καθώς τοποθετήθηκε η πρώτη εξέδρα, όπως έκανε γνωστό και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει έντονο συμβολισμό για τον σύλλογο, καθώς το νέο «σπίτι» του Παναθηναϊκού αρχίζει πλέον να παίρνει ουσιαστική μορφή, σηματοδοτώντας την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για την ολοκλήρωσή του.

Την εξέλιξη αυτή ανέδειξε και η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία δημοσίευσε σχετικό βίντεο, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο τον ενθουσιασμό και την ανυπομονησία των φίλων της ομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το «τριφύλλι» θα αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο γήπεδο, το μεγαλύτερο στη χώρα πλην του ΟΑΚΑ, ενώ στον ίδιο χώρο θα δημιουργηθούν και εγκαταστάσεις για τα τμήματα του Ερασιτέχνη, με στόχο τη συγκέντρωση –σχεδόν– ολόκληρου του συλλόγου σε μία ενιαία περιοχή.

